Pastrňák dominuje, ale mění se. Tady by ho dřív ani nepostavili, uznal expert
Ještě než vyrazí na olympijskou výpravu do Milána, zapsal David Pastrňák v NHL důležitý milník. Jako třetí Čech v historii vyšplhal na metu 900 bodů v základní části, k čemuž potřeboval 804 utkání. Na cestě za významným úspěchem se role 29letého útočníka vyvíjela, aktuálně ukazuje svou nejkomplexnější verzi. Z ryzího snajpra se stal borec schopný udeřit vícero způsoby. A taky zodpovědnější hráč, jehož trenéři klidně pošlou na led při bránění těsného náskoku.
V noci na úterý se Pastrňák třemi asistencemi postaral o to, aby Bruins z New Yorku odvezli aspoň bod za porážku 3:4 v prodloužení. Ze dvou lednových zápasů s Rangers si tak nejproduktivnější Čech odnesl pozoruhodnou bilanci 0+9. S nadsázkou se můžete tázat, kde nechal proslulý ostrostřelec góly.
„Všichni víme, že je dávat umí, ale každým rokem se zlepšuje ve tvorbě akcí a je lídrem v šatně. Má skvělé momenty v útočném pásmu, hraje důrazně a získává spoustu kotoučů,“ vylíčil po nedávném sežehnutí Rangers v poměru 10:2 Pastrňákův kolega z české reprezentace i týmu Bostonu Pavel Zacha.
V jeho slovech se odrážel pocit, který v hodnocení zámořských expertů zaznívá čím dál hlasitěji. Z havířovského rodáka se stal víceúčelový hráč. V předchozích letech Pastrňákovi z mužstva odplula řada ikon, schopných nahrávačů i tvůrců. David Krejčí, Patrice Bergeron nebo Brad Marchand – to jsou jen nejvlivnější z nich.
Pastrňák zjistil, že aby Boston mohl nadále prosperovat, musí mu dát víc než tvrdé rány z první. Z průměrných spoluhráčů tak začal modelovat hvězdy. Příklady? Vychovává vedle sebe dalšího snajpra Morgana Geekieho, když mu pravidelně servíruje jednu nápaditou přihrávku za druhou. Všimněte si, jak šly z kopce výkony Marata Chusnutdinova, když se odloučil od české star. Do té doby jako „bezejmenný“ útočník zářil a prospíval.
Expert: Zbožňuju ho sledovat
„Málo mluvíme o Pastrňákovi. Skvělý, neuvěřitelný hráč,“ přednesl před týdnem ve slavném hokejovém podcastu 32 Thoughts jeden z nejvýznamnějších insiderů Elliotte Friedman. „Bývaly časy, kdy by ho trenéři nikdy nepostavili na poslední střídání v zápase. Teď nejen že je na ledě, ale absolutně se v takové situaci rozdá. Zbožňuji, když ho můžu sledovat,“ poukázal odborník na posun ve schopnostech mistra světa z předloňského roku.
Nebetyčný ofenzivní potenciál přitom vůbec nemizí. Odhaluje ho třeba rychlost, s jakou Pastrňák na 900. bod (412+488) dosáhl. V Bostonu totéž zvládl rychleji jen legendární Phil Esposito, který byl na kulaté metě už po 552 utkáních. Jiní věhlasní útočníci Marchand, Bergeron nebo Johnny Bucyk spotřebovali mnohem víc času…
Když už je řeč o Bucykovi, na sociálních sítích v posledních dnech rezonovalo video dnes devadesátiletého bývalého útočníka, jemuž Pastrňák dopomohl cestou na ledovou plochu při slavnostním ceremoniálu u příležitosti vyřazení čísla Zdena Cháry. I nenucené a vlídné Pastrňákovo gesto ukázalo, že si v sobě zachoval pokoru, s jakou do velkého světa NHL před dvanácti lety vstupoval.
Teď patří mezi hlavní tváře ligy a taky majitele výjimečného bodového účtu. Po těsné porážce s Rangers ovšem nálada na hodnocení individuálních úspěchů z logiky věci nevládla.
„Samozřejmě je to hořkosladké. Je vždycky náročné hodnotit tyto milníky, když se nedočkáte vítězství. Zároveň jde o něco mimořádného. Od první třetiny jsem věděl, že budu tentokrát nahrávat, viděl jsem dobře prostor před sebou. Na výhru to bohužel nestačilo,“ pronesl Pastrňák.
Po Vánocích působí, jako by si na zadní část přilby nechal namontovat druhý pár očí. Přihrávky rozdává s obrovským přehledem, nechybí nápadité zadovky nebo otočky. Nejde přitom o žádné přebytečné frajeřinky, ale efektní způsoby, jak 29letý forvard distribuuje kotouč kumpánům z lajny nebo v přesilovce.
Po posledním představení se s 67 zápisy (21+46) odpoutal na šestém místě ligového bodování. Z prvních 27 nejproduktivnějších mužů nemá nikdo víc hitů než právě Pastrňák (55). A úloha zakončovatele? Nezmizela, jen už není ojedinělou devizou. „Pasta“ si pořád hledá prostory ke střelbě, na branku soupeře zkouší pálit průměrně 23krát za 60 minut hry. Častěji hledá cíl už jen útočník Detroitu Alex DeBrincat (23,4) a Cutter Gauthier (24,9) z Anaheimu.
