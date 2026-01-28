NHL ONLINE: Palát v novém angažmá hraje derby, Nečas měří síly s Ottawou
Ondřej Palát po výměně v NHL nejspíše nastoupí už za svého nového zaměstnavatele New York Islanders, a to rovnou v derby proti newyorským Rangers. Do akce jde též Martin Nečas, jenž s Coloradem vyzývá na souboj Ottawu. Hraje také Philadelphia. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|33
|59
|92
|54
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|50
|88
|50
|49
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|27
|51
|78
|51
|14
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|26
|52
|78
|48
|25
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|49
|74
|51
|11
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|47
|69
|49
|1
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|29
|36
|65
|54
|8
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|45
|64
|50
|3
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|26
|37
|63
|52
|4
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|30
|32
|62
|53
|20
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|51
|26
|7
|4
|14
|179:130
|70
|2
Carolina
|52
|23
|9
|5
|15
|180:150
|69
|3
Detroit
|54
|22
|10
|5
|17
|168:162
|69
|4
Buffalo
|52
|24
|6
|5
|17
|179:159
|65
|5
Boston
|54
|23
|8
|3
|20
|180:168
|65
|6
Montreal
|53
|18
|11
|7
|17
|180:177
|65
|7
Pittsburgh
|51
|22
|4
|11
|14
|169:152
|63
|8
Islanders
|52
|19
|9
|5
|19
|150:146
|61
|9
Florida
|52
|23
|5
|3
|21
|160:169
|59
|10
Washington
|54
|22
|3
|7
|22
|171:164
|57
|11
Flyers
|51
|17
|7
|9
|18
|154:162
|57
|12
Toronto
|53
|17
|7
|9
|20
|174:183
|57
|13
Devils
|53
|18
|9
|2
|24
|141:163
|56
|14
Ottawa
|52
|19
|5
|7
|21
|174:174
|55
|15
Columbus
|51
|15
|9
|7
|20
|158:169
|55
|16
Rangers
|53
|14
|8
|6
|25
|143:165
|50
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|50
|32
|3
|9
|6
|198:122
|79
|2
Minnesota
|54
|19
|11
|10
|14
|175:157
|70
|3
Dallas
|53
|26
|4
|9
|14
|176:147
|69
|4
Vegas
|52
|18
|7
|13
|14
|173:164
|63
|5
Edmonton
|54
|21
|6
|8
|19
|186:175
|62
|6
Utah
|53
|21
|7
|4
|21
|167:146
|60
|7
Anaheim
|53
|16
|12
|3
|22
|177:188
|59
|8
Kings
|51
|14
|8
|13
|16
|137:144
|57
|8
Seattle Kraken
|52
|18
|6
|9
|19
|148:155
|57
|10
San Jose
|51
|16
|11
|3
|21
|161:176
|57
|11
Nashville
|52
|17
|7
|5
|23
|150:177
|53
|12
Chicago
|53
|16
|5
|9
|23
|144:168
|51
|13
Winnipeg
|52
|19
|2
|7
|24
|153:161
|49
|14
Calgary
|52
|17
|4
|6
|25
|132:156
|48
|15
St. Louis
|53
|18
|1
|9
|25
|130:183
|47
|16
Vancouver
|53
|11
|6
|5
|31
|141:196
|39