Předplatné

NHL ONLINE: Palát v novém angažmá hraje derby, Nečas měří síly s Ottawou

Ondřej Palát opouští New Jersey Devils, bude hrát za New York Islanders
Ondřej Palát opouští New Jersey Devils, bude hrát za New York IslandersZdroj: Koláž iSport.cz
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Flyers
Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu Nečasovi
Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodů
9
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Ondřej Palát po výměně v NHL nejspíše nastoupí už za svého nového zaměstnavatele New York Islanders, a to rovnou v derby proti newyorským Rangers. Do akce jde též Martin Nečas, jenž s Coloradem vyzývá na souboj Ottawu. Hraje také Philadelphia. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.364.112.65Detail
LIVE
--Tipsport2.944.22.14Detail
LIVE
--Tipsport2.274.042.8Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3359925413
2.Nathan MacKinnonColorado3850885049
3.Macklin CelebriniSan Jose2751785114
4.Nikita KučerovTampa2652784825
5.Leon DraisaitlEdmonton2549745111
6.David PastrňákBoston224769491
7.Kirill KaprizovMinnesota293665548
8.Mikko RantanenDallas194564503
9.Mark ScheifeleWinnipeg263763524
10.Jason RobertsonDallas3032625320

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa51267414179:13070
2Carolina52239515180:15069
3Detroit542210517168:16269
4Buffalo52246517179:15965
5Boston54238320180:16865
6Montreal531811717180:17765
7Pittsburgh512241114169:15263
8Islanders52199519150:14661
9Florida52235321160:16959
10Washington54223722171:16457
11Flyers51177918154:16257
12Toronto53177920174:18357
13Devils53189224141:16356
14Ottawa52195721174:17455
15Columbus51159720158:16955
16Rangers53148625143:16550
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5032396198:12279
    2Minnesota5419111014175:15770
    3Dallas53264914176:14769
    4Vegas521871314173:16463
    5Edmonton54216819186:17562
    6Utah53217421167:14660
    7Anaheim531612322177:18859
    8Kings511481316137:14457
    8Seattle Kraken52186919148:15557
    10San Jose511611321161:17657
    11Nashville52177523150:17753
    12Chicago53165923144:16851
    13Winnipeg52192724153:16149
    14Calgary52174625132:15648
    15St. Louis53181925130:18347
    16Vancouver53116531141:19639

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů