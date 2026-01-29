Předplatné

Palátova snová premiéra v Islanders! Připsal gól i asistenci v derby, první hvězda utkání

Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařilaZdroj: Profimedia.cz
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Flyers
Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu Nečasovi
Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodů
Nečas slavil 27 let.
NHL
Ondřej Palát premiéře v dresu New York Islanders zaznamenal gól a přihrávku u výhry nad Rangers 5:2. Čtyřiatřicetiletý hokejista byl zvolen první hvězdou středečního utkání NHL. Vítězství domácího týmu podpořil 14 zákroky brankář David Rittich.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay Palát se den po výměně z New Jersey objevil na ledě v první formaci Islanders. A na svou první trefu v novém angažmá nečekal dlouho. Prosadil se po 15 minutách hry v početní převaze, když zakončil z mezikruží ránou bez přípravy a otevřel střelecký účet derby.

Sedmou přihrávku v sezoně si Palát připsal v poslední minutě druhé třetiny, kdy konečnou podobu výsledku stanovil Švéd Emil Heineman.

Rodák z Frýdku-Místku, který byl v první šestici českých hráčů nominovaných na blížící se olympijské hry v Miláně, přitom strávil na ledě jen necelých 12 minut. To byla druhá nejnižší porce času ze všech útočníků Islanders. Na soupeřovu branku vystřelil Palát dvakrát.

V brankovišti Ostrovanů oslavil dvanáctou výhru v sezoně třiatřicetiletý Rittich. Islanders jsou ve Východní konferenci NHL na osmé příčce, Rangers zůstali poslední.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
52Detail
LIVE
53Detail
LIVE
52Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3359925413
2.Nathan MacKinnonColorado3850885146
3.Macklin CelebriniSan Jose2751785114
4.Nikita KučerovTampa2652784825
5.Leon DraisaitlEdmonton2549745111
6.David PastrňákBoston224769491
7.Kirill KaprizovMinnesota283664548
8.Mikko RantanenDallas194564503
9.Mark ScheifeleWinnipeg263763524
10.Jason RobertsonDallas3032625320

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa51267414179:13070
2Carolina52239515180:15069
3Detroit542210517168:16269
4Buffalo52246517179:15965
5Boston54238320180:16865
6Montreal531811717180:17765
7Pittsburgh512241114169:15263
8Islanders53209519155:14863
9Florida52235321160:16959
10Washington54223722171:16457
11Ottawa53205721179:17657
12Toronto53177920174:18357
12Columbus52169720163:17257
14Flyers52177919157:16757
15Devils53189224141:16356
16Rangers54148626145:17050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5132397200:12779
    2Minnesota5419111014175:15770
    3Dallas53264914176:14769
    4Vegas521871314173:16463
    5Edmonton54216819186:17562
    6Utah53217421167:14660
    7Anaheim531612322177:18859
    8Kings511481316137:14457
    8Seattle Kraken52186919148:15557
    10San Jose511611321161:17657
    11Nashville52177523150:17753
    12Chicago53165923144:16851
    13Winnipeg52192724153:16149
    14Calgary52174625132:15648
    15St. Louis53181925130:18347
    16Vancouver53116531141:19639

