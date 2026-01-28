Blesk udeřil podruhé, Palát našel svůj ostrov. V Islanders má patřit ke klíčovým hráčům
Mathieu Darche udeřil stejně jako blesk hned dvakrát. Generální manažer New York Islanders nejprve přivedl obránce Carsona Soucyho. Pak obnovil spojenectví s Ondřejem Palátem, jehož zažil v týmu Tampa Bay Lightning. Den po výměně s městskými rivaly z Rangers se dohodl s dalšími sousedy z New Jersey. V rámci trejdu vedle 34letého českého útočníka získal rovněž třetí výběr v letošním draftu a šestou volbu v roce 2027. Za všechno obětoval útočníka Maxima Cypljakova.
„Celá akce se řešila delší dobu. Ze strany Islanders byl o Ondru velký zájem. Tvrdě pracovali na realizaci dohody. Velký tlak na dotažení výměny byl jak ze strany trenéra Islanders, tak generálního manažera, který se s Ondrou velmi dobře zná ještě z úspěšného společného působení v Tampě. Sám Ondra byl změně působiště od začátku taky nakloněný. Slibuje si od ní větší herní vytížení a maximální využití schopností a zkušeností, které může nabídnout,“ řekl k trejdu Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest, která Paláta zastupuje.
Rodák z Frýdku-Místku ještě před olympiádou stihl změnit klub. V New Jersey působil tři a půl sezony. Předtím hrál deset let za Tampu. S Lightning v letech 2020 a 2001 získal Stanley Cup a ještě dvakrát postoupil do finále. Za 14 sezon v NHL nastoupil k 876 utkáním a připsal si 515 bodů (181+334). V tomto ročníku posbíral 10 bodů (4+6) v 51 zápasech. Jeho icetime poklesl. Před sebou má poslední rok z pětileté smlouvy na 30 milionů dolarů, tedy 6 milionů ročně (asi 120 milionů korun). S Devils kontrakt podepsal v polovině července 2022.
Darche Paláta dobře zná
Delší dobu se spekulovalo, že by Palát mohl změnit dres. Generální manažer Devils Tom Fitzgerald však propásl možnost vyhovět nepřestupní klauzuli, která se v případě mistra světa z Prahy týkala deseti týmů NHL. Ukázalo se to, když New Jersey neuspěli při námluvách s Quinnem Hughesem, a ten nakonec zamířil do Minnesoty. Palát v poslední době strádal, nedostával takový prostor. Mathieu Darche ho dobře zná z jeho působení v Tampě a věří, že pod koučem Patrickem Royem najde v Islanders svůj ostrov a bude patřit ke klíčovým hráčům, jako býval v Lightning.
„Islanders velmi dobře vědí, jakého hráče si pořizují. Mají k dispozici podrobné statistiky. Tam jsou však celková čísla z velké části zkreslena Ondrovým prostorem na ledě, v pohledu na jednotlivé aspekty hry v poměru odehraných minut si Ondra nadále vede velmi slušně. Navíc je známo, že v play off se pravidelně posouvá ještě na další úroveň,“ uvedl agent Spálenka.
Velkou roli prý sehrála taky rodina. „Do konce sezony se nemusí Palát stěhovat, v jednom týmu se navíc potká s brankářem Davidem Rittichem,“ připomněl Spálenka. Ten v posledních pěti letech podepisoval pouze roční kontrakty, naposledy s Islanders jako volný hráč za 1 milion dolarů ročně a v NHL prožívá znovuzrození.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|33
|59
|92
|54
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|50
|88
|50
|49
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|27
|51
|78
|51
|14
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|26
|52
|78
|48
|25
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|49
|74
|51
|11
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|47
|69
|49
|1
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|29
|36
|65
|54
|8
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|45
|64
|50
|3
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|26
|37
|63
|52
|4
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|30
|32
|62
|53
|20
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|51
|26
|7
|4
|14
|179:130
|70
|2
Carolina
|52
|23
|9
|5
|15
|180:150
|69
|3
Detroit
|54
|22
|10
|5
|17
|168:162
|69
|4
Buffalo
|52
|24
|6
|5
|17
|179:159
|65
|5
Boston
|54
|23
|8
|3
|20
|180:168
|65
|6
Montreal
|53
|18
|11
|7
|17
|180:177
|65
|7
Pittsburgh
|51
|22
|4
|11
|14
|169:152
|63
|8
Islanders
|52
|19
|9
|5
|19
|150:146
|61
|9
Florida
|52
|23
|5
|3
|21
|160:169
|59
|10
Washington
|54
|22
|3
|7
|22
|171:164
|57
|11
Flyers
|51
|17
|7
|9
|18
|154:162
|57
|12
Toronto
|53
|17
|7
|9
|20
|174:183
|57
|13
Devils
|53
|18
|9
|2
|24
|141:163
|56
|14
Ottawa
|52
|19
|5
|7
|21
|174:174
|55
|15
Columbus
|51
|15
|9
|7
|20
|158:169
|55
|16
Rangers
|53
|14
|8
|6
|25
|143:165
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|50
|32
|3
|9
|6
|198:122
|79
|2
Minnesota
|54
|19
|11
|10
|14
|175:157
|70
|3
Dallas
|53
|26
|4
|9
|14
|176:147
|69
|4
Vegas
|52
|18
|7
|13
|14
|173:164
|63
|5
Edmonton
|54
|21
|6
|8
|19
|186:175
|62
|6
Utah
|53
|21
|7
|4
|21
|167:146
|60
|7
Anaheim
|53
|16
|12
|3
|22
|177:188
|59
|8
Kings
|51
|14
|8
|13
|16
|137:144
|57
|8
Seattle Kraken
|52
|18
|6
|9
|19
|148:155
|57
|10
San Jose
|51
|16
|11
|3
|21
|161:176
|57
|11
Nashville
|52
|17
|7
|5
|23
|150:177
|53
|12
Chicago
|53
|16
|5
|9
|23
|144:168
|51
|13
Winnipeg
|52
|19
|2
|7
|24
|153:161
|49
|14
Calgary
|52
|17
|4
|6
|25
|132:156
|48
|15
St. Louis
|53
|18
|1
|9
|25
|130:183
|47
|16
Vancouver
|53
|11
|6
|5
|31
|141:196
|39