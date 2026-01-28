Předplatné

Blesk udeřil podruhé, Palát našel svůj ostrov. V Islanders má patřit ke klíčovým hráčům

Ondřej Palát byl vytrejdován do New Yorku Islanders
Ondřej Palát byl vytrejdován do New Yorku Islanders
Hráči New Jersey se radují z branky Ondřeje Paláta
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Mathieu Darche udeřil stejně jako blesk hned dvakrát. Generální manažer New York Islanders nejprve přivedl obránce Carsona Soucyho. Pak obnovil spojenectví s Ondřejem Palátem, jehož zažil v týmu Tampa Bay Lightning. Den po výměně s městskými rivaly z Rangers se dohodl s dalšími sousedy z New Jersey. V rámci trejdu vedle 34letého českého útočníka získal rovněž třetí výběr v letošním draftu a šestou volbu v roce 2027. Za všechno obětoval útočníka Maxima Cypljakova.

„Celá akce se řešila delší dobu. Ze strany Islanders byl o Ondru velký zájem. Tvrdě pracovali na realizaci dohody. Velký tlak na dotažení výměny byl jak ze strany trenéra Islanders, tak generálního manažera, který se s Ondrou velmi dobře zná ještě z úspěšného společného působení v Tampě. Sám Ondra byl změně působiště od začátku taky nakloněný. Slibuje si od ní větší herní vytížení a maximální využití schopností a zkušeností, které může nabídnout,“ řekl k trejdu Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest, která Paláta zastupuje.

Rodák z Frýdku-Místku ještě před olympiádou stihl změnit klub. V New Jersey působil tři a půl sezony. Předtím hrál deset let za Tampu. S Lightning v letech 2020 a 2001 získal Stanley Cup a ještě dvakrát postoupil do finále. Za 14 sezon v NHL nastoupil k 876 utkáním a připsal si 515 bodů (181+334). V tomto ročníku posbíral 10 bodů (4+6) v 51 zápasech. Jeho icetime poklesl. Před sebou má poslední rok z pětileté smlouvy na 30 milionů dolarů, tedy 6 milionů ročně (asi 120 milionů korun). S Devils kontrakt podepsal v polovině července 2022.

Darche Paláta dobře zná

Delší dobu se spekulovalo, že by Palát mohl změnit dres. Generální manažer Devils Tom Fitzgerald však propásl možnost vyhovět nepřestupní klauzuli, která se v případě mistra světa z Prahy týkala deseti týmů NHL. Ukázalo se to, když New Jersey neuspěli při námluvách s Quinnem Hughesem, a ten nakonec zamířil do Minnesoty. Palát v poslední době strádal, nedostával takový prostor. Mathieu Darche ho dobře zná z jeho působení v Tampě a věří, že pod koučem Patrickem Royem najde v Islanders svůj ostrov a bude patřit ke klíčovým hráčům, jako býval v Lightning.

„Islanders velmi dobře vědí, jakého hráče si pořizují. Mají k dispozici podrobné statistiky. Tam jsou však celková čísla z velké části zkreslena Ondrovým prostorem na ledě, v pohledu na jednotlivé aspekty hry v poměru odehraných minut si Ondra nadále vede velmi slušně. Navíc je známo, že v play off se pravidelně posouvá ještě na další úroveň,“ uvedl agent Spálenka.

Velkou roli prý sehrála taky rodina. „Do konce sezony se nemusí Palát stěhovat, v jednom týmu se navíc potká s brankářem Davidem Rittichem,“ připomněl Spálenka. Ten v posledních pěti letech podepisoval pouze roční kontrakty, naposledy s Islanders jako volný hráč za 1 milion dolarů ročně a v NHL prožívá znovuzrození.

