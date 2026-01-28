Dostál před ZOH mazal symbol z masky: Taková jsou pravidla. Sáblíkovou asi nestihne
V posledních šesti zápasech v NHL vychytal vítězství, oplývá výbornou formou. Brankář Lukáš Dostál se coby očekávaná česká jednička dostal v Anaheimu do optimální pohody. „Dobrá obrana,“ zasmál se spoluhráč Radko Gudas při společném rozhovoru pro česká média. Jeho kolega z klece už se pomalu nastavuje směrem k italské olympijské misi v Miláně. Šušká se, že by na místo měl vyrazit s předstihem, aby se lépe aklimatizoval. „Je to možný,“ pronesl tajuplně. Jaký symbol si musel odstranit z masky? Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Už řešíte intenzivně blížící se olympiádu?
„Vzadu v hlavě to mám, ale ještě nás čekají tři zápasy s Anaheimem. V nich chceme získat co nejvíc bodů. Samozřejmě zprávy od Hnildy (manažera Milana Hniličky) a nároďáku chodí. Máš v hlavě, že za chvíli poletíš.“
Vy prý předčasně, je to tak?
„Nevím, jestli k tomu můžu něco říct. Je to možný.“
Je pro vás důležité, abyste o podobě brankářské hierarchie věděl s předstihem?
„To budeme řešit s Ondrou až na místě. Neřešili jsme to. Ondra ví, že nás čekají tři zápasy, sezona je dlouhá. V lednu hrajeme patnáct nebo šestnáct utkání, takže nás nechává být.“
Takže to podstatné není?
„Jako gólman chceš chytat, ale pozici jsme s Ondrou neřešili, aspoň já ne. Nechává mě být. Dám ego stranou, je to volba trenérů. Jsem za olympiádu strašně rád, to nejvíc, co můžeš dokázat na mezinárodní úrovni. Hrozně se těším. Pokud dostanu šanci, budu se snažit dělat co nejlepší práci.“
V posledním období se vám hodně daří, vychytal jste šest vítězství v řadě. V čem je hlavní změna?
„Já se cítím stejně, jako když jsem se v prosinci vrátil po zranění. Liga má různé fáze. Ze začátku jsou týmy takové rozházené, padá hodně gólů, pak se to utáhne. Museli jsme hru trošku změnit. Hráli jsme stylem, kterému se v Americe říká run and gun. Přestříleli jsme soupeře, dali hodně gólů. Jak se liga postupně změní, musí se hrát víc do obrany. Tomu jsme se přizpůsobili. A projeví se to i na výkonu brankáře.“
Pravidla pro masky? Nemám s tím problém
Co jste vlastně říkal na nominaci s řadou mistrů světa? Uspěje?
„Radim asi vsadil na většinu hráčů z Prahy. Naší prací je to, když jsme byli nominovaní, abychom odvedli co nejlepší výkony. Nebude špatný dostat na začátek Kanadu, budou taky hledat chemii. Ukáže to, na čem jsme, což beru pozitivně.“
Velkým tématem byl design brankářských masek a zákaz některých symbolů. Jak jste ho bral?
„Taková pravidla prostě jsou, stejná pro všechny, nemám s tím problém. Motivy jsem si musel taky oddělat na poslední chvíli. Na betonu mívám jméno, teď jsem si tam mohl dát jenom číslo.“
Co jste odstranil z masky?
„Měl jsem zezadu na helmě křížek, vždycky ho tam nosím. Musel jsem ho dát pryč.“
Stihnete v Itálii i jiné sporty?
„Rád bych se šel podívat na biatlon, ale všechno je hrozně daleko. Dojedeme do Milána, zatrénujeme si, odehrajeme zápasy. Pak zase pojedeme zpátky, budeme pokračovat v sezoně. Kdyby nějaký prostor byl – podívat se na ženský hokej nebo na Martinu Sáblíkovou – bylo by hezké to vidět.“