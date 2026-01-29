Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Flyers, Nečas v Montrealu. Souboje Čechů ve Vancouveru i Vegas

David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě MontrealuZdroj: Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Český brankář Jakub Dobeš v dresu Montrealu předvádí zárok proti Las Vegas
Český obránce v barvách Vancouveru Filip Hronek proti San Jose skóroval
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
16
NHL v noci nabízí bohatý program. Hraje se patnáct zápasů nejslavnější hokejové ligy světa. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou hostí Philadelphii. Martin Nečas se představuje na ledě Montrealu. Ondřej Palát v novém působišti okusí podruhé v řadě souboj svých Islanders v městském derby proti Rangers. Utah s Karlem Vejmelkou bojují s Carolinu. Vancouver s triem Filip Hronek, Filip Chytil a David Kämpf nastupují proti Anaheimu Lukáše Dostála a Radka Gudase. Další český souboj se odehraje ve Vegas, kde domácí Tomáš Hertl hostí Radka Faksu s Dallasem. Celý noční program NHL sledujte ONLINE na iSportu. 

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE 1. třetina
21Tipsport1,216,811Detail
LIVE 1. třetina
20Tipsport1,2769Detail
LIVE 1. třetina
31Tipsport1,4156,4Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport23,83,5Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport3,94,61,75Detail
LIVE
--Tipsport2,83,72,35Detail
LIVE 1. třetina
11Tipsport1,954,23,3Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,454,66,4Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,2542,7Detail
LIVE
--Tipsport3.224.082.05Detail
LIVE
--Tipsport1.914.233.51Detail
LIVE
--Tipsport1.94.383.44Detail
LIVE
--Tipsport2.974.312.1Detail
LIVE
--Tipsport2.394.062.64Detail
LIVE
--Tipsport2.534.142.46Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa51267414179:13070
2Carolina52239515180:15069
3Detroit542210517168:16269
4Buffalo52246517179:15965
5Boston54238320180:16865
6Montreal531811717180:17765
7Pittsburgh512241114169:15263
8Islanders53209519155:14863
9Florida52235321160:16959
10Washington54223722171:16457
11Ottawa53205721179:17657
12Toronto53177920174:18357
12Columbus52169720163:17257
14Flyers52177919157:16757
15Devils53189224141:16356
16Rangers54148626145:17050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5132397200:12779
    2Minnesota5419111014175:15770
    3Dallas53264914176:14769
    4Vegas521871314173:16463
    5Edmonton54216819186:17562
    6Utah53217421167:14660
    7Anaheim531612322177:18859
    8Kings511481316137:14457
    8Seattle Kraken52186919148:15557
    10San Jose511611321161:17657
    11Nashville52177523150:17753
    12Chicago53165923144:16851
    13Winnipeg52192724153:16149
    14Calgary52174625132:15648
    15St. Louis53181925130:18347
    16Vancouver53116531141:19639

