NHL ONLINE: Pastrňák proti Flyers, Nečas vyzve Canadiens. České souboje ve Vancouveru i Vegas
NHL dnes v noci nabízí bohatý program. Hraje se patnáct zápasů nejslavnější hokejové ligy světa. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou přivítá na domácím ledě Philadelphii brankáře Daniela Vladaře. Martin Nečas se představí na ledě Montrealu. Ondřej Palát v novém působišti okusí souboj svých Islanders v městském derby proti Rangers. Utah s Karlem Vejmelkou vyzve Carolinu. Vancouver s triem Filip Hronek, Filip Chytil a David Kämpf vyzve Anaheim Lukáše Dostála a Radka Gudase. Další český souboj se odehraje ve Vegas, kde domácí Tomáš Hertl přivítá Radka Faksu s Dallasem. Celý noční program NHL sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|51
|26
|7
|4
|14
|179:130
|70
|2
Carolina
|52
|23
|9
|5
|15
|180:150
|69
|3
Detroit
|54
|22
|10
|5
|17
|168:162
|69
|4
Buffalo
|52
|24
|6
|5
|17
|179:159
|65
|5
Boston
|54
|23
|8
|3
|20
|180:168
|65
|6
Montreal
|53
|18
|11
|7
|17
|180:177
|65
|7
Pittsburgh
|51
|22
|4
|11
|14
|169:152
|63
|8
Islanders
|53
|20
|9
|5
|19
|155:148
|63
|9
Florida
|52
|23
|5
|3
|21
|160:169
|59
|10
Washington
|54
|22
|3
|7
|22
|171:164
|57
|11
Ottawa
|53
|20
|5
|7
|21
|179:176
|57
|12
Toronto
|53
|17
|7
|9
|20
|174:183
|57
|12
Columbus
|52
|16
|9
|7
|20
|163:172
|57
|14
Flyers
|52
|17
|7
|9
|19
|157:167
|57
|15
Devils
|53
|18
|9
|2
|24
|141:163
|56
|16
Rangers
|54
|14
|8
|6
|26
|145:170
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|51
|32
|3
|9
|7
|200:127
|79
|2
Minnesota
|54
|19
|11
|10
|14
|175:157
|70
|3
Dallas
|53
|26
|4
|9
|14
|176:147
|69
|4
Vegas
|52
|18
|7
|13
|14
|173:164
|63
|5
Edmonton
|54
|21
|6
|8
|19
|186:175
|62
|6
Utah
|53
|21
|7
|4
|21
|167:146
|60
|7
Anaheim
|53
|16
|12
|3
|22
|177:188
|59
|8
Kings
|51
|14
|8
|13
|16
|137:144
|57
|8
Seattle Kraken
|52
|18
|6
|9
|19
|148:155
|57
|10
San Jose
|51
|16
|11
|3
|21
|161:176
|57
|11
Nashville
|52
|17
|7
|5
|23
|150:177
|53
|12
Chicago
|53
|16
|5
|9
|23
|144:168
|51
|13
Winnipeg
|52
|19
|2
|7
|24
|153:161
|49
|14
Calgary
|52
|17
|4
|6
|25
|132:156
|48
|15
St. Louis
|53
|18
|1
|9
|25
|130:183
|47
|16
Vancouver
|53
|11
|6
|5
|31
|141:196
|39