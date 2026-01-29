Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Flyers, Nečas vyzve Canadiens. České souboje ve Vancouveru i Vegas

David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě MontrealuZdroj: Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Český brankář Jakub Dobeš v dresu Montrealu předvádí zárok proti Las Vegas
Český obránce v barvách Vancouveru Filip Hronek proti San Jose skóroval
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
16
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

NHL dnes v noci nabízí bohatý program. Hraje se patnáct zápasů nejslavnější hokejové ligy světa. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou přivítá na domácím ledě Philadelphii brankáře Daniela Vladaře. Martin Nečas se představí na ledě Montrealu. Ondřej Palát v novém působišti okusí souboj svých Islanders v městském derby proti Rangers. Utah s Karlem Vejmelkou vyzve Carolinu. Vancouver s triem Filip Hronek, Filip Chytil a David Kämpf vyzve Anaheim Lukáše Dostála a Radka Gudase. Další český souboj se odehraje ve Vegas, kde domácí Tomáš Hertl přivítá Radka Faksu s Dallasem. Celý noční program NHL sledujte ONLINE na iSportu. 

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.124.252.97Detail
LIVE
--Tipsport2.334.042.72Detail
LIVE
--Tipsport2.684.242.3Detail
LIVE
--Tipsport2.2942.79Detail
LIVE
--Tipsport1.894.233.57Detail
LIVE
--Tipsport2.224.032.9Detail
LIVE
--Tipsport2.884.092.21Detail
LIVE
--Tipsport1.964.243.35Detail
LIVE
--Tipsport1.984.23.33Detail
LIVE
--Tipsport3.244.092.03Detail
LIVE
--Tipsport1.914.223.53Detail
LIVE
--Tipsport1.884.393.51Detail
LIVE
--Tipsport2.924.232.15Detail
LIVE
--Tipsport2.434.032.6Detail
LIVE
--Tipsport2.454.072.57Detail
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa51267414179:13070
2Carolina52239515180:15069
3Detroit542210517168:16269
4Buffalo52246517179:15965
5Boston54238320180:16865
6Montreal531811717180:17765
7Pittsburgh512241114169:15263
8Islanders53209519155:14863
9Florida52235321160:16959
10Washington54223722171:16457
11Ottawa53205721179:17657
12Toronto53177920174:18357
12Columbus52169720163:17257
14Flyers52177919157:16757
15Devils53189224141:16356
16Rangers54148626145:17050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5132397200:12779
    2Minnesota5419111014175:15770
    3Dallas53264914176:14769
    4Vegas521871314173:16463
    5Edmonton54216819186:17562
    6Utah53217421167:14660
    7Anaheim531612322177:18859
    8Kings511481316137:14457
    8Seattle Kraken52186919148:15557
    10San Jose511611321161:17657
    11Nashville52177523150:17753
    12Chicago53165923144:16851
    13Winnipeg52192724153:16149
    14Calgary52174625132:15648
    15St. Louis53181925130:18347
    16Vancouver53116531141:19639
      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů