Zacha gólem přispěl k výhře. Dobeš vychytal Nečase, Colorado opět schytalo sedmičku
Český útočník Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií. Jeho spoluhráč David Pastrňák neprodloužil svou sérii osmi zápasů s bodem. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání. Karel Vejmelka inkasoval třikrát v posledních dvou minutách, během kterých Carolina otočila v utkání s Utahem skóre z 2:4 na konečných 5:4. Lukáš Dostál v brance Anaheimu nezabránil prohře 0:2 ve Vancouveru.
Zacha zvýšil v jedenácté minutě na 2:0. Český útočník se dostal až před gólmana a rychlý protiútok zakončil střelou pod horní tyč. Hlavními strůjci výhry Bostonu byli Casey Mittelstadt a Fraser Minten, kteří dosáhli shodné bilance gólu a dvou přihrávek.
David Pastrňák nasbíral v utkání tři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance, ale nepřipsal si gól ani přihrávku. Neprodloužil tak svou sérii osmi zápasů s bodem. Do branky Philadelphie nastoupil od třetí třetiny Daniel Vladař a ze šesti střel neinkasoval.
Dobeš vychytal ve všech pěti lednových startech výhru. Při vyhlašování hvězd jej předčil pouze Nick Suzuki, po jehož dvou gólech odskočil Montreal soupeři v první třetině z 1:1 na 3:1. Na straně poražených vyšel naprázdno Martin Nečas.
Dostál i přes prohru jednou z hvězd
Carolina se za stavu 2:4 odhodlala ke hře bez brankáře a v 59. minutě během 32 sekund vyrovnala. Zápas rozhodl v čase 59:30 z dorážky Jordan Staal. Na obratu se gólově podíleli i Andrej Svečnikov a Shayne Gostisbehere, kteří v utkání skórovali dvakrát a navrch si připsali i přihrávku. Vejmelka kryl 28 střel.
Ve Vancouveru padl první gól ve až v 51. minutě. Dostála, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu, překonal z přečíslení dva na jednoho Drew O'Connor. Výhru domácích pojistil při hře Anaheimu bez brankáře střelou přes celé hřiště Teodors Blugers. Gólman vítězů Nikita Tolopilo zastavil všech 32 střel, ale čisté konto si nepřipsal, protože na začátku prostřední třetiny přenechal své místo kvůli ošetření Kevinu Lankinenovi.
Vegas vyrovnalo ve třetí třetině z 1:4 na 4:4. Prodloužení si vynutilo v čase 59:11, když po vyhraném vhazování Hertla skóroval Mitch Marner. Bonusový bod zařídili Dallasu v nájezdech Jason Robertson a Mikko Rantanen. Dva góly vítězů vstřelil v základní hrací době Mavrik Bourque.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|52
|27
|7
|4
|14
|183:131
|72
|2
Carolina
|53
|24
|9
|5
|15
|185:154
|71
|3
Detroit
|55
|22
|10
|6
|17
|171:166
|70
|4
Buffalo
|53
|25
|6
|5
|17
|183:160
|67
|5
Boston
|55
|24
|8
|3
|20
|186:171
|67
|6
Montreal
|54
|19
|11
|7
|17
|187:180
|67
|7
Pittsburgh
|52
|23
|4
|11
|14
|175:154
|65
|8
Islanders
|54
|21
|9
|5
|19
|157:149
|65
|9
Washington
|55
|22
|4
|7
|22
|175:167
|59
|10
Florida
|53
|23
|5
|3
|22
|164:174
|59
|11
Devils
|54
|18
|10
|2
|24
|144:165
|58
|12
Ottawa
|53
|20
|5
|7
|21
|179:176
|57
|13
Columbus
|52
|16
|9
|7
|20
|163:172
|57
|14
Toronto
|54
|17
|7
|9
|21
|176:188
|57
|15
Flyers
|53
|17
|7
|9
|20
|160:173
|57
|16
Rangers
|55
|14
|8
|6
|27
|146:172
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|52
|32
|3
|9
|8
|203:134
|79
|2
Minnesota
|55
|20
|11
|10
|14
|179:158
|72
|3
Dallas
|54
|26
|5
|9
|14
|181:151
|71
|4
Edmonton
|55
|21
|7
|8
|19
|190:178
|64
|5
Vegas
|53
|18
|7
|14
|14
|177:169
|64
|6
Utah
|54
|21
|7
|4
|22
|171:151
|60
|7
Seattle Kraken
|53
|19
|6
|9
|19
|153:157
|59
|8
Anaheim
|54
|16
|12
|3
|23
|177:190
|59
|9
San Jose
|52
|16
|11
|4
|21
|164:180
|58
|10
Kings
|52
|14
|8
|13
|17
|138:148
|57
|11
Nashville
|53
|17
|7
|6
|23
|152:180
|54
|12
Chicago
|54
|16
|5
|9
|24
|146:174
|51
|13
Winnipeg
|53
|19
|2
|7
|25
|154:165
|49
|14
St. Louis
|54
|19
|1
|9
|25
|135:187
|49
|15
Calgary
|53
|17
|4
|6
|26
|133:160
|48
|16
Vancouver
|54
|12
|6
|5
|31
|143:196
|41