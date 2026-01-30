Předplatné

Zacha gólem přispěl k výhře. Dobeš vychytal Nečase, Colorado opět schytalo sedmičku

Český útočník Pavel Zacha v dresu Boston Bruins
Český útočník Pavel Zacha v dresu Boston BruinsZdroj: profimedia.cz
Český gólman Jakub Dobeš zasahuje v brance Montrealu
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
Jakub Dobeš oslavuje vychytanou výhru Montrealu s parťákem
Anaheim uspěl na ledě Calgary
Český brankář Jakub Dobeš v dresu Montrealu předvádí zárok proti Las Vegas
Český obránce v barvách Vancouveru Filip Hronek proti San Jose skóroval
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
19
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Český útočník Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií. Jeho spoluhráč David Pastrňák neprodloužil svou sérii osmi zápasů s bodem. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání. Karel Vejmelka inkasoval třikrát v posledních dvou minutách, během kterých Carolina otočila v utkání s Utahem skóre z 2:4 na konečných 5:4. Lukáš Dostál v brance Anaheimu nezabránil prohře 0:2 ve Vancouveru.

Zacha zvýšil v jedenácté minutě na 2:0. Český útočník se dostal až před gólmana a rychlý protiútok zakončil střelou pod horní tyč. Hlavními strůjci výhry Bostonu byli Casey Mittelstadt a Fraser Minten, kteří dosáhli shodné bilance gólu a dvou přihrávek.

David Pastrňák nasbíral v utkání tři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance, ale nepřipsal si gól ani přihrávku. Neprodloužil tak svou sérii osmi zápasů s bodem. Do branky Philadelphie nastoupil od třetí třetiny Daniel Vladař a ze šesti střel neinkasoval.

Dobeš vychytal ve všech pěti lednových startech výhru. Při vyhlašování hvězd jej předčil pouze Nick Suzuki, po jehož dvou gólech odskočil Montreal soupeři v první třetině z 1:1 na 3:1. Na straně poražených vyšel naprázdno Martin Nečas.

Dostál i přes prohru jednou z hvězd

Carolina se za stavu 2:4 odhodlala ke hře bez brankáře a v 59. minutě během 32 sekund vyrovnala. Zápas rozhodl v čase 59:30 z dorážky Jordan Staal. Na obratu se gólově podíleli i Andrej Svečnikov a Shayne Gostisbehere, kteří v utkání skórovali dvakrát a navrch si připsali i přihrávku. Vejmelka kryl 28 střel.

Ve Vancouveru padl první gól ve až v 51. minutě. Dostála, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu, překonal z přečíslení dva na jednoho Drew O'Connor. Výhru domácích pojistil při hře Anaheimu bez brankáře střelou přes celé hřiště Teodors Blugers. Gólman vítězů Nikita Tolopilo zastavil všech 32 střel, ale čisté konto si nepřipsal, protože na začátku prostřední třetiny přenechal své místo kvůli ošetření Kevinu Lankinenovi.

Vegas vyrovnalo ve třetí třetině z 1:4 na 4:4. Prodloužení si vynutilo v čase 59:11, když po vyhraném vhazování Hertla skóroval Mitch Marner. Bonusový bod zařídili Dallasu v nájezdech Jason Robertson a Mikko Rantanen. Dva góly vítězů vstřelil v základní hrací době Mavrik Bourque.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
63Detail
LIVE
41Detail
LIVE
73Detail
LIVE
41Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
12Detail
LIVE
62Detail
LIVE
54Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
54Detail
LIVE
41Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
20Detail
LIVE Sam. nájezdy
45Detail
LIVE
52Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa52277414183:13172
2Carolina53249515185:15471
3Detroit552210617171:16670
4Buffalo53256517183:16067
5Boston55248320186:17167
6Montreal541911717187:18067
7Pittsburgh522341114175:15465
8Islanders54219519157:14965
9Washington55224722175:16759
10Florida53235322164:17459
11Devils541810224144:16558
12Ottawa53205721179:17657
13Columbus52169720163:17257
14Toronto54177921176:18857
15Flyers53177920160:17357
16Rangers55148627146:17250
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5232398203:13479
    2Minnesota5520111014179:15872
    3Dallas54265914181:15171
    4Edmonton55217819190:17864
    5Vegas531871414177:16964
    6Utah54217422171:15160
    7Seattle Kraken53196919153:15759
    8Anaheim541612323177:19059
    9San Jose521611421164:18058
    10Kings521481317138:14857
    11Nashville53177623152:18054
    12Chicago54165924146:17451
    13Winnipeg53192725154:16549
    14St. Louis54191925135:18749
    15Calgary53174626133:16048
    16Vancouver54126531143:19641

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů