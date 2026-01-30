Předplatné

Americká krása! Kane mezi velikány, překonal Modanův milník: rekord na druhý pokus

Patrick Kane je obklopen spoluhráči poté, co zaznamenal svůj 1375. bod, čímž překonal Mikea Modana a jeho rekord NHL v počtu bodů hráče narozeného v USA
Patrick Kane je obklopen spoluhráči poté, co zaznamenal svůj 1375. bod, čímž překonal Mikea Modana a jeho rekord NHL v počtu bodů hráče narozeného v USAZdroj: ČTK
Patrick Kane zaznamenal svůj 1375. bod, čímž překonal Mikea Modana a jeho rekord NHL v počtu bodů hráče narozeného v USA
Patrick Kane stojí se svou rodinou, zleva doprava, otcem Patrickem starším, matkou Donnou, přítelkyní Amandou Grahovecovou a synem Patrickem III., zatímco je oceňován týmem za vstřelení svého 500. gólu v kariéře
Patrick Kane překonal rekord Mikea Modana a stal se nejproduktivnějším hráčem v historii ligy, který se narodil v USA
Filip Hronek dělal, co mohl, ale Patricka Kanea v cestě za 400. gólem nezastavil
Patrick Kane po draftu do NHL
Patrick Kane slaví 400. gól v kariéře
Patrick Kane je obklopen spoluhráči poté, co zaznamenal svůj 1375. bod, čímž překonal Mikea Modana a jeho rekord NHL v počtu bodů hráče narozeného v USA
Pavel Bárta
NHL
Jakmile puk skončil v brance, někdo z hlediště hodil na led chobotnici, letitý symbol tažení Detroitu za Stanley Cupem. Střídačka Red Wings se vyprázdnila, z reproduktorů zněla ikonická píseň „Free Bird“ od kapely Lynyrd Skynyrd. Patrick Kane to dokázal. Druhou asistencí na gólu obránce Bena Chiarota v čase 29:52 čtvrtečního utkání proti Washingtonu si 37letý útočník připsal 1 375. bod v základní části NHL. Překonal rekord Mikea Modana a stal se nejproduktivnějším hráčem v historii ligy, který se narodil v USA. „Americká krása“ nazvali jeho počin na webu nhl.com.

V záři reflektorů a za skandování fanoušků v domovské Little Caesars Areně zvedl hokejku a pozdravil diváky. Patrick Kane se radoval v zápase už podruhé. Už po dvou minutách hry nahrál na gól Alexi DeBrincatovi. Jenže ten neplatil kvůli postavení mimo hru. Počítala se mu až bod po Chiarotově trefě na 1:1 z poloviny utkání. Historický zápis tak učinil na druhý pokus.

„Byla to opravdu speciální, speciální chvíle, že jo? Je samozřejmě šílené, když už si myslíte, že to máte, jenže pak gól odvolají kvůli ofsajdu,“ přiznal Kane, který skóroval ještě při nájezdech. Red Wings však po rozstřelu prohráli 3:4. Na otázku, zda už mu došlo, čeho dosáhl, odpověděl: „Ještě úplně ne. Myslím, že je v jistém smyslu příjemné mít to za sebou, soustředit se na zbytek sezóny, čeho můžeme jako tým dosáhnout, a doufat, že jako skupina dokážeme něco výjimečného.“

Modano, který dělá poradce pro hokejové operace Minnesota Wild, sledoval čtvrteční zápas doma v televizi. Red Wings krátce poté pustili video, na němž Kaneovi gratuloval. „Věděl jsem od začátku tvé kariéry, že budeš tím, kdo tenhle rekord může jednou dostihnout. Teď to přišlo. Pokračuj, ať je jeho překonání pro další hráče ještě těžší,“ řekl. 

Kane dohnal jeho rekord asistencí v úterním utkání proti Los Angeles. Modanovi patřil od roku 2007, překonal tehdy obránce Phila Housleyho. Kane ho překonal po víc než 18 letech. Nedávno se stal taky pátým rodákem ze Spojených států, který nastřílel v NHL 500 gólů. Jubilejní trefy dosáhl 8. ledna proti Vancouveru. 

Sám byl v roce 2007 draftován. Z první pozice si ho zajistilo Chicago. Očekávání byla obrovská. Za 16 sezon v Blackhawks je Kane nejen splnil, ale dokonce překonal. Během své úžasné kariéry dosáhl téměř všeho, čeho mohl. Třikrát vybojoval Stanley Cup. Získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy, Hart Trophy pro nejplatnějšího hráče, Art Ross Trophy jako vítěz bodování NHL a Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. 

Nejproduktivnějším Američanem stále Hull, ale...

Za Red Wings hraje třetí sezonu. Rekordní bod byl jeho 32. v tomto ročníku. Je na dobré cestě, aby si jich připsal klidně přes 50, což se mu v kariéře povedlo patnáctkrát. Ačkoli se stal lídrem mezi hráči narozenými v USA, historicky nejproduktivnějším Američanem není. S 1391 body vede Brett Hull, rodák z Bellevillu v kanadském Ontariu, který má dvojí občanství. Jestli Kane hledá další výzvu, může se jí stát dobytí téhle mety. 

Stačí, aby ve zbývajících 28 zápasech posbíral aspoň 18 bodů, což nemusí být nadlidský výkon. Kane ve svém věku nevykazuje známky zpomalení. Do konce kariéry v NHL si může vytvořit velký odstup. Z možných následovníků se mu nejvíc blíží kapitán Toronta Auston Matthews. V dosavadních 676 utkáních si připsal 772 bodů. Kane za stejnou porci zápasů posbíral 682 bodů. „Výjimečný hráč. Myslím, že jednoho dne si pravděpodobně obuje moje boty a bude na mém místě,“ pravil Kane nedávno v rozhovoru pro nhl.com. 

V průběhu let se rozhodně řadí mezi nejlepší hráče Blackhawks všech dob, i když starší fanoušci by pravděpodobně dali přednost ikonám 60. let jako Bobby Hull a Stan Mikita. Není však pochyb, že Kane patří k dominantním hráčům své generace. Překonáním skvělého Mika Modana jen podtrhuje jeho postavení mezi velikány.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa52277414183:13172
2Carolina53249515185:15471
3Detroit552210617171:16670
4Buffalo53256517183:16067
5Boston55248320186:17167
6Montreal541911717187:18067
7Pittsburgh522341114175:15465
8Islanders54219519157:14965
9Washington55224722175:16759
10Florida53235322164:17459
11Devils541810224144:16558
12Ottawa53205721179:17657
13Columbus52169720163:17257
14Toronto54177921176:18857
15Flyers53177920160:17357
16Rangers55148627146:17250
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5232398203:13479
    2Minnesota5520111014179:15872
    3Dallas54265914181:15171
    4Edmonton55217819190:17864
    5Vegas531871414177:16964
    6Utah54217422171:15160
    7Seattle Kraken53196919153:15759
    8Anaheim541612323177:19059
    9San Jose521611421164:18058
    10Kings521481317138:14857
    11Nashville53177623152:18054
    12Chicago54165924146:17451
    13Winnipeg53192725154:16549
    14St. Louis54191925135:18749
    15Calgary53174626133:16048
    16Vancouver54126531143:19641

