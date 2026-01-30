Americká krása! Kane mezi velikány, překonal Modanův milník: rekord na druhý pokus
Jakmile puk skončil v brance, někdo z hlediště hodil na led chobotnici, letitý symbol tažení Detroitu za Stanley Cupem. Střídačka Red Wings se vyprázdnila, z reproduktorů zněla ikonická píseň „Free Bird“ od kapely Lynyrd Skynyrd. Patrick Kane to dokázal. Druhou asistencí na gólu obránce Bena Chiarota v čase 29:52 čtvrtečního utkání proti Washingtonu si 37letý útočník připsal 1 375. bod v základní části NHL. Překonal rekord Mikea Modana a stal se nejproduktivnějším hráčem v historii ligy, který se narodil v USA. „Americká krása“ nazvali jeho počin na webu nhl.com.
V záři reflektorů a za skandování fanoušků v domovské Little Caesars Areně zvedl hokejku a pozdravil diváky. Patrick Kane se radoval v zápase už podruhé. Už po dvou minutách hry nahrál na gól Alexi DeBrincatovi. Jenže ten neplatil kvůli postavení mimo hru. Počítala se mu až bod po Chiarotově trefě na 1:1 z poloviny utkání. Historický zápis tak učinil na druhý pokus.
„Byla to opravdu speciální, speciální chvíle, že jo? Je samozřejmě šílené, když už si myslíte, že to máte, jenže pak gól odvolají kvůli ofsajdu,“ přiznal Kane, který skóroval ještě při nájezdech. Red Wings však po rozstřelu prohráli 3:4. Na otázku, zda už mu došlo, čeho dosáhl, odpověděl: „Ještě úplně ne. Myslím, že je v jistém smyslu příjemné mít to za sebou, soustředit se na zbytek sezóny, čeho můžeme jako tým dosáhnout, a doufat, že jako skupina dokážeme něco výjimečného.“
Modano, který dělá poradce pro hokejové operace Minnesota Wild, sledoval čtvrteční zápas doma v televizi. Red Wings krátce poté pustili video, na němž Kaneovi gratuloval. „Věděl jsem od začátku tvé kariéry, že budeš tím, kdo tenhle rekord může jednou dostihnout. Teď to přišlo. Pokračuj, ať je jeho překonání pro další hráče ještě těžší,“ řekl.
Kane dohnal jeho rekord asistencí v úterním utkání proti Los Angeles. Modanovi patřil od roku 2007, překonal tehdy obránce Phila Housleyho. Kane ho překonal po víc než 18 letech. Nedávno se stal taky pátým rodákem ze Spojených států, který nastřílel v NHL 500 gólů. Jubilejní trefy dosáhl 8. ledna proti Vancouveru.
Sám byl v roce 2007 draftován. Z první pozice si ho zajistilo Chicago. Očekávání byla obrovská. Za 16 sezon v Blackhawks je Kane nejen splnil, ale dokonce překonal. Během své úžasné kariéry dosáhl téměř všeho, čeho mohl. Třikrát vybojoval Stanley Cup. Získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy, Hart Trophy pro nejplatnějšího hráče, Art Ross Trophy jako vítěz bodování NHL a Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
Nejproduktivnějším Američanem stále Hull, ale...
Za Red Wings hraje třetí sezonu. Rekordní bod byl jeho 32. v tomto ročníku. Je na dobré cestě, aby si jich připsal klidně přes 50, což se mu v kariéře povedlo patnáctkrát. Ačkoli se stal lídrem mezi hráči narozenými v USA, historicky nejproduktivnějším Američanem není. S 1391 body vede Brett Hull, rodák z Bellevillu v kanadském Ontariu, který má dvojí občanství. Jestli Kane hledá další výzvu, může se jí stát dobytí téhle mety.
Stačí, aby ve zbývajících 28 zápasech posbíral aspoň 18 bodů, což nemusí být nadlidský výkon. Kane ve svém věku nevykazuje známky zpomalení. Do konce kariéry v NHL si může vytvořit velký odstup. Z možných následovníků se mu nejvíc blíží kapitán Toronta Auston Matthews. V dosavadních 676 utkáních si připsal 772 bodů. Kane za stejnou porci zápasů posbíral 682 bodů. „Výjimečný hráč. Myslím, že jednoho dne si pravděpodobně obuje moje boty a bude na mém místě,“ pravil Kane nedávno v rozhovoru pro nhl.com.
V průběhu let se rozhodně řadí mezi nejlepší hráče Blackhawks všech dob, i když starší fanoušci by pravděpodobně dali přednost ikonám 60. let jako Bobby Hull a Stan Mikita. Není však pochyb, že Kane patří k dominantním hráčům své generace. Překonáním skvělého Mika Modana jen podtrhuje jeho postavení mezi velikány.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|52
|27
|7
|4
|14
|183:131
|72
|2
Carolina
|53
|24
|9
|5
|15
|185:154
|71
|3
Detroit
|55
|22
|10
|6
|17
|171:166
|70
|4
Buffalo
|53
|25
|6
|5
|17
|183:160
|67
|5
Boston
|55
|24
|8
|3
|20
|186:171
|67
|6
Montreal
|54
|19
|11
|7
|17
|187:180
|67
|7
Pittsburgh
|52
|23
|4
|11
|14
|175:154
|65
|8
Islanders
|54
|21
|9
|5
|19
|157:149
|65
|9
Washington
|55
|22
|4
|7
|22
|175:167
|59
|10
Florida
|53
|23
|5
|3
|22
|164:174
|59
|11
Devils
|54
|18
|10
|2
|24
|144:165
|58
|12
Ottawa
|53
|20
|5
|7
|21
|179:176
|57
|13
Columbus
|52
|16
|9
|7
|20
|163:172
|57
|14
Toronto
|54
|17
|7
|9
|21
|176:188
|57
|15
Flyers
|53
|17
|7
|9
|20
|160:173
|57
|16
Rangers
|55
|14
|8
|6
|27
|146:172
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|52
|32
|3
|9
|8
|203:134
|79
|2
Minnesota
|55
|20
|11
|10
|14
|179:158
|72
|3
Dallas
|54
|26
|5
|9
|14
|181:151
|71
|4
Edmonton
|55
|21
|7
|8
|19
|190:178
|64
|5
Vegas
|53
|18
|7
|14
|14
|177:169
|64
|6
Utah
|54
|21
|7
|4
|22
|171:151
|60
|7
Seattle Kraken
|53
|19
|6
|9
|19
|153:157
|59
|8
Anaheim
|54
|16
|12
|3
|23
|177:190
|59
|9
San Jose
|52
|16
|11
|4
|21
|164:180
|58
|10
Kings
|52
|14
|8
|13
|17
|138:148
|57
|11
Nashville
|53
|17
|7
|6
|23
|152:180
|54
|12
Chicago
|54
|16
|5
|9
|24
|146:174
|51
|13
Winnipeg
|53
|19
|2
|7
|25
|154:165
|49
|14
St. Louis
|54
|19
|1
|9
|25
|135:187
|49
|15
Calgary
|53
|17
|4
|6
|26
|133:160
|48
|16
Vancouver
|54
|12
|6
|5
|31
|143:196
|41