Nečas se zranil a vynechal zápas, snad nejde o nic vážného. Dobeš vychytal další výhru
Český útočník Martin Nečas z Colorada kvůli zranění v dolní části těla vynechal v NHL zápas v Detroitu, který hosté vyhráli 5:0. V dalším utkání brankář Daniel Vladař nezabránil porážce Philadephie s Las Vegas 2:3 v prodloužení. Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani Tomáš Hertl, jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.
Nečasovo zranění by podle zámořských médií nemělo být vážné, mistr světa z roku 2024 však kvůli němu přijde minimálně o jedno utkání. Colorado před přestávkou pro olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo ještě čekají dva zápasy.
Pro český tým, v jehož nominaci je i Nečas, odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem s Kanadou. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii.
Vladaře, který je rovněž v českém týmu pro olympiádu, v první třetině dvakrát překonal Adrian Kempe. Philadelphia poté vyrovnala, ale když v prodloužení Travis Konecny po samostatném úniku trefil tyč, rozhodl o vítězství Kings Quinton Byfield.
Vladař kryl 18 z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 85,7 procent. Prohrál i ve třetím utkání po návratu ze šestizápasové pauzy zaviněné zraněním.
O výhře Colorada rozhodl dvěma brankami a jednou přihrávkou Nathan MacKinnon a jako první v sezoně dosáhl na hranici 40 gólů. Brankář Mackenzie Blackwood pochytal všech 28 střel a připsal si třetí čisté konto v ročníku.
Dobeš je ve formě
Dobeš v brance Montrealu nastoupil potřetí za sebou od začátku zápasu a dovedl Canadiens ke třetí výhře v řadě. V utkání se blýskl úspěšností 94,7 procenta a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu.
Montreal s českým gólmanem v brance v novém kalendářním roce zatím ani jednou neprohrál. Dobeš v brance Canadiens naskočil šestkrát a šestkrát pomohl k výhře. V posledních devíti zápasech, ve kterých se objevil v brance Montreal pokaždé bodoval.
Vejmelka na vítězství v posledních třech utkáních čeká. I přesto s 25 vyhranými zápasy vládne celé NHL. Do těsného závěsu už se však dostal Andrej Vasilevskij z Tampy Bay, který pomohl Lightning k 24 vyhraným zápasům.
Hertl bodoval posedmé z posledních deseti zápasů a vylepšil svou bilanci na 47 bodů (21+26). Produktivitě českých hokejistů kouká na záda jen Davidu Pastrňákovi (22+47) a Martinu Nečasovi (22+40).
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|61
|95
|56
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|51
|91
|53
|46
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|27
|53
|80
|49
|27
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|27
|52
|79
|53
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|27
|51
|78
|53
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|47
|69
|50
|4
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|30
|37
|67
|56
|11
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|47
|66
|52
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|38
|65
|54
|4
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|18
|46
|64
|55
|26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|52
|27
|7
|4
|14
|183:131
|72
|2
Carolina
|54
|24
|9
|6
|15
|188:158
|72
|3
Detroit
|56
|22
|10
|6
|18
|171:171
|70
|4
Montreal
|55
|20
|11
|7
|17
|191:182
|69
|5
Pittsburgh
|53
|24
|4
|11
|14
|181:159
|67
|6
Buffalo
|54
|25
|6
|5
|18
|185:164
|67
|7
Boston
|55
|24
|8
|3
|20
|186:171
|67
|8
Islanders
|55
|21
|9
|5
|20
|160:153
|65
|9
Washington
|56
|22
|5
|7
|22
|179:170
|61
|10
Columbus
|54
|18
|9
|7
|20
|172:177
|61
|11
Ottawa
|54
|21
|5
|7
|21
|183:177
|59
|12
Toronto
|55
|17
|8
|9
|21
|179:190
|59
|12
Florida
|54
|23
|5
|3
|23
|165:176
|59
|14
Flyers
|54
|17
|7
|10
|20
|162:176
|58
|15
Devils
|55
|18
|10
|2
|25
|145:169
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|53
|33
|3
|9
|8
|208:134
|81
|2
Minnesota
|56
|21
|11
|10
|14
|186:161
|74
|3
Dallas
|55
|27
|5
|9
|14
|184:153
|73
|4
Edmonton
|56
|21
|7
|8
|20
|193:185
|64
|5
Vegas
|54
|18
|7
|14
|15
|179:172
|64
|6
Seattle Kraken
|54
|20
|6
|9
|19
|156:159
|61
|7
Utah
|55
|21
|7
|4
|23
|173:154
|60
|8
Kings
|53
|14
|9
|13
|17
|141:150
|59
|9
Anaheim
|54
|16
|12
|3
|23
|177:190
|59
|10
San Jose
|53
|16
|11
|4
|22
|166:183
|58
|11
Nashville
|54
|18
|7
|6
|23
|156:183
|56
|12
Winnipeg
|54
|20
|2
|7
|25
|156:166
|51
|13
Chicago
|55
|16
|5
|9
|25
|148:178
|51
|14
Calgary
|54
|18
|4
|6
|26
|136:162
|50
|15
St. Louis
|55
|19
|1
|9
|26
|138:192
|49
|16
Vancouver
|55
|12
|6
|6
|31
|145:199
|42