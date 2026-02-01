Předplatné

Nečas se zranil a vynechal zápas, snad nejde o nic vážného. Dobeš vychytal další výhru

Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvyZdroj: Ashley Potts/NHLI via Getty Images
Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu v Buffalu
Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu v Buffalu
Colorado porazilo Detroit
Colorado porazilo Detroit
Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu v Buffalu
Colorado porazilo Detroit
Colorado porazilo Detroit
19
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Český útočník Martin Nečas z Colorada kvůli zranění v dolní části těla vynechal v NHL zápas v Detroitu, který hosté vyhráli 5:0. V dalším utkání brankář Daniel Vladař nezabránil porážce Philadephie s Las Vegas 2:3 v prodloužení. Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani Tomáš Hertl, jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.

Nečasovo zranění by podle zámořských médií nemělo být vážné, mistr světa z roku 2024 však kvůli němu přijde minimálně o jedno utkání. Colorado před přestávkou pro olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo ještě čekají dva zápasy.

Pro český tým, v jehož nominaci je i Nečas, odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem s Kanadou. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii.

Vladaře, který je rovněž v českém týmu pro olympiádu, v první třetině dvakrát překonal Adrian Kempe. Philadelphia poté vyrovnala, ale když v prodloužení Travis Konecny po samostatném úniku trefil tyč, rozhodl o vítězství Kings Quinton Byfield.

Vladař kryl 18 z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 85,7 procent. Prohrál i ve třetím utkání po návratu ze šestizápasové pauzy zaviněné zraněním.

O výhře Colorada rozhodl dvěma brankami a jednou přihrávkou Nathan MacKinnon a jako první v sezoně dosáhl na hranici 40 gólů. Brankář Mackenzie Blackwood pochytal všech 28 střel a připsal si třetí čisté konto v ročníku.

Dobeš je ve formě

Dobeš v brance Montrealu nastoupil potřetí za sebou od začátku zápasu a dovedl Canadiens ke třetí výhře v řadě. V utkání se blýskl úspěšností 94,7 procenta a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu.

Montreal s českým gólmanem v brance v novém kalendářním roce zatím ani jednou neprohrál. Dobeš v brance Canadiens naskočil šestkrát a šestkrát pomohl k výhře. V posledních devíti zápasech, ve kterých se objevil v brance Montreal pokaždé bodoval.

Vejmelka na vítězství v posledních třech utkáních čeká. I přesto s 25 vyhranými zápasy vládne celé NHL. Do těsného závěsu už se však dostal Andrej Vasilevskij z Tampy Bay, který pomohl Lightning k 24 vyhraným zápasům.

Hertl bodoval posedmé z posledních deseti zápasů a vylepšil svou bilanci na 47 bodů (21+26). Produktivitě českých hokejistů kouká na záda jen Davidu Pastrňákovi (22+47) a Martinu Nečasovi (22+40).

KonecLIVE Po prodl.
23

KonecLIVE
05

KonecLIVE
65

KonecLIVE
12

KonecLIVE
32

KonecLIVE Po prodl.
43

KonecLIVE
24

KonecLIVE
41

KonecLIVE
34

KonecLIVE
35

KonecLIVE Sam. nájezdy
23

KonecLIVE
23

KonecLIVE
37

KonecLIVE
23

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955612
2.Nathan MacKinnonColorado4051915346
3.Nikita KučerovTampa2753804927
4.Macklin CelebriniSan Jose2752795312
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785312
6.David PastrňákBoston224769504
7.Kirill KaprizovMinnesota3037675611
8.Mikko RantanenDallas194766522
9.Mark ScheifeleWinnipeg273865544
10.Nick SuzukiMontreal1846645526

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa52277414183:13172
2Carolina54249615188:15872
3Detroit562210618171:17170
4Montreal552011717191:18269
5Pittsburgh532441114181:15967
6Buffalo54256518185:16467
7Boston55248320186:17167
8Islanders55219520160:15365
9Washington56225722179:17061
10Columbus54189720172:17761
11Ottawa54215721183:17759
12Toronto55178921179:19059
12Florida54235323165:17659
14Flyers541771020162:17658
15Devils551810225145:16958
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5333398208:13481
    2Minnesota5621111014186:16174
    3Dallas55275914184:15373
    4Edmonton56217820193:18564
    5Vegas541871415179:17264
    6Seattle Kraken54206919156:15961
    7Utah55217423173:15460
    8Kings531491317141:15059
    9Anaheim541612323177:19059
    10San Jose531611422166:18358
    11Nashville54187623156:18356
    12Winnipeg54202725156:16651
    13Chicago55165925148:17851
    14Calgary54184626136:16250
    15St. Louis55191926138:19249
    16Vancouver55126631145:19942

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů