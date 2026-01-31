NHL ONLINE: Colorado bez Nečase na ledě Red Wings, Klapka měří síly se San Jose
Colorado bez zraněného Martina Nečase v NHL hraje od 19:00 SEČ na ledě Detroitu. Adam Klapka v dresu Clagary chce obrat o body San Jose. V nočních zápasech jde do akce Ondřej Palát v novém působišti v New York Islanders, David Kämpf s Vancouverem vítá bývalého zaměstnavatele z Toronta. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|60
|94
|55
|15
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|50
|88
|52
|43
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|27
|53
|80
|49
|27
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|27
|52
|79
|52
|13
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|26
|51
|77
|52
|14
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|47
|69
|50
|4
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|29
|37
|66
|55
|9
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|46
|65
|51
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|26
|38
|64
|53
|3
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|30
|33
|63
|54
|19
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|52
|27
|7
|4
|14
|183:131
|72
|2
Carolina
|53
|24
|9
|5
|15
|185:154
|71
|3
Detroit
|55
|22
|10
|6
|17
|171:166
|70
|4
Buffalo
|53
|25
|6
|5
|17
|183:160
|67
|5
Boston
|55
|24
|8
|3
|20
|186:171
|67
|6
Montreal
|54
|19
|11
|7
|17
|187:180
|67
|7
Pittsburgh
|52
|23
|4
|11
|14
|175:154
|65
|8
Islanders
|54
|21
|9
|5
|19
|157:149
|65
|9
Washington
|55
|22
|4
|7
|22
|175:167
|59
|10
Columbus
|53
|17
|9
|7
|20
|167:174
|59
|11
Florida
|53
|23
|5
|3
|22
|164:174
|59
|12
Devils
|54
|18
|10
|2
|24
|144:165
|58
|13
Ottawa
|53
|20
|5
|7
|21
|179:176
|57
|14
Toronto
|54
|17
|7
|9
|21
|176:188
|57
|15
Flyers
|53
|17
|7
|9
|20
|160:173
|57
|16
Rangers
|55
|14
|8
|6
|27
|146:172
|50
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|52
|32
|3
|9
|8
|203:134
|79
|2
Minnesota
|55
|20
|11
|10
|14
|179:158
|72
|3
Dallas
|54
|26
|5
|9
|14
|181:151
|71
|4
Edmonton
|55
|21
|7
|8
|19
|190:178
|64
|5
Vegas
|53
|18
|7
|14
|14
|177:169
|64
|6
Utah
|54
|21
|7
|4
|22
|171:151
|60
|7
Seattle Kraken
|53
|19
|6
|9
|19
|153:157
|59
|8
Anaheim
|54
|16
|12
|3
|23
|177:190
|59
|9
San Jose
|52
|16
|11
|4
|21
|164:180
|58
|10
Kings
|52
|14
|8
|13
|17
|138:148
|57
|11
Nashville
|53
|17
|7
|6
|23
|152:180
|54
|12
Chicago
|55
|16
|5
|9
|25
|148:178
|51
|13
Winnipeg
|53
|19
|2
|7
|25
|154:165
|49
|14
St. Louis
|54
|19
|1
|9
|25
|135:187
|49
|15
Calgary
|53
|17
|4
|6
|26
|133:160
|48
|16
Vancouver
|54
|12
|6
|5
|31
|143:196
|41