NHL ONLINE: Colorado bez Nečase zdolalo Detroit. V akci Palát, Kämpf či Hertl

Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za CalgaryZdroj: profimedia.cz
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu Nečasovi
Martin Nečas se pokouší překonat brankáře Philadelphie Samuela Erssona
Český obr Adam Klapka podepsal v Calgary novou dvouletou smlouvu
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Sobotní program zámořské NHL začal pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Colorado bez zraněného Martina Nečase vyhrálo na ledě Detroitu 5:0. V nočních zápasech jde do akce Ondřej Palát v novém působišti v New York Islanders, David Kämpf s Vancouverem vítá bývalého zaměstnavatele z Toronta a Tomáš Hertl s Vegas čelí Seattlu. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3460945515
2.Nathan MacKinnonColorado4051915346
3.Nikita KučerovTampa2753804927
4.Macklin CelebriniSan Jose2752795213
5.Leon DraisaitlEdmonton2651775214
6.David PastrňákBoston224769504
7.Kirill KaprizovMinnesota293766559
8.Mikko RantanenDallas194665512
9.Mark ScheifeleWinnipeg263864533
10.Jason RobertsonDallas3033635419

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa52277414183:13172
2Carolina53249515185:15471
3Detroit562210618171:17170
4Buffalo53256517183:16067
5Boston55248320186:17167
6Montreal541911717187:18067
7Pittsburgh522341114175:15465
8Islanders54219519157:14965
9Washington55224722175:16759
10Columbus53179720167:17459
11Florida53235322164:17459
12Flyers541771020162:17658
13Devils541810224144:16558
14Ottawa53205721179:17657
15Toronto54177921176:18857
16Rangers55148627146:17250
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5333398208:13481
    2Minnesota5520111014179:15872
    3Dallas54265914181:15171
    4Edmonton55217819190:17864
    5Vegas531871414177:16964
    6Utah54217422171:15160
    7Seattle Kraken53196919153:15759
    8Kings531491317141:15059
    9Anaheim541612323177:19059
    10San Jose521611421164:18058
    11Nashville53177623152:18054
    12Chicago55165925148:17851
    13Winnipeg53192725154:16549
    14St. Louis54191925135:18749
    15Calgary53174626133:16048
    16Vancouver54126531143:19641

