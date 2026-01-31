Předplatné

NHL ONLINE: Nečas se zranil, ale nemělo by jít o nic vážného. V akci Palát či Hertl

Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvyZdroj: Ashley Potts/NHLI via Getty Images
Colorado porazilo Detroit
Lukáš Dostál zasahuje proti Martinu Nečasovi
Martin Nečas se pokouší překonat brankáře Philadelphie Samuela Erssona
iSport.cz, ČTK
NHL
Sobotní program zámořské NHL začal pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Colorado bez zraněného Martina Nečase vyhrálo na ledě Detroitu 5:0. V nočních zápasech jde do akce Ondřej Palát v novém působišti v New York Islanders, David Kämpf s Vancouverem vítá bývalého zaměstnavatele z Toronta a Tomáš Hertl s Vegas čelí Seattlu. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

Nečasovo zranění by podle zámořských médií nemělo být vážné, mistr světa z roku 2024 však kvůli němu přijde minimálně o jedno utkání. Colorado před přestávkou pro olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo ještě čekají dva zápasy.

Pro český tým, v jehož nominaci je i Nečas, odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem s Kanadou. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii.

KonecLIVE Po prodl.
23

KonecLIVE
05

Sledujte on-lineLIVE
31

Sledujte on-lineLIVE
10

Sledujte on-lineLIVE
22

Sledujte on-lineLIVE
01

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3460945515
2.Nathan MacKinnonColorado4051915346
3.Nikita KučerovTampa2753804927
4.Macklin CelebriniSan Jose2752795213
5.Leon DraisaitlEdmonton2651775214
6.David PastrňákBoston224769504
7.Kirill KaprizovMinnesota293766559
8.Mikko RantanenDallas194665512
9.Mark ScheifeleWinnipeg263864533
10.Jason RobertsonDallas3033635419

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa52277414183:13172
2Carolina53249515185:15471
3Detroit562210618171:17170
4Buffalo53256517183:16067
5Boston55248320186:17167
6Montreal541911717187:18067
7Pittsburgh522341114175:15465
8Islanders54219519157:14965
9Washington55224722175:16759
10Columbus53179720167:17459
11Florida53235322164:17459
12Flyers541771020162:17658
13Devils541810224144:16558
14Ottawa53205721179:17657
15Toronto54177921176:18857
16Rangers55148627146:17250
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5333398208:13481
    2Minnesota5520111014179:15872
    3Dallas54265914181:15171
    4Edmonton55217819190:17864
    5Vegas531871414177:16964
    6Utah54217422171:15160
    7Seattle Kraken53196919153:15759
    8Kings531491317141:15059
    9Anaheim541612323177:19059
    10San Jose521611421164:18058
    11Nashville53177623152:18054
    12Chicago55165925148:17851
    13Winnipeg53192725154:16549
    14St. Louis54191925135:18749
    15Calgary53174626133:16048
    16Vancouver54126531143:19641

