Columbus zdolal Chicago, vyhrál počtvrté v řadě. Coyle zazářil hattrickem (3+1)

Charlie Coyle se raduje z gólu Columbusu v NHL
Charlie Coyle se raduje z gólu Columbusu v NHLZdroj: ČTK / Jay LaPrete
ČTK, iSport.cz
NHL
Hokejisté Columbusu zvítězili v jediném utkání pátečního programu NHL na ledě Chicaga 4:2. Výhru řídil hattrickem a asistencí Charlie Coyle. Na straně domácích, kteří prohráli popáté za sebou, si připsal Connor Bedard gól a přihrávku.

Coyle otevřel skóre v přesilové hře z dorážky. Podobným způsobem vyrovnal vzápětí Bedard. Druhou trefou v zápase potrestal Coyle na začátku druhé třetiny špatnou rozehrávku Chicaga a po jeho přihrávce zvýšil ve 27. minutě Mathieu Olivier. V polovině utkání snížil z přečíslení Frank Nazar. Poslední slovo měl ale Coyle, který zkompletoval svůj druhý hattrick v soutěži při hře domácích bez gólmana.

Columbus zvítězil v osmém z posledních devíti utkání a ve Východní konferenci je desátý. Na poslední postupové místo do play off ztrácí šest bodů. Chicago se nachází v Západní konferenci na dvanácté příčce.

KonecLIVE
24

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3460945515
2.Nathan MacKinnonColorado3850885243
3.Nikita KučerovTampa2753804927
4.Macklin CelebriniSan Jose2752795213
5.Leon DraisaitlEdmonton2651775214
6.David PastrňákBoston224769504
7.Kirill KaprizovMinnesota293766559
8.Mikko RantanenDallas194665512
9.Mark ScheifeleWinnipeg263864533
10.Jason RobertsonDallas3033635419

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa52277414183:13172
2Carolina53249515185:15471
3Detroit552210617171:16670
4Buffalo53256517183:16067
5Boston55248320186:17167
6Montreal541911717187:18067
7Pittsburgh522341114175:15465
8Islanders54219519157:14965
9Washington55224722175:16759
10Columbus53179720167:17459
11Florida53235322164:17459
12Devils541810224144:16558
13Ottawa53205721179:17657
14Toronto54177921176:18857
15Flyers53177920160:17357
16Rangers55148627146:17250
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5232398203:13479
    2Minnesota5520111014179:15872
    3Dallas54265914181:15171
    4Edmonton55217819190:17864
    5Vegas531871414177:16964
    6Utah54217422171:15160
    7Seattle Kraken53196919153:15759
    8Anaheim541612323177:19059
    9San Jose521611421164:18058
    10Kings521481317138:14857
    11Nashville53177623152:18054
    12Chicago55165925148:17851
    13Winnipeg53192725154:16549
    14St. Louis54191925135:18749
    15Calgary53174626133:16048
    16Vancouver54126531143:19641

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

