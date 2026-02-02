Gólmani se rvali pod širým nebem! Nechte je, křičel Pastrňák. Sázkař prohrál miliony
Jedním slovem SHOW! Nefalšovaná bitka brankářů. Čech v řadách Bostonu David Pastrňák v převleku za amerického „Patriota“. A ikona Mark Messier v televizním studiu s pirátským mečem vedle komisionáře NHL Garyho Bettmana. To byly signály pondělní noci, že se do nejlepší ligy vrátila bitva pod otevřeným nebem. Ale jaká… „Nikdo by scénář nenapsal líp,“ věděl bek Tampy Ryan McDonagh. Bruins na jihu USA v šíleném utkání ztratili vedení 5:1 a padli 5:6 v nájezdech.
Duely takzvaně pod širákem, to je v zámoří pokaždé hlavně velká a okázalá zábava. Tentokrát ovšem její podoba vystřelila až do stratosféry. Emoce, branky, rvačka gólmanů i historický obrat. Zápas Tampy Bay s Bostonem měl prostě všechno.
Pořadatelé využili šance, že mimořádné hokejové setkání před 64 tisíci diváky hostil stadion týmu amerického fotbalu Buccaneers. Veškerou výzdobu i stylizaci doprovodných prvků tak převedli do pirátské tématiky, na stadionu stála třeba obří loď. Výjimkou byli hosté, kteří naopak připomenuli mužstvo NFL ze „svého“ Bostonu, a oblékli se ve stylu loga New England Patriots.
Sváteční oděv se specifickou čepicí a kabátem navlékl i český útočník David Pastrňák, několik hodin předtím v NHL vyhlášený druhou hvězdou měsíce ledna. Jeho krajan a kolega Pavel Zacha u stejné příležitosti chyběl vinou nedávného poranění v horní části těla.
„Pro mě to byl jeden z nejlepších momentů kariéry,“ nebál se říct gólman domácích Andrej Vasilevskij. „Dokonce jsem stihl první bitku. Nedokážu Jeremymu dostatečně poděkovat, že do toho šel se mnou. Panovala skvělá atmosféra, překvapivě byla i docela zima,“ komentoval nevšední událost s boxerskou vložkou.
Nechte je se prát!
Dění na hřišti extrémně bavilo, ale moment z 32. minuty se skutečně vyjímal. Lightning za stavu 2:5 ostře doléhali na strážce klece Bruins Jeremyho Swaymana, který si důraz nenechal líbit. Po jeho zuřivé reakci se o slovo přihlásil protějšek Vasilevskij a gólmana Bostonu vyzval na pěstní souboj. „Nechte je se prát! Ano, ano,“ řval ze střídačky na mikrofon napojený Pastrňák.
Ve středním pásmu si oba maskovaní muži rozdali několik tvrdých ran pěstí, aby se pak opět přesunuli na svá pracoviště a pokračovali v chytání. „Bylo to zkrátka skvělé. Že se brankáři poprali pod širým nebem, na to jen tak nezapomenete,“ žasnul dvougólový Morgan Geekie z Bostonu. „Dal bych tomu desítku. Ne nadarmo se Andrejovi přezdívá velká kočka. Dělá pro nás všechno, a dokonce se už taky pere,“ bavil se domácí útočník Darren Radysh.
Bizarní a netradiční obrázek povzbudil obecenstvo, jehož většinové části výsledkový vývoj do té doby nemohl dělat radost. Tampa Bay se sice po jedenácti sekundách zásluhou Brandona Hagela dočkala nejrychlejšího gólu v historii venkovních utkání, ale Bruins si vynutili otočku a ve 29. minutě vedli už 5:1.
Lahůdku si nachystal Pastrňák, když nádherným pasem při přečíslení dva na jednoho uvolnil Geekieho. Málokdo tehdy tušil, že ani tento zásah nebude stačit. Domácí v závěru třetiny v přesilovce smrskli náskok na jedinou branku, vyrovnání obstaral Nikita Kučerov. Obrat v nájezdech pak dokonal Jake Guentzel, když Pastrňákovi sudí kvůli faulu neuznali gól v prodloužení a nájezd Čech poslal do horní tyčky.
Právě kvůli spornému momentu z nastaveného času se havířovský rodák zlobil. „Nevím, jestli to je správná odpověď, ale připadalo mi to jako špatný vtip. Tak to cítím. Vstřelil jsem gól a skončil na trestné lavici, ale co se dá dělat,“ stěžoval si český útočník.
„Všichni máme dobré i špatné dny. Vím, že některá rozhodnutí nešla tak úplně naším směrem. Musíme pracovat lépe, a oni patrně také,“ řekl k rozhodčím hostující kouč Marco Sturm.
Pro Tampu šlo o první obrat v historii za podmínek, kdy doháněla čtyřgólový deficit. Pořádně se na něm spálil odvážný sázkař, který na výhru Bostonu na jednom z nejteplejších míst USA poslal 132 tisíc dolarů (zhruba 2,71 milionu korun). Ztráta hostů ho připravila o výdělek 8,2 milionu korun! Jinak šlo ovšem o vyvedenou reklamu pro lední hokej.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|61
|95
|56
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|51
|91
|53
|46
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|28
|56
|84
|50
|28
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|27
|52
|79
|53
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|27
|51
|78
|53
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|48
|70
|51
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|30
|37
|67
|56
|11
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|47
|66
|52
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|38
|65
|54
|4
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|19
|45
|64
|48
|15
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|53
|27
|8
|4
|14
|189:136
|74
|2
Carolina
|55
|24
|10
|6
|15
|191:160
|74
|3
Detroit
|56
|22
|10
|6
|18
|171:171
|70
|4
Montreal
|55
|20
|11
|7
|17
|191:182
|69
|5
Boston
|56
|24
|8
|4
|20
|191:177
|68
|6
Pittsburgh
|53
|24
|4
|11
|14
|181:159
|67
|7
Buffalo
|54
|25
|6
|5
|18
|185:164
|67
|8
Islanders
|55
|21
|9
|5
|20
|160:153
|65
|9
Washington
|56
|22
|5
|7
|22
|179:170
|61
|10
Columbus
|54
|18
|9
|7
|20
|172:177
|61
|11
Ottawa
|54
|21
|5
|7
|21
|183:177
|59
|12
Toronto
|55
|17
|8
|9
|21
|179:190
|59
|12
Florida
|54
|23
|5
|3
|23
|165:176
|59
|14
Flyers
|54
|17
|7
|10
|20
|162:176
|58
|15
Devils
|55
|18
|10
|2
|25
|145:169
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|53
|33
|3
|9
|8
|208:134
|81
|2
Minnesota
|56
|21
|11
|10
|14
|186:161
|74
|3
Dallas
|55
|27
|5
|9
|14
|184:153
|73
|4
Edmonton
|56
|21
|7
|8
|20
|193:185
|64
|5
Vegas
|55
|18
|7
|14
|16
|182:176
|64
|6
Seattle Kraken
|54
|20
|6
|9
|19
|156:159
|61
|7
Anaheim
|55
|17
|12
|3
|23
|181:193
|61
|8
Utah
|55
|21
|7
|4
|23
|173:154
|60
|9
Kings
|54
|14
|9
|14
|17
|143:153
|60
|10
San Jose
|53
|16
|11
|4
|22
|166:183
|58
|11
Nashville
|54
|18
|7
|6
|23
|156:183
|56
|12
Winnipeg
|54
|20
|2
|7
|25
|156:166
|51
|13
Chicago
|55
|16
|5
|9
|25
|148:178
|51
|14
Calgary
|54
|18
|4
|6
|26
|136:162
|50
|15
St. Louis
|55
|19
|1
|9
|26
|138:192
|49
|16
Vancouver
|55
|12
|6
|6
|31
|145:199
|42