NHL ONLINE: Pastrňák v zápase pod širým nebem proti Tampě. Dostál čelí Hertlovi

David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák a Pavel Zacha
David Pastrňák a Pavel Zacha
David Pastrňák se proti Canadiens gólově sice neprosadil, asistencí ale přispěl k výhře Bruins
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
10
NHL
Nedělní program zámořské NHL začíná ve 21:00 soubojem Caroliny s Los Angeles. Po půlnoci se pak hraje zápas pod širým nebem. V něm se představí Boston s Davidem Pastrňákem proti Tampě. Do akce jde i Anaheim s Radko Gudasem a Lukášem Dostálem. Ducks na domácím ledě čelí Vegas s Tomášem Hertlem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955612
2.Nathan MacKinnonColorado4051915346
3.Nikita KučerovTampa2753804927
4.Macklin CelebriniSan Jose2752795312
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785312
6.David PastrňákBoston224769504
7.Kirill KaprizovMinnesota3037675611
8.Mikko RantanenDallas194766522
9.Mark ScheifeleWinnipeg273865544
10.Nick SuzukiMontreal1846645526

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa52277414183:13172
2Carolina54249615188:15872
3Detroit562210618171:17170
4Montreal552011717191:18269
5Pittsburgh532441114181:15967
6Buffalo54256518185:16467
7Boston55248320186:17167
8Islanders55219520160:15365
9Washington56225722179:17061
10Columbus54189720172:17761
11Ottawa54215721183:17759
12Toronto55178921179:19059
12Florida54235323165:17659
14Flyers541771020162:17658
15Devils551810225145:16958
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5333398208:13481
    2Minnesota5621111014186:16174
    3Dallas55275914184:15373
    4Edmonton56217820193:18564
    5Vegas541871415179:17264
    6Seattle Kraken54206919156:15961
    7Utah55217423173:15460
    8Kings531491317141:15059
    9Anaheim541612323177:19059
    10San Jose531611422166:18358
    11Nashville54187623156:18356
    12Winnipeg54202725156:16651
    13Chicago55165925148:17851
    14Calgary54184626136:16250
    15St. Louis55191926138:19249
    16Vancouver55126631145:19942

