Jak v NHL vládnou góly: Gretzky se nevrátí, ale... trpí gólmani! Standard je dnes jinde
Čech Pavel Zacha i Slovák Pavol Regenda pomohli v lednu psát historii NHL. Svými třígólovými kousky přispěli k unikátní věci. Tolik hattricků jako teď se v lize za jediný měsíc ještě nikdy neurodilo. Do nejlepší soutěže světa se na chvíli vrátily divoké osmdesátky s řadou přestřelek, které se podepisují na individuálních výkonech v jednotlivých zápasech. Ale pozor: ruku v ruce s tím se mění pohled na brankáře, a kdysi zlatý statistický standard je dnes silným nadprůměrem.
Když Američan Charlie Coyle dostal v noci na sobotu pas před odkrytou klec Chicaga, doklepl puk dovnitř a přidal svou třetí trefu v zápase. Hattricku se útočník Columbusu dočkal jako 31. hokejista od startu roku. A protože na třiatřicetiletého centra už nikdo nenavázal, udržela si NHL lednový poměr jednoho takového představení na den.
„Je sranda, jak hokej občas funguje. Někdy se cítíte skvěle, rozjedete to, podruhé se cítíte stejně a nic nefunguje. Pak je vám pro změnu na nic, přesto jste součástí skvělých akcí,“ popisoval sportovní paradoxy šťastný Coyle.
Jeho pocity v lednu zažily další tři desítky borců s hattrickem. Žádný jiný měsíc v historii zámořské soutěže nebyl v tomto ohledu tak plodný. V prosinci 1981 se střelci postarali o 27 hattricků, rekord ovšem platil jen čtyři roky, než před Silvestrem 1985 přibylo 29 mimořádných výkazů.
Po více než čtyřiceti letech se laťka opět zdvihla. Sezonní rekord s velkou pravděpodobností stále udrží ročník 1981/82 (139), neboť aktuální základní část zatím není ani na polovině tehdejšího hattrickového stavu (64). Přesto specificky plodný leden nablýskaným stylem poukázal na trend, při němž v NHL zase hrají prim góly. Tedy aspoň do určité míry.
Bylo by chybou očekávat comeback ve stylu nejlepšího období Wayna Gretzkyho v Edmontonu i dalších ofenzivních velikánů, kdy zejména na počátku 80. let padalo průměrně v každém utkání k osmi brankám. Tak útočně vyvinutá zase současná NHL není, třeba v sezoně 2022/23 hráči skórovali častěji než nyní (6,11 – 5,94).
Gólové průměry v NHL
Sezona
Gólů na zápas
2025/26
5,94
2024/25
5,82
2023/24
5,99
2022/23
6,11
1981/82
7,96
Data: Hockey Reference
Od dlouho trvajícího úpadku z poloviny 90. let se nicméně produkce za posledních šest ročníků zvýšila, a to poměrně výrazně. Daleko víc než nerušené střelecké závody však čísla odhalují krizi brankářů. V rámci atraktivity se pravidla uzpůsobila snajprům. Došlo třeba k přísným korekcím v rozsahu gólmanské výstroje, ale přizpůsobili se také samotní zakončovatelé. Už předloni si toho všiml jeden z nejdominantnějších maskovaných mužů Andrej Vasilevskij.
„Mám pocit, že kluci už nezahazují střely zbytečně. Když jsem v sezoně 2014/15 začínal, v každém utkání na mě mířilo třicet nebo pětatřicet pokusů. Bylo to tak skoro pořád. Cítil jsem se dobře, byl jsem takzvaně v zápase. Dnes je vše o kvalitě. Každý se snaží o perfektní akci, přihrávku a taky střelu,“ odhalil předloni vzrostlý vítěz dvou Stanley Cupů ve službách Tampy Bay.
Jeho dojem se od té doby propisuje do statistik čím dál výrazněji. Tato sezona se zatím tváří jako první za uplynulých třicet let, kterou by brankáři mohli zakončit s úhrnnou úspěšností zákroků pod devadesátiprocentní hranicí. Z těch, kteří v NHL chytají pravidelně, má nejlepší výkaz právě Vasilevskij. Jeho 92,1 % by sice v celé ligové historii patřilo k nadprůměru, ale ještě dekádu zpět k nikterak silnému. To měli gólmani napříč soutěží hodnotu k určení úspěchu či neúspěchu ve výši 91,5 %.
Představa, že kdokoliv statistiku načíná devítkou, je velmi nadstandardním gólmanem, se do hlav fanoušků bude ještě nějakou dobu propisovat. „Brankáři jsou kvalitní jako kdysi, ale momentálně je jejich práce hodně optimalizovaná. Všechny můžete překonat podobným způsobem. Už není potřeba se chystat na jednotlivé styly, jako tomu bylo před deseti, patnácti lety,“ líčil zajímavou tezi majitel 35 startů v NHL a analytik Mike McKenna, když na podzim 2024 rozebíral vývoj v řemesle.
Navzdory těmto myšlenkám a nedávné explozi hattricků si nejlepší liga planety na střelecké rekordy ještě chvíli počká. Gólová éra je však na vzestupu. „Ukazuje se, jakými dovednostmi dnes střelci disponují. Pominuly časy, kdy bylo složité dostat za gólmany byť jediný puk. Branky jsou všudypřítomné a počet hattricků, jaký jsme viděli v lednu, s tím souvisí,“ těší novináře renomovaného magazínu Sports Illustrated Setha Dowdleho.