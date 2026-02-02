Předplatné

NHL ONLINE: Colorado hostí Detroit. Nečas opět nehraje, co něm řekl trenér?

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Proč Vary tak válí? Motor v problémech. Česká zranění před ZOH • Zdroj: isportTV
Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu v Buffalu
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu v Buffalu
Obránce Vancouveru Filip Hronek
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu v Buffalu
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
9
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

NHL před olympijskou pauzou pokračuje ve zběsilém tempu. Na začátku týdne nabízí deset zápasů. Colorado nastupuje doma proti Detroitu. Martin Nečas opět kvůli zranění nenastoupí, trenér Jared Bednar ale řekl, že by český útočník měl být k dispozici v dalším utkání. V brance Montrealu opět chytá Jakub Dobeš, který s Canadiens hraje na ledě Minnesoty. Radek Faksa v dresu Dallasu čelí Winnipegu. Může také dojít na souboj krajanů mezi gólmanem Karlem Vejmelkou (Utah) a triem David Kämpf, Filip Hronek a jeho jmenovec Hronek. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.464.062.55Detail
LIVE
--Tipsport2.644.032.4Detail
LIVE
--Tipsport2.264.092.8Detail
LIVE
--Tipsport2.294.022.78Detail
LIVE
--Tipsport2.24.062.9Detail
LIVE
--Tipsport2.564.052.47Detail
LIVE
--Tipsport2.14.093.08Detail
LIVE
--Tipsport1.874.293.6Detail
LIVE
--Tipsport1.654.544.59Detail
LIVE
--Tipsport2.634.012.41Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955612
2.Nathan MacKinnonColorado4051915346
3.Nikita KučerovTampa2856845028
4.Macklin CelebriniSan Jose2752795312
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785312
6.David PastrňákBoston224870516
7.Kirill KaprizovMinnesota3037675611
8.Mikko RantanenDallas194766522
9.Mark ScheifeleWinnipeg273865544
10.Jack EichelVegas1945644815

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa53278414189:13674
2Carolina552410615191:16074
3Detroit562210618171:17170
4Montreal552011717191:18269
5Boston56248420191:17768
6Pittsburgh532441114181:15967
7Buffalo54256518185:16467
8Islanders55219520160:15365
9Washington56225722179:17061
10Columbus54189720172:17761
11Ottawa54215721183:17759
12Toronto55178921179:19059
12Florida54235323165:17659
14Flyers541771020162:17658
15Devils551810225145:16958
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5333398208:13481
    2Minnesota5621111014186:16174
    3Dallas55275914184:15373
    4Edmonton56217820193:18564
    5Vegas551871416182:17664
    6Seattle Kraken54206919156:15961
    7Anaheim551712323181:19361
    8Utah55217423173:15460
    9Kings541491417143:15360
    10San Jose531611422166:18358
    11Nashville54187623156:18356
    12Winnipeg54202725156:16651
    13Chicago55165925148:17851
    14Calgary54184626136:16250
    15St. Louis55191926138:19249
    16Vancouver55126631145:19942

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů