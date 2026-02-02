NHL ONLINE: Colorado hostí Detroit. Nečas opět nehraje, co něm řekl trenér?
NHL před olympijskou pauzou pokračuje ve zběsilém tempu. Na začátku týdne nabízí deset zápasů. Colorado nastupuje doma proti Detroitu. Martin Nečas opět kvůli zranění nenastoupí, trenér Jared Bednar ale řekl, že by český útočník měl být k dispozici v dalším utkání. V brance Montrealu opět chytá Jakub Dobeš, který s Canadiens hraje na ledě Minnesoty. Radek Faksa v dresu Dallasu čelí Winnipegu. Může také dojít na souboj krajanů mezi gólmanem Karlem Vejmelkou (Utah) a triem David Kämpf, Filip Hronek a jeho jmenovec Hronek. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|61
|95
|56
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|51
|91
|53
|46
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|28
|56
|84
|50
|28
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|27
|52
|79
|53
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|27
|51
|78
|53
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|48
|70
|51
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|30
|37
|67
|56
|11
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|47
|66
|52
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|38
|65
|54
|4
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|19
|45
|64
|48
|15
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|53
|27
|8
|4
|14
|189:136
|74
|2
Carolina
|55
|24
|10
|6
|15
|191:160
|74
|3
Detroit
|56
|22
|10
|6
|18
|171:171
|70
|4
Montreal
|55
|20
|11
|7
|17
|191:182
|69
|5
Boston
|56
|24
|8
|4
|20
|191:177
|68
|6
Pittsburgh
|53
|24
|4
|11
|14
|181:159
|67
|7
Buffalo
|54
|25
|6
|5
|18
|185:164
|67
|8
Islanders
|55
|21
|9
|5
|20
|160:153
|65
|9
Washington
|56
|22
|5
|7
|22
|179:170
|61
|10
Columbus
|54
|18
|9
|7
|20
|172:177
|61
|11
Ottawa
|54
|21
|5
|7
|21
|183:177
|59
|12
Toronto
|55
|17
|8
|9
|21
|179:190
|59
|12
Florida
|54
|23
|5
|3
|23
|165:176
|59
|14
Flyers
|54
|17
|7
|10
|20
|162:176
|58
|15
Devils
|55
|18
|10
|2
|25
|145:169
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|53
|33
|3
|9
|8
|208:134
|81
|2
Minnesota
|56
|21
|11
|10
|14
|186:161
|74
|3
Dallas
|55
|27
|5
|9
|14
|184:153
|73
|4
Edmonton
|56
|21
|7
|8
|20
|193:185
|64
|5
Vegas
|55
|18
|7
|14
|16
|182:176
|64
|6
Seattle Kraken
|54
|20
|6
|9
|19
|156:159
|61
|7
Anaheim
|55
|17
|12
|3
|23
|181:193
|61
|8
Utah
|55
|21
|7
|4
|23
|173:154
|60
|9
Kings
|54
|14
|9
|14
|17
|143:153
|60
|10
San Jose
|53
|16
|11
|4
|22
|166:183
|58
|11
Nashville
|54
|18
|7
|6
|23
|156:183
|56
|12
Winnipeg
|54
|20
|2
|7
|25
|156:166
|51
|13
Chicago
|55
|16
|5
|9
|25
|148:178
|51
|14
Calgary
|54
|18
|4
|6
|26
|136:162
|50
|15
St. Louis
|55
|19
|1
|9
|26
|138:192
|49
|16
Vancouver
|55
|12
|6
|6
|31
|145:199
|42