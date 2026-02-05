Pastrňák si připsal asistenci, Boston ale padl s Floridou. Vejmelka první hvězdou utkání

Předplatné

ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový brankář Karel Vejmelka v NHL pomohl Utahu 29 zákroky k výhře 4:1 nad Detroitem a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník David Pastrňák před olympijskou pauzou asistoval u prohry Bostonu 4:5 po samostatných nájezdech s Floridou.

Utah za výhrou nakročil už v první minutě zápasu, kdy otevřel skóre Durzi. Ještě do konce první třetiny Mammoth zásluhou Nicka Schmaltze zvýšili na 2:0 a další dva góly přidali v závěrečné dvacetiminutovce.

Vejmelka neměl daleko k čistému kontu, nakonec ho od něj dělily jen necelé čtyři minuty. V závěru zápasu ale v oslabení nestačil na zakončení Dylana Larkina, jenž snížil na 1:3. Český brankář i přesto zakončil zápas s vynikající úspěšností sahající k 97 procentům a byl zvolen nejlepším hráčem zápasu.

Boston v duelu na Floridě po dvou třetinách prohrával 2:4, nakonec ale získal alespoň bod za prohru 4:5 po samostatných nájezdech. Branku Caseyho Mittelstadta, která zápas poslala do prodloužení, připravil Pastrňák, jenž je s 71 body šestým nejproduktivnějším hráčem NHL.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955711
2.Nathan MacKinnonColorado4051915444
3.Nikita KučerovTampa2961905129
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815411
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785411
6.David PastrňákBoston224870516
7.Kirill KaprizovMinnesota3237695710
8.Mikko RantanenDallas204868532
9.Mark ScheifeleWinnipeg274067552
10.Nick SuzukiMontreal1847655625

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa54279414193:13976
2Carolina562510615195:16376
3Detroit572310618173:17172
4Buffalo56266618193:17170
5Montreal562011817194:18670
6Pittsburgh552441215187:16768
7Boston56248420191:17768
8Islanders572110521166:16167
9Washington58235723185:17563
10Columbus55199720175:17763
11Toronto57198921188:19463
12Ottawa56225722189:18361
13Flyers551871020166:17860
14Florida55235324168:18159
15Devils561810226145:17258
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5433399208:13681
    2Minnesota5721121014190:16476
    3Dallas56276914188:15675
    4Vegas551871416182:17664
    5Edmonton57217821195:19064
    6Anaheim561812323185:19563
    7Utah56227423179:15662
    8Seattle Kraken55206920158:16361
    9Kings541491417143:15360
    10San Jose541611423169:18958
    11Nashville55197623162:18858
    12Chicago56175925154:18153
    13Winnipeg55202825159:17052
    14Calgary55184627138:16650
    15St. Louis56191927143:19849
    16Vancouver56126632147:20542

