Chytil trpí migrénami, reportér tepe do Canucks. Fanoušci nedostávají info, zlobí se
Nedobré zprávy přicházejí z Vancouveru. Filip Chytil trpí migrénami, což má souvislost s nedávnou dlouhodobou absencí českého centra v NHL. Šestadvacetiletý útočník vydržel v sezoně jen šest utkání po tříměsíční regeneraci, pobyt na marodce mu zařídil tvrdý atak washingtonského rabiáta Toma Wilsona. Nikdo neví a netuší, jak se věci budou vyvíjet dál. Zdravotní problémy Čechovi cupují kariéru, od sezony 2023/24 odehrál jen 78 duelů.
U Canucks jsou velmi opatrní a Chytilův čerstvý výpadek glosují maximálně pár slovy. Když jejich hráč v noci na úterý odstoupil z utkání v Utahu, kouč Adam Foote podotkl, že si něco natáhl. Den poté na otázky reportérů reagoval vyjádřením, že útočníka trápí migréna a nechystá se nastoupit do středečního duelu s Vegas.
Chytil po Wilsonově útoku z 19. října vynechal 44 zápasů NHL, po tříměsíční pauze se vrátil do sestavy v druhé polovině ledna, přičemž v šesti bitvách se střelecky neprosadil. Na branku soupeřů vypálil devětkrát. V pondělním duelu proti Utahu zapsal tři minusové body při sedmi a půl minutovém pobytu na ledě. Ve druhé třetině v čase 16:05 opustil led a už se na něj nevrátil.
Samozřejmě existuje naděje, že migrény časem ustoupí a Filip Chytil se bude znovu moci vrátit do pracovního procesu. Do jisté míry mu nahrává i blížící se dvoutýdenní olympijská přestávka, během níž může zapracovat na rekonvalescenci.
Pohled do historie a hráčovy zdravotní dokumentace zároveň vyvolává logické obavy. Chytil se totiž nedávno vrátil na led až v momentu, kdy si všichni zainteresovaní byli jistí, že nastal správný čas. S comebackem se nespěchalo právě kvůli dřívějším potížím. A po šesti utkáních přistávají další otazníky, na které se těžko odpovídá.
A platí to i v případě kouče Vancouveru, jenž toho kanadským reportérům mnoho neříká a některé to znepokojuje. Z toho důvodu, že se příznivci Canucks nedočkávají důležitých informací z týmu, pro nějž dýchají.
Reportér: Canucks si často tvoří vlastní příběh
„Adam Foote se možná snaží neříkat vůbec nic, místo toho fanoušky dovedl k úzkostnému šílenství,“ píše novinář Patrick Johnston, jenž o klubu z Vancouveru pravidelně referuje. „Člověk by se domníval, že trenér bude chtít poskytnout maximální jasno ohledně hráčova stavu poté, co po dvou třetinách odešel z ledu proti Utahu. Vzhledem k Chytilově dobře zdokumentovanému a známému příběhu bylo jasné, že se všichni budou o jeho hlavu bát. Foote však neudělal nic pro rozptýlení obav ze zranění hlavy, načež druhý den se objevila aktualizace v podobě zmínění migrény.“
Chytil je součástí kanadské organizace od loňského ledna, kdy dorazil z tábora New York Rangers. Stihl však jen 15 sezonních utkání, než jej vyřadil Jason Dickinson z Chicaga zásahem u mantinelu. A znovu šlo o újmu v oblasti hlavy či krční páteře. „Nedávno už bruslil a cítil se dobře, ale druhý den už to dobré nebylo,“ zmínil tehdejší kouč Canucks Rick Tocchet situaci, která se při takovýchto potížích objevuje. Jeden den nahoře, druhý den zase dole.
Jakkoli jde v Chytilově případě o citlivé téma, reportér Patrick Johnston tepe do organizace Canucks kvůli mlžení a při té příležitosti připomíná tři roky starou story kolem Tuckera Poolmana, při níž – jak se později ukázalo – klub informoval opakovaně nepravdivě či neúplně o zdravotním stavu svého hráče.
„Canucks zřídka kdy používají selský rozum, co se týče aktualizací o zraněních, a tak není divu, že jsou teď lidé nervózní. Úplnější zveřejňování informací o stavu hráče by tým do této situace nedostal. Přístup Canucks k uveřejňování informací je dost často takový, že si utvářejí vlastní příběh,“ kritizuje.
Podle Johnstona začíná mít Chytilova kauza podobný náběh. „Vzhledem k tomu, že Chytil trvá na tom, že některá z jeho dřívějších zranění, u kterých se předpokládalo, že jsou otřesy mozku, byla ve skutečnosti zranění krku, poranění krční páteře nebo podobná – zmatená reakce (klubu) mnoho fanoušků Canucks znepokojila. Koneckonců jim na zdraví hráčů záleží,“ uzavírá reportér.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|61
|95
|57
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|51
|91
|54
|44
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|29
|61
|90
|51
|29
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|54
|11
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|27
|51
|78
|54
|11
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|48
|70
|51
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|37
|69
|57
|10
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|48
|68
|53
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|40
|67
|55
|2
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|18
|47
|65
|56
|25
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|54
|27
|9
|4
|14
|193:139
|76
|2
Carolina
|56
|25
|10
|6
|15
|195:163
|76
|3
Detroit
|57
|23
|10
|6
|18
|173:171
|72
|4
Buffalo
|56
|26
|6
|6
|18
|193:171
|70
|5
Montreal
|56
|20
|11
|8
|17
|194:186
|70
|6
Pittsburgh
|55
|24
|4
|12
|15
|187:167
|68
|7
Boston
|56
|24
|8
|4
|20
|191:177
|68
|8
Islanders
|57
|21
|10
|5
|21
|166:161
|67
|9
Washington
|58
|23
|5
|7
|23
|185:175
|63
|10
Columbus
|55
|19
|9
|7
|20
|175:177
|63
|11
Toronto
|57
|19
|8
|9
|21
|188:194
|63
|12
Ottawa
|56
|22
|5
|7
|22
|189:183
|61
|13
Flyers
|55
|18
|7
|10
|20
|166:178
|60
|14
Florida
|55
|23
|5
|3
|24
|168:181
|59
|15
Devils
|56
|18
|10
|2
|26
|145:172
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|54
|33
|3
|9
|9
|208:136
|81
|2
Minnesota
|57
|21
|12
|10
|14
|190:164
|76
|3
Dallas
|56
|27
|6
|9
|14
|188:156
|75
|4
Vegas
|55
|18
|7
|14
|16
|182:176
|64
|5
Edmonton
|57
|21
|7
|8
|21
|195:190
|64
|6
Anaheim
|56
|18
|12
|3
|23
|185:195
|63
|7
Utah
|56
|22
|7
|4
|23
|179:156
|62
|8
Seattle Kraken
|55
|20
|6
|9
|20
|158:163
|61
|9
Kings
|54
|14
|9
|14
|17
|143:153
|60
|10
San Jose
|54
|16
|11
|4
|23
|169:189
|58
|11
Nashville
|55
|19
|7
|6
|23
|162:188
|58
|12
Chicago
|56
|17
|5
|9
|25
|154:181
|53
|13
Winnipeg
|55
|20
|2
|8
|25
|159:170
|52
|14
Calgary
|55
|18
|4
|6
|27
|138:166
|50
|15
St. Louis
|56
|19
|1
|9
|27
|143:198
|49
|16
Vancouver
|56
|12
|6
|6
|32
|147:205
|42