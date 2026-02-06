Předplatné

NHL před pauzou: Vladař mezi hvězdami, Flyers ale padli. Hertl naladěn výhrou a bodem

Video placeholder
Gudas: Stát se může cokoliv. Do Milána beru rodinu, dcera tam bude pracovně • Zdroj: isportTV
Brankář Flyers Daniel Vladař si hlídá soupeře z Ottawy
Český útočník Ondřej Palát v dresu New York Islanders
Vegas Golden Knights se radují z gólu proti Los Angeles
New York Islanders se radují z gólu
Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie si musí dávat pozor na výjezd soupeře zpoza branky
Kapitán Vegas Mark Stone oslavuje gól s parťáky na střídačce
Ondřej Palát se v dresu New York Islanders poprvé ukazuje v New Jersey
NHL
Ještě než se NHL po letech zastavila kvůli olympijské přestávce, stihl zazářit český gólman. Daniel Vladař před odletem do Milána sice 25 zákroky v brance Philadelphie nezabránil prohře 1:2 v prodloužení s Ottawou, za svůj výkon byl ovšem zvolen druhou hvězdou utkání. Ondřej Palát v dresu New York Islanders oslavil výhru 3:1 nad New Jersey, ze kterého byl nedávno vytrejdován. Tomáš Hertl asistencí přislěp hokejistům Vegas k vítězství 4:1 nad Los Angeles.

Vladaře v posledním hracím dni NHL před olympijskou přestávkou překonal v základní hrací době pouze Nick Cousins v 30. minutě. Flyers zajistil prodloužení obránce Jamie Drysdale, který se prosadil 74 sekund před třetí sirénou.

Nastavení rozhodl po 47 sekundách Němec Tim Stützle, který v tomto ročníku NHL slavil gól poosmadvacáté. Na českého reprezentačního brankáře vyzrál bekhendovou kličkou.

Senators zvítězili popáté z posledních šesti utkání, naopak Flyers páté z šesti prohráli. Ottawě se ziskem 63 bodů patří ve Východní konferenci NHL dvanáctá příčka, Philadelphia má o dva body méně a je třináctá.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
25Detail
LIVE
13Detail
LIVE
02Detail
LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE
42Detail
LIVE
61Detail
LIVE
41Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3462965811
2.Nathan MacKinnonColorado4053935548
3.Nikita KučerovTampa2962915230
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815510
5.Leon DraisaitlEdmonton2951805512
6.David PastrňákBoston224971524
7.Kirill KaprizovMinnesota3238705810
8.Mikko RantanenDallas204969542
9.Mark ScheifeleWinnipeg274168560
10.Jack EichelVegas2147685018

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa55289414199:14078
2Carolina572610615197:16378
3Montreal572111817199:18772
4Detroit582310619174:17572
5Pittsburgh562541215192:16970
6Buffalo57266619195:17670
7Boston57248520195:18269
8Islanders582210521169:16269
9Washington59245723189:17765
10Columbus56209720179:17765
11Ottawa57226722191:18463
12Toronto57198921188:19463
13Flyers561871120167:18061
14Florida57236325174:19161
15Devils571810227146:17558
16Rangers57148629151:18050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5534399212:13883
    2Minnesota5821131014196:16978
    3Dallas57286914193:16077
    4Vegas572071416191:17968
    5Utah57237423183:15764
    6Edmonton58217822198:19464
    7Seattle Kraken56216920162:16563
    8Anaheim561812323185:19563
    9Kings561491419146:16160
    10Nashville57197724169:19859
    11San Jose551611424171:19358
    12Chicago57175926154:18553
    13Winnipeg56202826160:17552
    14Calgary56194627142:16952
    15St. Louis57191928147:20349
    16Vancouver57126633149:21042

