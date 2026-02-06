NHL před pauzou: Vladař mezi hvězdami, Flyers ale padli. Hertl naladěn výhrou a bodem
Ještě než se NHL po letech zastavila kvůli olympijské přestávce, stihl zazářit český gólman. Daniel Vladař před odletem do Milána sice 25 zákroky v brance Philadelphie nezabránil prohře 1:2 v prodloužení s Ottawou, za svůj výkon byl ovšem zvolen druhou hvězdou utkání. Ondřej Palát v dresu New York Islanders oslavil výhru 3:1 nad New Jersey, ze kterého byl nedávno vytrejdován. Tomáš Hertl asistencí přislěp hokejistům Vegas k vítězství 4:1 nad Los Angeles.
Vladaře v posledním hracím dni NHL před olympijskou přestávkou překonal v základní hrací době pouze Nick Cousins v 30. minutě. Flyers zajistil prodloužení obránce Jamie Drysdale, který se prosadil 74 sekund před třetí sirénou.
Nastavení rozhodl po 47 sekundách Němec Tim Stützle, který v tomto ročníku NHL slavil gól poosmadvacáté. Na českého reprezentačního brankáře vyzrál bekhendovou kličkou.
Senators zvítězili popáté z posledních šesti utkání, naopak Flyers páté z šesti prohráli. Ottawě se ziskem 63 bodů patří ve Východní konferenci NHL dvanáctá příčka, Philadelphia má o dva body méně a je třináctá.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|62
|96
|58
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|53
|93
|55
|48
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|29
|62
|91
|52
|30
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|55
|10
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|29
|51
|80
|55
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|49
|71
|52
|4
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|38
|70
|58
|10
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|49
|69
|54
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|41
|68
|56
|0
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|21
|47
|68
|50
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|55
|28
|9
|4
|14
|199:140
|78
|2
Carolina
|57
|26
|10
|6
|15
|197:163
|78
|3
Montreal
|57
|21
|11
|8
|17
|199:187
|72
|4
Detroit
|58
|23
|10
|6
|19
|174:175
|72
|5
Pittsburgh
|56
|25
|4
|12
|15
|192:169
|70
|6
Buffalo
|57
|26
|6
|6
|19
|195:176
|70
|7
Boston
|57
|24
|8
|5
|20
|195:182
|69
|8
Islanders
|58
|22
|10
|5
|21
|169:162
|69
|9
Washington
|59
|24
|5
|7
|23
|189:177
|65
|10
Columbus
|56
|20
|9
|7
|20
|179:177
|65
|11
Ottawa
|57
|22
|6
|7
|22
|191:184
|63
|12
Toronto
|57
|19
|8
|9
|21
|188:194
|63
|13
Flyers
|56
|18
|7
|11
|20
|167:180
|61
|14
Florida
|57
|23
|6
|3
|25
|174:191
|61
|15
Devils
|57
|18
|10
|2
|27
|146:175
|58
|16
Rangers
|57
|14
|8
|6
|29
|151:180
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|55
|34
|3
|9
|9
|212:138
|83
|2
Minnesota
|58
|21
|13
|10
|14
|196:169
|78
|3
Dallas
|57
|28
|6
|9
|14
|193:160
|77
|4
Vegas
|57
|20
|7
|14
|16
|191:179
|68
|5
Utah
|57
|23
|7
|4
|23
|183:157
|64
|6
Edmonton
|58
|21
|7
|8
|22
|198:194
|64
|7
Seattle Kraken
|56
|21
|6
|9
|20
|162:165
|63
|8
Anaheim
|56
|18
|12
|3
|23
|185:195
|63
|9
Kings
|56
|14
|9
|14
|19
|146:161
|60
|10
Nashville
|57
|19
|7
|7
|24
|169:198
|59
|11
San Jose
|55
|16
|11
|4
|24
|171:193
|58
|12
Chicago
|57
|17
|5
|9
|26
|154:185
|53
|13
Winnipeg
|56
|20
|2
|8
|26
|160:175
|52
|14
Calgary
|56
|19
|4
|6
|27
|142:169
|52
|15
St. Louis
|57
|19
|1
|9
|28
|147:203
|49
|16
Vancouver
|57
|12
|6
|6
|33
|149:210
|42