Při bitce v baru lámal čelist. Kanadský supertalent McKenna se přesto vyhne nejhoršímu
Kanaďané ho měli za další generační talent, který bude kráčet ve stopách slavných mladých jmen Macklina Celebriniho nebo Connora Bedarda. Útočník Gavin McKenna se ještě na počátku aktuální sezony bezpečně usazoval na prvním místě předpokládaných draftových žebříčků NHL. Teď v zemi javorových listů řešili otázku, zda si osmnáctiletý teenager vůbec zahraje profesionální hokej. Jeho postupný výkonnostní sešup byl ničím vedle toho, co mu hrozilo mimo led.
Policie ve státě Pensylvánie vinila McKennu ze čtyř trestných činů včetně ublížení na zdraví. Pokud by se mimozákonné jednání potvrdilo u soudu, Kanaďan by přišel nejen o slibně rozjetou hokejovou kariéru, ale také o roky na svobodě. Za mřížemi už byl, ale složil kauci ve výši 20 tisíc dolarů (zhruba 410 tisíc korun).
Web Onward State, který informaci zveřejnil jako první, uváděl hrozící trest ve výši až 20 let vězení právě za ublížení na zdraví. Jenže toto obvinění teď v Pensylvánii odvolal státní zástupce. McKenna se tedy vyhne nejhoršímu. První soudní slyšení s ním je v plánu 11. února.
Po bližším prozkoumání videozáznamů se státní zástupce domnívá, že McKenna „nejednal s úmyslem způsobit vážnou újmu na zdraví, ani nejednal bezohledně směrem k hodnotě lidského života.“
„Jsme si vědomi toho, že tato obvinění byla vznesena, nicméně vzhledem k probíhající právní záležitosti se k nim nebudeme dále vyjadřovat,“ napsala Penn State University, za níž McKenna v aktuálním ročníku nastupoval, v krátkém prohlášení pro server ESPN.
Mladíka policisté kromě ublížení na zdraví obvinili z napadení, obtěžování a výtržnictví. Tyto prohřešky stále platí. Násilný incident se měl odehrát minulou neděli v baru, odkud McKenna nehodlal odejít.
„Během několika předchozích dní jsme prověřovali zprávy, že Gavin McKenna měl zlomit čelist mladíkovi, který na něj pořvával, když odmítl opustit hospodu Doggies Pub,“ napsal na sociální síti X reportér Evan Smith.
Podle záznamů policie jde o jednadvacetiletou oběť a důsledky konfliktu si vyžádaly chirurgický zákrok. Zároveň je ovšem u McKenny stále zapotřebí ctít dosavadní presumpci neviny. Každopádně platí, že rodák z města Whitehorse na sebe strhnul hodně nežádoucí pozornost.
Velká hrozba směrem k draftu
Ještě v lednu se McKenna rozčiloval po semifinálovém vyřazení v zápase s Českem na mistrovství světa juniorů. Kanada těžko kousala porážku s rivalem posledních let a z turnaje si odvezla pouze bronz, což bylo pro favorizované mužstvo málo. Někteří hráči nesli nečekaný pád s velmi bolavými emocemi, McKenna byl mezi nimi. Jeho nezodpovědné až arogantní chování na ledě se nepozdávalo ani zámořským fanouškům.
V koncovce semifinálové partie osmnáctiletá hvězdička okřikla rozhodčí a vyfasovala osobní trest. Už předtím Kanaďan nevybíravě atakoval českého zadáka Tomáše Galvase. „Češi hrají tvrdě, ale měli jsme vyhrát. Je to složité. Je náročné vůbec nad tím přemýšlet. Rozhodující gól kopli do branky, ale počítá se. Prostě nevím…,“ bublal útočník vzteky, že sudí neměli uznat českou trefu na 5:4.
Už v té době se většina expertů shodovala, že McKenna si vášnivými výlevy potuploval úpadek v pořadí draftu 2026. To ještě nikdo nemohl tušit, jaký problém na něj čeká o necelý měsíc později. Přílišná kontroverze nevěstí u talentovaných hráčů nic dobrého, kluby z NHL chtějí mít čistý stůl a volby problémových mladíků většinou neradi riskují.
Na hřišti si McKenna za 24 univerzitních zápasů připsal 32 bodů (11+21). Jako možná vůbec první severoamerický mladík s tímto potenciálem si začal hokejem vydělávat ještě před vstupem do NHL, když mu Penn State University měla za jediný rok vyplatit přes čtrnáct milionů korun.
Když se McKenna chystal na juniorský šampionát, nepanovala kolem jeho jména zrovna pozitivní aura. „Lidé čekají, až selžu,“ vzkázal fanouškům odvážně.
Zdá se, že lidé, které tehdy zmiňoval, se skutečně dočkali. Nejhoršímu možnému postihu se ovšem mladík nakonec vyhne.