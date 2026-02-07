Jeho rekord přežil 50 let. Sittler exkluzivně pro web iSport: McDavid je skvělý, ale...
Jiné rekordy padly, tenhle odolává půl století. Nikdo nedokázal, co předvedl Darryl Sittler 7. dubna 1976. Kapitán Toronta si v zápase s Bostonem připsal deset bodů! K vítězství Maple Leafs 11:4 přispěl šesti góly a čtyřmi asistencemi. Nedávno si v NHL slavné výročí opět připomněli. „Myslím, že bude hodně těžké rekord překonat,“ řekl 75letý velikán v exkluzivním rozhovoru, který poskytl pro deník Sport a web iSport.
Ozval se z Floridy, odkud se vracel do Toronta. „Budeme mít hezkou večeři, oslavíme to ještě jednou,“ líčil do telefonu Darryl Sittler. Před devíti lety za přispění deníku Sport získal legendární útočník zpátky dres z Canada Cupu 1976. Vyměnil si ho s Bohuslavem Ebermannem po finále Canada Cupu 1976, které rozhodl v prodloužení gólem na 5:4. I tohle výročí se blíží. Ale teď se nejvíc připomíná počin, jaký nedostihl nikdo z těch, co přišli po něm. Gretzky, Lemieux, Crosby, McDavid ani MacKinnon.
Říká se, že rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale ten váš přetrval půl století. Není fantastické, že stále platí?
„Uplynulo padesát let a častokrát mě napadlo, že Wayne Gretzky nebo Mario Lemieux můžou být ti, kterým se to může povést. Oba měli dvakrát osm bodů v zápase. Bylo hezké toho dosáhnout v dresu Leafs a je fajn, že mi rekord pořád patří. Nedávno jsme si ho připomněli v Torontu. Přišli spoluhráči, kteří jsou ještě naživu, jako Lanny (McDonald), Tiger (Williams), Turnbull a další. Jsem vděčný i jim. Všichni jsme se 27. ledna sešli, ocenili mě, dostal jsem dres, ve kterém jsem hrál. Bylo to úžasné.“
Slavnost proběhla dřív, než vychází datum rekordního zápasu 7. února. Stalo se tak kvůli olympiádě, když má teď NHL přestávku?
„Ano. Nehrají se žádné zápasy, liga se zastavila. Proto oslavu uspořádali už minulý týden. Byl to náš poslední zápas doma, kdy se dala oslava stihnout, takže to vyšlo dobře. Výročí velkého rekordu připadlo na tuhle sobotu. Byl jsem na Floridě a na sobotu se vrátil do Toronta. Máme hezkou večeři, oslavíme to ještě jednou.“
Od té doby se hrály v NHL tisíce zápasů. Vidíte mezi současnými hráči někoho, kdo by váš rekord mohl překonat? Některá z hvězd, nebo klidně někdo, kdo nemá tak zvučné jméno, jako Dave Gagner, který v roce 2012 coby poslední hráč posbíral v zápase osm bodů?
„Napadá mě