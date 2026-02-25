Předplatné

ONLINE: NHL se vrací osmi zápasy. Nečas hraje v Utahu, v akci i Hertl. Dostál proti Oilers

Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za Colorado
Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za ColoradoZdroj: x.com
Český brankář Daniel Vladař se v dresu Flyers stihl rozchytat před odletem na olympijské hry
Obránce Vancouveru Filip Hronek
Kapitán Vegas Mark Stone oslavuje gól s parťáky na střídačce
Radek Faksa se představí za Česko na olympiádě
Kapitán Anaheimu Radko Gudas
David Kämpf v dresu Vancouveru
Útočné komando kolem Nathana MacKinnona, ve kterém nechybí Čech Martin Nečas, se raduje z gólu
NHL
Nejlepší hokejová liga světa je po olympijské pauze zpátky! V osmi zápasech NHL nastupují i čeští olympionici. Martin Nečas se v dresu Colorada představuje na hřišti Utahu, za které by mohl chytat Karel Vejmelka. Washington hostí Philadelphii, v jejíž brance je připravený Daniel Vladař. Do akce by měl jít i Lukáš Dostál, jenž s Anaheimem čelí Edmontonu. Tomáš Hertl s Vegas Golden Knights startují v Los Angeles. Češi z Vancouveru Filip Hronek a David Kämpf hostí Winnipeg. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.542.54Detail
LIVE
--Tipsport2.14.133.07Detail
LIVE
--Tipsport1.794.293.96Detail
LIVE
--Tipsport2.044.073.23Detail
LIVE
--Tipsport2.734.052.32Detail
LIVE
--Tipsport2.814.072.26Detail
LIVE
--Tipsport2.1643.02Detail
LIVE
--Tipsport2.574.122.42Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa55289414199:14078
2Carolina572610615197:16378
3Montreal572111817199:18772
4Detroit582310619174:17572
5Pittsburgh562541215192:16970
6Buffalo57266619195:17670
7Boston57248520195:18269
8Islanders582210521169:16269
9Washington59245723189:17765
10Columbus56209720179:17765
11Ottawa57226722191:18463
12Toronto57198921188:19463
13Flyers561871120167:18061
14Florida57236325174:19161
15Devils571810227146:17558
16Rangers57148629151:18050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5534399212:13883
    2Minnesota5821131014196:16978
    3Dallas57286914193:16077
    4Vegas572071416191:17968
    5Utah57237423183:15764
    6Edmonton58217822198:19464
    7Seattle Kraken56216920162:16563
    8Anaheim561812323185:19563
    9Kings561491419146:16160
    10Nashville57197724169:19859
    11San Jose551611424171:19358
    12Chicago57175926154:18553
    13Winnipeg56202826160:17552
    14Calgary56194627142:16952
    15St. Louis57191928147:20349
    16Vancouver57126633149:21042

