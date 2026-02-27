Nečas potvrzuje parádní formu, dal další dva góly. Pastrňák je na padesáti asistencích
Dva góly Martina Nečase ve čtvrtečním zápase NHL neodvrátily porážku hokejistů Colorada s Minnesotou 2:5. Český útočník David Pastrňák přispěl Bostonu jednou asistencí k vítězství nad Columbusem 4:2. Byla to jeho jubilejní padesátá přihrávka v sezoně.
Nejproduktivnější český reprezentant na zimních olympijských hrách v Miláně Nečas se bodově prosadil i ve druhém utkání po restartu NHL. V čase 33:30 vyrovnal skrytou střelou z pravé strany na 1:1 po přihrávce Nathana MacKinnona.
Podruhé se prosadil necelou minutu před koncem základní hrací doby, když při hře bez brankáře a opět po asistenci MacKinnona svým 25. gólem v ročníku snižoval na 2:4. Dvě branky za Wild vsítili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, který měl v zápase dohromady čtyři body.
Devětadvacetiletý Pastrňák při početní převaze v čase 26:54 přihrál na levý kruh, odkud poslal Bruins do vedení 2:1 střelou bez přípravy jejich nejlepší střelec Morgan Geekie. Ten v aktuálním ročníku NHL dal už 33. gól a v pořadí střelců mu patří dělené čtvrté místo.
Do sestavy Bruins se vrátil Pavel Zacha, který kvůli zranění přišel o start na olympijských hrách. Během zhruba patnácti minut na ledě zapsal jednu střelu na branku.
Boston bodoval v osmém utkání v řadě a ve Východní konferenci NHL mu patří sedmá pozice, Columbus prohrál po sedmi výhrách.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|65
|100
|60
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|55
|95
|56
|48
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|31
|64
|95
|54
|33
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|30
|54
|84
|57
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|56
|8
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|40
|72
|59
|12
|7.
|David Pastrňák
Boston
|22
|50
|72
|53
|4
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|43
|70
|57
|2
|9.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|49
|69
|54
|2
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|21
|47
|68
|50
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|57
|29
|9
|4
|15
|207:147
|80
|2
Carolina
|58
|27
|10
|6
|15
|202:167
|80
|3
Detroit
|59
|23
|11
|6
|19
|176:176
|74
|4
Montreal
|58
|21
|11
|9
|17
|202:191
|73
|5
Pittsburgh
|57
|26
|4
|12
|15
|196:170
|72
|6
Buffalo
|58
|27
|6
|6
|19
|197:177
|72
|7
Boston
|58
|25
|8
|5
|20
|199:184
|71
|8
Islanders
|59
|22
|11
|5
|21
|173:165
|71
|9
Washington
|60
|25
|5
|7
|23
|192:178
|67
|10
Columbus
|57
|20
|9
|7
|21
|181:181
|65
|11
Ottawa
|58
|22
|6
|8
|22
|192:186
|64
|12
Toronto
|59
|19
|8
|9
|23
|191:203
|63
|13
Florida
|58
|24
|6
|3
|25
|179:192
|63
|14
Flyers
|58
|18
|8
|11
|21
|171:185
|63
|15
Devils
|59
|18
|10
|2
|29
|148:181
|58
|16
Rangers
|58
|14
|8
|7
|29
|153:183
|51
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|57
|35
|3
|9
|10
|218:145
|85
|2
Minnesota
|59
|22
|13
|10
|14
|201:171
|80
|3
Dallas
|58
|29
|6
|9
|14
|197:161
|79
|4
Vegas
|58
|21
|7
|14
|16
|197:183
|70
|5
Edmonton
|60
|22
|7
|8
|23
|211:201
|66
|6
Anaheim
|57
|19
|12
|3
|23
|191:200
|65
|7
Utah
|58
|23
|7
|4
|24
|185:161
|64
|8
Seattle Kraken
|58
|21
|6
|9
|22
|164:174
|63
|9
Nashville
|58
|20
|7
|7
|24
|173:200
|61
|10
Kings
|58
|14
|9
|14
|21
|151:175
|60
|11
San Jose
|56
|16
|11
|4
|25
|172:197
|58
|12
Winnipeg
|57
|20
|3
|8
|26
|163:177
|54
|13
Calgary
|57
|20
|4
|6
|27
|146:170
|54
|14
Chicago
|58
|17
|5
|9
|27
|156:189
|53
|15
St. Louis
|58
|20
|1
|9
|28
|152:204
|51
|16
Vancouver
|58
|12
|6
|7
|33
|151:213
|43