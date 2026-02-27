Předplatné

Nečas potvrzuje parádní formu, dal další dva góly. Pastrňák je na padesáti asistencích

Martin Nečas se po olympijské přestávce vrátil ve velkém stylu
Martin Nečas v akci proti Minnesotě
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin podepsal fantastickou smlouvu.
Ondřej Palát se v barvách New York Islanders raduje z gólu
ČTK, iSport.cz
NHL
Dva góly Martina Nečase ve čtvrtečním zápase NHL neodvrátily porážku hokejistů Colorada s Minnesotou 2:5. Český útočník David Pastrňák přispěl Bostonu jednou asistencí k vítězství nad Columbusem 4:2. Byla to jeho jubilejní padesátá přihrávka v sezoně.

Nejproduktivnější český reprezentant na zimních olympijských hrách v Miláně Nečas se bodově prosadil i ve druhém utkání po restartu NHL. V čase 33:30 vyrovnal skrytou střelou z pravé strany na 1:1 po přihrávce Nathana MacKinnona.

Podruhé se prosadil necelou minutu před koncem základní hrací doby, když při hře bez brankáře a opět po asistenci MacKinnona svým 25. gólem v ročníku snižoval na 2:4. Dvě branky za Wild vsítili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, který měl v zápase dohromady čtyři body.

Devětadvacetiletý Pastrňák při početní převaze v čase 26:54 přihrál na levý kruh, odkud poslal Bruins do vedení 2:1 střelou bez přípravy jejich nejlepší střelec Morgan Geekie. Ten v aktuálním ročníku NHL dal už 33. gól a v pořadí střelců mu patří dělené čtvrté místo.

Do sestavy Bruins se vrátil Pavel Zacha, který kvůli zranění přišel o start na olympijských hrách. Během zhruba patnácti minut na ledě zapsal jednu střelu na branku.

Boston bodoval v osmém utkání v řadě a ve Východní konferenci NHL mu patří sedmá pozice, Columbus prohrál po sedmi výhrách.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
42Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE
51Detail
LIVE
41Detail
LIVE
54Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
51Detail
LIVE
42Detail
LIVE
25Detail
LIVE
14Detail
LIVE
18Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35651006013
2.Nathan MacKinnonColorado4055955648
3.Nikita KučerovTampa3164955433
4.Leon DraisaitlEdmonton3054845712
5.Macklin CelebriniSan Jose285381568
6.Kirill KaprizovMinnesota3240725912
7.David PastrňákBoston225072534
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370572
9.Mikko RantanenDallas204969542
10.Jack EichelVegas2147685018

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa57299415207:14780
2Carolina582710615202:16780
3Detroit592311619176:17674
4Montreal582111917202:19173
5Pittsburgh572641215196:17072
6Buffalo58276619197:17772
7Boston58258520199:18471
8Islanders592211521173:16571
9Washington60255723192:17867
10Columbus57209721181:18165
11Ottawa58226822192:18664
12Toronto59198923191:20363
13Florida58246325179:19263
14Flyers581881121171:18563
15Devils591810229148:18158
16Rangers58148729153:18351
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado57353910218:14585
    2Minnesota5922131014201:17180
    3Dallas58296914197:16179
    4Vegas582171416197:18370
    5Edmonton60227823211:20166
    6Anaheim571912323191:20065
    7Utah58237424185:16164
    8Seattle Kraken58216922164:17463
    9Nashville58207724173:20061
    10Kings581491421151:17560
    11San Jose561611425172:19758
    12Winnipeg57203826163:17754
    13Calgary57204627146:17054
    14Chicago58175927156:18953
    15St. Louis58201928152:20451
    16Vancouver58126733151:21343

