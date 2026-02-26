Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák zpět v akci proti Columbusu, Nečas s Wild. Hraje i Palát

David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
Ondřej Palát se v barvách New York Islanders raduje z gólu
Ondřej Palát se v barvách New York Islanders raduje z gólu
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
10
Fotogalerie
NHL
NHL se stále rozjíždí a do akce jdou po olympijské přestávce další týmy. David Pastrňák v dresu Bostonu zápolí v Columbusu. Martin Nečas opět prahne po bodech, tentokráte proti Minnesotě. Ondřej Palát s New York Islanders hraje v Montrealu, Adam Klapka měří síly se San Jose. Všechny zápasy nejslavnější ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.454.122.55Detail
LIVE
--Tipsport2.144.13Detail
LIVE
--Tipsport2.084.13.12Detail
LIVE
--Tipsport2.064.173.14Detail
LIVE
--Tipsport2.064.093.17Detail
LIVE
--Tipsport2.124.143.02Detail
LIVE
--Tipsport2.234.032.88Detail
LIVE
--Tipsport2.214.052.9Detail
LIVE
--Tipsport1.974.183.35Detail
LIVE
--Tipsport2.124.183Detail
LIVE
--Tipsport2.34.052.75Detail
LIVE
--Tipsport2.544.022.49Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3464985913
2.Nikita KučerovTampa3064945333
3.Nathan MacKinnonColorado4053935548
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815510
5.Leon DraisaitlEdmonton2951805610
6.David PastrňákBoston224971524
7.Kirill KaprizovMinnesota3238705810
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370572
9.Mikko RantanenDallas204969542
10.Jack EichelVegas2147685018

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa56299414203:14280
2Carolina572610615197:16378
3Buffalo58276619197:17772
4Montreal572111817199:18772
5Detroit582310619174:17572
6Pittsburgh562541215192:16970
7Boston57248520195:18269
8Islanders582210521169:16269
9Washington60255723192:17867
10Columbus56209720179:17765
11Ottawa57226722191:18463
12Toronto58198922190:19863
13Flyers571871121168:18361
14Florida57236325174:19161
15Devils581810228147:17758
16Rangers57148629151:18050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5635399216:14085
    2Dallas58296914197:16179
    3Minnesota5821131014196:16978
    4Vegas582171416197:18370
    5Anaheim571912323191:20065
    6Utah58237424185:16164
    7Edmonton59217823203:20064
    8Seattle Kraken57216921163:16963
    9Kings571491420150:16760
    10Nashville57197724169:19859
    11San Jose551611424171:19358
    12Winnipeg57203826163:17754
    13Chicago57175926154:18553
    14Calgary56194627142:16952
    15St. Louis57191928147:20349
    16Vancouver58126733151:21343

