NHL ONLINE: Pastrňák zpět v akci proti Columbusu, Nečas s Wild. Hraje i Palát
NHL se stále rozjíždí a do akce jdou po olympijské přestávce další týmy. David Pastrňák v dresu Bostonu zápolí v Columbusu. Martin Nečas opět prahne po bodech, tentokráte proti Minnesotě. Ondřej Palát s New York Islanders hraje v Montrealu, Adam Klapka měří síly se San Jose. Všechny zápasy nejslavnější ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|64
|98
|59
|13
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|30
|64
|94
|53
|33
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|53
|93
|55
|48
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|55
|10
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|29
|51
|80
|56
|10
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|49
|71
|52
|4
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|38
|70
|58
|10
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|43
|70
|57
|2
|9.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|49
|69
|54
|2
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|21
|47
|68
|50
|18
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|56
|29
|9
|4
|14
|203:142
|80
|2
Carolina
|57
|26
|10
|6
|15
|197:163
|78
|3
Buffalo
|58
|27
|6
|6
|19
|197:177
|72
|4
Montreal
|57
|21
|11
|8
|17
|199:187
|72
|5
Detroit
|58
|23
|10
|6
|19
|174:175
|72
|6
Pittsburgh
|56
|25
|4
|12
|15
|192:169
|70
|7
Boston
|57
|24
|8
|5
|20
|195:182
|69
|8
Islanders
|58
|22
|10
|5
|21
|169:162
|69
|9
Washington
|60
|25
|5
|7
|23
|192:178
|67
|10
Columbus
|56
|20
|9
|7
|20
|179:177
|65
|11
Ottawa
|57
|22
|6
|7
|22
|191:184
|63
|12
Toronto
|58
|19
|8
|9
|22
|190:198
|63
|13
Flyers
|57
|18
|7
|11
|21
|168:183
|61
|14
Florida
|57
|23
|6
|3
|25
|174:191
|61
|15
Devils
|58
|18
|10
|2
|28
|147:177
|58
|16
Rangers
|57
|14
|8
|6
|29
|151:180
|50
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|56
|35
|3
|9
|9
|216:140
|85
|2
Dallas
|58
|29
|6
|9
|14
|197:161
|79
|3
Minnesota
|58
|21
|13
|10
|14
|196:169
|78
|4
Vegas
|58
|21
|7
|14
|16
|197:183
|70
|5
Anaheim
|57
|19
|12
|3
|23
|191:200
|65
|6
Utah
|58
|23
|7
|4
|24
|185:161
|64
|7
Edmonton
|59
|21
|7
|8
|23
|203:200
|64
|8
Seattle Kraken
|57
|21
|6
|9
|21
|163:169
|63
|9
Kings
|57
|14
|9
|14
|20
|150:167
|60
|10
Nashville
|57
|19
|7
|7
|24
|169:198
|59
|11
San Jose
|55
|16
|11
|4
|24
|171:193
|58
|12
Winnipeg
|57
|20
|3
|8
|26
|163:177
|54
|13
Chicago
|57
|17
|5
|9
|26
|154:185
|53
|14
Calgary
|56
|19
|4
|6
|27
|142:169
|52
|15
St. Louis
|57
|19
|1
|9
|28
|147:203
|49
|16
Vancouver
|58
|12
|6
|7
|33
|151:213
|43