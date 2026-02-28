Předplatné

Hertl má bod číslo 600 v NHL! Vejmelka dorovnal Vasilevského, výhru bere i Dostál

Hertl slaví gól se spoluhráči
Hertl slaví gól se spoluhráčiZdroj: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Hokejista Tomáš Hertl si po trejdu ze San Jose v novém týmu Vegas Golden Knights rychle zvykl.
Vejmelka hájí bránu Utahu
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utahu
Radko Gudas v dresu české reprezentace na ZOH 2026
Kapitán Anaheimu Radko Gudas.
Lukáš Dostál v brance Anaheimu
Český gólman Petr Mrázek v brance Anaheimu
ČTK, iSport.cz
NHL
Tomáš Hertl zkorigoval svým 23. gólem v sezoně NHL prohru hokejistů Vegas 2:3 ve Washingtonu. Dvaatřicetiletý útočník stanovil konečné skóre a připsal si jako osmnáctý český hráč v soutěži 600. bod (275 + 325). Karel Vejmelka pomohl 21 zákroky k výhře Utahu 5:2 nad Minnesotou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Další český gólman Lukáš Dostál zastavil 29 střel při výhře Anaheimu 5:4 v prodloužení nad Winnipegem.

Washington položil základ vítězství ve druhé třetině, v níž vstřelil první dva góly utkání Pierre-Luc Dubois a třetí branku přidal Jakob Chychrun. Vegas ještě utkání zdramatizoval. V úvodu poslední třetiny se prosadil Braeden Bowman a v 50. minutě udeřil v přesilové hře Hertl. Zkušený centr usměrnil z mezikruží přihrávku Pavla Dorofejeva do branky.

Vejmelka vychytal 28. vítězství v sezoně a v této statistice vyrovnal vedoucího Andreje Vasilevského z Tampy Bay. Při vyhlášení hvězd zápasu předčili českého brankáře pouze Clayton Keller (1+2) a Lawson Crouse, který zvyšoval svými trefami na 3:0 a 5:1.

Dostál inkasoval z první střely, když za jeho záda prošel švih Alexe Iafalla z pravého kruhu. Na začátku prostřední třetiny zvýšil Gabriel Vilardi, který využil přesilovou hru střelou z mezikruží. Anaheim snížil 41 sekund před druhou sirénou trefou Jacoba Trouby, ale Winnipegu vyšel i nástup do třetí třetiny a Elias Salomonsson mu vrátil dvougólové vedení.

Anaheim otočil v rozmezí 47. až 57. minuty na 4:3. O obrat se postarali svými góly Leo Carlsson, Pavel Minťukov a Ryan Poehling. Při hře Jets bez brankáře vyrovnal Kyle Connor, ale v prodloužení rozhodl o výhře domácích Ducks Chris Kreider.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35651006013
2.Nathan MacKinnonColorado4055955648
3.Nikita KučerovTampa3164955433
4.Leon DraisaitlEdmonton3054845712
5.Macklin CelebriniSan Jose285381568
6.Kirill KaprizovMinnesota3340736010
7.David PastrňákBoston225072534
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370581
9.Mikko RantanenDallas204969542
10.Matt BoldyMinnesota3533685617

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa57299415207:14780
2Carolina582710615202:16780
3Buffalo59286619200:17974
4Detroit592311619176:17674
5Montreal582111917202:19173
6Pittsburgh572641215196:17072
7Boston58258520199:18471
8Islanders592211521173:16571
9Washington61265723195:18069
10Columbus57209721181:18165
11Ottawa58226822192:18664
12Toronto59198923191:20363
13Florida59246326181:19563
13Flyers581881121171:18563
15Devils591810229148:18158
16Rangers58148729153:18351
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado57353910218:14585
    2Minnesota6022131015203:17680
    3Dallas58296914197:16179
    4Vegas592171417199:18670
    5Anaheim581913323196:20467
    6Utah59247424190:16366
    7Edmonton60227823211:20166
    8Seattle Kraken58216922164:17463
    9Nashville58207724173:20061
    10Kings581491421151:17560
    11San Jose561611425172:19758
    12Winnipeg58203926167:18255
    13Calgary57204627146:17054
    14Chicago58175927156:18953
    15St. Louis58201928152:20451
    16Vancouver58126733151:21343

