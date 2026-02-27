Předplatné

NHL ONLINE: Hertl hraje ve Washingtonu, Vejmelka v bráně proti Wild. Gudas s Jets

V NHL se opět představují v akci čeští hokejisté. Tomáš Hertl s týmem z Las Vegas chce získat body ve Washingtonu. Karel Vejmelka z Utahu se postaví mezi tři tyče proti Minnesotě. Kapitán Anaheimu Radko Gudas se ukazuje v utkání proti Winnipegu, kde se v bráně ukáže jeden z jeho kolegů, a to Lukáš Dostál, nebo Petr Mrázek.. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.424.142.57Detail
LIVE
--Tipsport2.44.012.65Detail
LIVE
--Tipsport2.233.982.9Detail
LIVE
--Tipsport2.274.032.81Detail
LIVE
--Tipsport2.783.812.2Detail
LIVE
--Tipsport2.353.72.62Detail
LIVE
--Tipsport3.0642Detail
LIVE
--Tipsport2.353.72.62Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35651006013
2.Nathan MacKinnonColorado4055955648
3.Nikita KučerovTampa3164955433
4.Leon DraisaitlEdmonton3054845712
5.Macklin CelebriniSan Jose285381568
6.Kirill KaprizovMinnesota3240725912
7.David PastrňákBoston225072534
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370572
9.Mikko RantanenDallas204969542
10.Jack EichelVegas2147685018

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa57299415207:14780
2Carolina582710615202:16780
3Detroit592311619176:17674
4Montreal582111917202:19173
5Pittsburgh572641215196:17072
6Buffalo58276619197:17772
7Boston58258520199:18471
8Islanders592211521173:16571
9Washington60255723192:17867
10Columbus57209721181:18165
11Ottawa58226822192:18664
12Toronto59198923191:20363
13Florida58246325179:19263
14Flyers581881121171:18563
15Devils591810229148:18158
16Rangers58148729153:18351
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado57353910218:14585
    2Minnesota5922131014201:17180
    3Dallas58296914197:16179
    4Vegas582171416197:18370
    5Edmonton60227823211:20166
    6Anaheim571912323191:20065
    7Utah58237424185:16164
    8Seattle Kraken58216922164:17463
    9Nashville58207724173:20061
    10Kings581491421151:17560
    11San Jose561611425172:19758
    12Winnipeg57203826163:17754
    13Calgary57204627146:17054
    14Chicago58175927156:18953
    15St. Louis58201928152:20451
    16Vancouver58126733151:21343
