NHL ONLINE: Boston padl na ledě Philadelphie, Zacha má bod. V akci Nečas i Hronek

Martin Nečas je po olympijské přestávce ve formě
Martin Nečas je po olympijské přestávce ve forměZdroj: x.com
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
10
Sobotní program zámořské NHL začal pro evropské fanoušky v příhodném čase. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou prohrál na ledě Philadelphie 1:3. Zacha se asistencí podílel na jediné brance Bruins. Po půlnoci se hraje dalších devět zápasů a v akci budou i další čeští hokejisté. Colorado s Martinem Nečasem přivítá Chicago, Calgary s Adamem Klapkou zabojuje o body proti Los Angeles a Vancouver s Filipem Hronkem poměří síly se Seattlem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

KonecLIVE Sam. nájezdy
32

KonecLIVE
31

KonecLIVE
54

KonecLIVE
13

Sledujte on-lineLIVE
33

Sledujte on-lineLIVE
11

Sledujte on-lineLIVE
11

Sledujte on-lineLIVE
21

Sledujte on-lineLIVE
04

Sledujte on-lineLIVE
20

Sledujte on-lineLIVE
00

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35681036112
2.Nathan MacKinnonColorado4055955648
3.Nikita KučerovTampa3164955433
4.Leon DraisaitlEdmonton3154855811
5.Macklin CelebriniSan Jose295382578
6.Kirill KaprizovMinnesota3340736010
7.David PastrňákBoston225072542
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370581
9.Mikko RantanenDallas204969542
10.Evan BouchardEdmonton1752696113

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa57299415207:14780
2Carolina582710615202:16780
3Buffalo59286619200:17974
4Detroit592311619176:17674
5Pittsburgh582641315198:17373
6Montreal582111917202:19173
7Boston59258521200:18771
8Islanders592211521173:16571
9Washington61265723195:18069
10Columbus57209721181:18165
11Flyers591981121174:18665
12Ottawa58226822192:18664
13Toronto59198923191:20363
14Florida59246326181:19563
15Devils601910229151:18260
16Rangers59149729156:18553
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado57353910218:14585
    2Minnesota6022131015203:17680
    3Dallas58296914197:16179
    4Vegas592171417199:18670
    5Anaheim581913323196:20467
    6Utah59247424190:16366
    7Edmonton61227824215:20666
    8Seattle Kraken58216922164:17463
    9Nashville58207724173:20061
    10San Jose571711425177:20160
    10Kings581491421151:17560
    12Winnipeg58203926167:18255
    13Calgary57204627146:17054
    14Chicago58175927156:18953
    15St. Louis59201929153:20751
    16Vancouver58126733151:21343

