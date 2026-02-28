NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají na ledě Philadelphie. V akci Nečas i Hronek
Sobotní program zámořské NHL začíná pro evropské fanoušky v příhodném čase. Už od 18:30 New York Rangers hostí Pittsburgh. Od 21:00 se Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou představí na ledě Philadelphie. Po půlnoci se hraje dalších devět zápasů a v akci budou i další čeští hokejisté. Colorado s Martinem Nečasem přivítá Chicago, Calgary s Adamem Klapkou zabojuje o body proti Los Angeles a Vancouver s Filipem Hronkem poměří síly se Seattlem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|65
|100
|60
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|55
|95
|56
|48
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|31
|64
|95
|54
|33
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|30
|54
|84
|57
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|56
|8
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|33
|40
|73
|60
|10
|7.
|David Pastrňák
Boston
|22
|50
|72
|53
|4
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|43
|70
|58
|1
|9.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|49
|69
|54
|2
|10.
|Matt Boldy
Minnesota
|35
|33
|68
|56
|17
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|57
|29
|9
|4
|15
|207:147
|80
|2
Carolina
|58
|27
|10
|6
|15
|202:167
|80
|3
Buffalo
|59
|28
|6
|6
|19
|200:179
|74
|4
Detroit
|59
|23
|11
|6
|19
|176:176
|74
|5
Montreal
|58
|21
|11
|9
|17
|202:191
|73
|6
Pittsburgh
|57
|26
|4
|12
|15
|196:170
|72
|7
Boston
|58
|25
|8
|5
|20
|199:184
|71
|8
Islanders
|59
|22
|11
|5
|21
|173:165
|71
|9
Washington
|61
|26
|5
|7
|23
|195:180
|69
|10
Columbus
|57
|20
|9
|7
|21
|181:181
|65
|11
Ottawa
|58
|22
|6
|8
|22
|192:186
|64
|12
Toronto
|59
|19
|8
|9
|23
|191:203
|63
|13
Florida
|59
|24
|6
|3
|26
|181:195
|63
|13
Flyers
|58
|18
|8
|11
|21
|171:185
|63
|15
Devils
|59
|18
|10
|2
|29
|148:181
|58
|16
Rangers
|58
|14
|8
|7
|29
|153:183
|51
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|57
|35
|3
|9
|10
|218:145
|85
|2
Minnesota
|60
|22
|13
|10
|15
|203:176
|80
|3
Dallas
|58
|29
|6
|9
|14
|197:161
|79
|4
Vegas
|59
|21
|7
|14
|17
|199:186
|70
|5
Anaheim
|58
|19
|13
|3
|23
|196:204
|67
|6
Utah
|59
|24
|7
|4
|24
|190:163
|66
|7
Edmonton
|60
|22
|7
|8
|23
|211:201
|66
|8
Seattle Kraken
|58
|21
|6
|9
|22
|164:174
|63
|9
Nashville
|58
|20
|7
|7
|24
|173:200
|61
|10
Kings
|58
|14
|9
|14
|21
|151:175
|60
|11
San Jose
|56
|16
|11
|4
|25
|172:197
|58
|12
Winnipeg
|58
|20
|3
|9
|26
|167:182
|55
|13
Calgary
|57
|20
|4
|6
|27
|146:170
|54
|14
Chicago
|58
|17
|5
|9
|27
|156:189
|53
|15
St. Louis
|58
|20
|1
|9
|28
|152:204
|51
|16
Vancouver
|58
|12
|6
|7
|33
|151:213
|43