NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají na ledě Philadelphie. V akci Nečas i Hronek

Sobotní program zámořské NHL začíná pro evropské fanoušky v příhodném čase. Už od 18:30 New York Rangers hostí Pittsburgh. Od 21:00 se Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou představí na ledě Philadelphie. Po půlnoci se hraje dalších devět zápasů a v akci budou i další čeští hokejisté. Colorado s Martinem Nečasem přivítá Chicago, Calgary s Adamem Klapkou zabojuje o body proti Los Angeles a Vancouver s Filipem Hronkem poměří síly se Seattlem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35651006013
2.Nathan MacKinnonColorado4055955648
3.Nikita KučerovTampa3164955433
4.Leon DraisaitlEdmonton3054845712
5.Macklin CelebriniSan Jose285381568
6.Kirill KaprizovMinnesota3340736010
7.David PastrňákBoston225072534
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370581
9.Mikko RantanenDallas204969542
10.Matt BoldyMinnesota3533685617

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa57299415207:14780
2Carolina582710615202:16780
3Buffalo59286619200:17974
4Detroit592311619176:17674
5Montreal582111917202:19173
6Pittsburgh572641215196:17072
7Boston58258520199:18471
8Islanders592211521173:16571
9Washington61265723195:18069
10Columbus57209721181:18165
11Ottawa58226822192:18664
12Toronto59198923191:20363
13Florida59246326181:19563
13Flyers581881121171:18563
15Devils591810229148:18158
16Rangers58148729153:18351
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado57353910218:14585
    2Minnesota6022131015203:17680
    3Dallas58296914197:16179
    4Vegas592171417199:18670
    5Anaheim581913323196:20467
    6Utah59247424190:16366
    7Edmonton60227823211:20166
    8Seattle Kraken58216922164:17463
    9Nashville58207724173:20061
    10Kings581491421151:17560
    11San Jose561611425172:19758
    12Winnipeg58203926167:18255
    13Calgary57204627146:17054
    14Chicago58175927156:18953
    15St. Louis58201928152:20451
    16Vancouver58126733151:21343

