Vladař zastavil Boston, Dobeš u výhry Montrealu. Nečas zase nahrál na dva góly

Daniel Vladař dostal v zápase s Bostonem jediný gól
Daniel Vladař dostal v zápase s Bostonem jediný gólZdroj: ČTK
Jakub Dobeš vychytal vítězství Montrealu nad Washingtonem
Daniel Vladař dostal v zápase s Bostonem jediný gól
Daniel Vladař vychytal vítězství Philadelphie
Martin Nečas je po olympijské přestávce ve formě
David Pastrňák a Pavel Zacha
David Pastrňák se raduje z gólu proti Vegas
David Pastrňák a Pavel Zacha
14
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Daniel Vladař zastavil v NHL hokejistům Bostonu 26 střel, dovedl Philadelphii k domácí výhře 3:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na jediný gól poražených přihrál Pavel Zacha. Martin Nečas bodoval i ve třetím utkání po olympijské přestávce a dvěma přihrávkami se podílel na vítězství Colorada 3:1 s Chicagem. Jakub Dobeš podpořil 27 zákroky výhru Montrealu 6:2 nad Washingtonem.

Vladař podržel tým zejména ve druhé třetině, ve které zlikvidoval všech šestnáct střel. Dvakrát se vytáhl proti zakončení Morgana Geekieho a poradil si s únikem Seana Kuralyho. Na začátku třetí třetiny sice český gólman inkasoval, ale gól neplatil po trenérské výzvě kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti.

Až poté začaly padat góly. Skóre otevřel ve 44. minutě Travis Konecny a zanedlouho zvýšil Jamie Drysdale. Vladaře připravil o čisté konto Charlie McAvoy, který si sjel z obrany na přihrávku před branku a s trochou štěstí přehodil beton českého gólmana. Zacha si připsal asistenci za vyhrané vhazování. Výhru zpečetil při risku Bostonu bez gólmana Sean Couturier.

V dresu Bostonu vyšel David Pastrňák naprázdno, Vladař zneškodnil obě jeho střely. Na ledě byl český útočník u dvou inkasovaných branek.

Výhru Colorada řídil Cale Makar, který dvěma góly pomohl k obratu z 0:1 na konečných 3:1. U obou branek si připsal druhou asistenci Nečas, který si po olympijské přestávce připsal šest bodů (3+3) ve třech zápasech. Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 48. minutě z dorážky Gavin Brindley. Chicago vedlo trefou Connora Bedarda.

KonecLIVE Sam. nájezdy
32

KonecLIVE
31

KonecLIVE
54

KonecLIVE
13

KonecLIVE Po prodl.
34

KonecLIVE
31

KonecLIVE
25

KonecLIVE
62

KonecLIVE
26

KonecLIVE
52

KonecLIVE
20

KonecLIVE Po prodl.
32

KonecLIVE
51

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35681036112
2.Nathan MacKinnonColorado4057975750
3.Nikita KučerovTampa3164955532
4.Leon DraisaitlEdmonton3154855811
5.Macklin CelebriniSan Jose295382578
6.Kirill KaprizovMinnesota3340736010
7.David PastrňákBoston225072542
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370581
9.Mikko RantanenDallas204969542
10.Evan BouchardEdmonton1752696113

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina592810615207:16982
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Montreal592211917208:19375
5Detroit602311620178:18174
6Pittsburgh582641315198:17373
7Islanders602212521177:16873
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Ottawa59236822197:18866
11Columbus58209821184:18566
12Flyers591981121174:18665
13Florida59246326181:19563
14Toronto60198924193:20863
15Devils601910229151:18260
16Rangers59149729156:18553
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado58363910221:14687
    2Dallas59297914200:16381
    3Minnesota6022131015203:17680
    4Vegas592171417199:18670
    5Anaheim581913323196:20467
    6Utah59247424190:16366
    7Edmonton61227824215:20666
    8Seattle Kraken59226922169:17565
    9Kings591591421153:17562
    10Nashville59207824175:20362
    11San Jose571711425177:20160
    12Winnipeg58203926167:18255
    13Calgary58204628146:17254
    14Chicago59175928157:19253
    15St. Louis59201929153:20751
    16Vancouver59126734152:21843

