Bowman je jiná liga. Kouč Gudase a Dostála se vrátil do NHL a zapsal 1000. vítězství

Pavel Bárta
Po středečním vítězství hokejistů Anaheimu nad Edmontonem 6:5 dostal jako dárek několik láhví kvalitního vína a doutníky. Ale oslavu plánoval jen s pivem. Joel Quenneville se stal po Scottym Bowmanovi druhým trenérem, který v základní části NHL vyhrál 1000 utkání. „Nezáleželo mi na čísle,“ řekl 67letý kouč. „Prostě jsem chtěl, abychom hráli dobře a našli způsob, jak dosáhnout vítězství. To byla moje motivace a nakonec z toho vyplynulo i něco velmi výjimečného,“ uvedl.

Hráči Ducks si po památném utkání nalepili falešné bílé knírky. Vousatý porost nosí Joel Quenneville pod nosem celý dospělý život. Jen mezitím zbělal. Historického milníku dosáhl v 1825. utkání své trenérské kariéry, v níž vyčnívají tři triumfy ve Stanley Cupu s Chicagem. Obrat Anaheimu v pátečním duelu proti Winnipegu mu vynesl další, 1001. výhru.

Scotty Bowman končil v roce 2002 na 1244 vítězstvích a jako trenér získal Pohár devětkrát. Tisícovky dosáhl s Detroitem 8. února 1997. Jen měsíc poté, co Quenneville v NHL debutoval na střídačce St. Louis Blues. „Když se podívám na jeho dobu, je to úplně jiná liga,“ řekl k Bowmanovi, který byl během Quennevillova nejlepšího období u Blackhawks hlavním poradcem pro hokejové operace. Syn trenérské legendy Stan Bowman tehdy dělal generálního manažera.

„Byl jsem s nimi v Chicagu a dosáhli jsme několika skvělých úspěchů. Myslím, že s číslem, co má, zůstával Scotty příliš sám.“ usmál se Q. Už není. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost vrátit se k hokeji hokeje a stát se součástí týmu, jako je ten náš,“ pokračoval.

V NHL je zpátky nucené odstávce, jež trvala čtyři roky. Koncem roku 2021 rezignoval coby kouč Floridy kvůli starému případu sexuálního zneužívání v Chicagu, k němuž mělo dojít během play off 2010. Loni v červenci byl jmenován koučem Anaheimu. Tým předchozích sedm let nepostoupil do play off. Quenneville ho má do vyřazovacích bojů vrátit.

Jako robustní obránce hrál v NHL třináct sezon. V roli hlavního trenéra působil 26 let a na každé štaci měl kladnou bilanci. Blues dovedl sedmkrát po sobě do play off. V Coloradu vydržel jen tři sezony, nicméně dvakrát se s ním probojoval do vyřazovacích bojů. V roce 2008 v Chicagu nahradil klubovou ikonu Denise Savarda a s klubem Original Six byl v play off osmkrát po sobě. Blackhawks se pod jeho vedením stali třikrát šampiony, triumf ve Stanley Cupu z roku 2010 byl první po 59 letech.

Některé věci jsem mohl a měl udělat jinak 

V dubnu 2019 převzal Quenneville tým Floridy, během své třetí sezony však ze dne na den skončil. Se Stanem Bowmanem a dalším činovníkem Chicaga Alem MacIsaacem byli vyobcováni z NHL kvůli tomu, že v roce 2010 v dostatečné míře nereagovali na informace o sexuálním zneužívání, z nějž tehdejší hráč Blackhawks Kyle Beache obvinil videokouče týmu.

 „Neuvědomil jsem si, že to připomíná sexuální napadení, protože jsem nekladl další otázky. Nesu za to zodpovědnost. Myslím, že kdybych věděl víc, mohl jsem - zachoval bych se úplně jinak,“ řekl  odstupem času. „Znal jsem svou roli a pracovní náplň. Nikoho neobviňuji. Obviňuju sám sebe za některé věci, které jsem mohl a měl udělat jinak,“ dodal Quenneville.

Než od šéfa ligy Garyho Bettmana dostal opět svolení zapojit se do NHL, hokeji se dál intenzivně věnoval. Ze svého domu na Floridě každý večer sledoval zápasy v televizi, zůstával v kontaktu s přáteli z celého hokejového světa. Jeden z nich, Pat Verbeek, s ním hrával za Hartford Whalers. Mezitím se stal generálním manažerem Anaheimu.

Po minulé sezoně propustil kouče Grega Cronina a přesvědčil majitele klubu Henryho Samueliho, aby najal Quennevillea. Tenhle krok se zatím osvědčil. Mladý a talentovaný tým Ducks se výrazně zlepšil a má šanci na play off, jako už dlouho ne. Když se „Q“ ptali, zda někdy přemýšlel o tom, že bude mít šanci dosáhnout 1 000 vítězství v NHL, odpověděl: „Myslím, že mou motivací a mým cílem vždy bylo hrát o Pohár. Jakmile ho jednou získáte, nemůžete se dočkat, až to zopakujete. Tohle byl vždy důvod, proč děláme, co děláme.“ Quenneville byl vždycky hlavně vítěz.

Kdo má nejvíc výher v NHL mezi trenéry

  1. Scotty Bowman (St.Louis, Montreal, Buffalo, Pittsburgh, Detroit) - 2141 zápasů /    1244 výher 
  2. Joel Quenneville (St. Louis, Colorado, Chicago, Florida, Anaheim) -1826 / 1001
  3. Paul Maurice (Hartford/Carolina, Toronto, Winnipeg, Florida) - 1989 / 946
  4. Lindy Ruff (Buffalo, Dallas, New Jersey) -1915 / 935
  5. Barry Trotz (Nashville, Washington, NY Islanders  ) - 1812 / 914
  6. Ken Hitchcock (Dallas, Philadelphia,Columbus, St. Louis, Edmonton) - 1598 / 849
  7. Peter Laviolette (NY Islanders, Carolina, Philadelphia, Nashville, Washington, NY Rangers) - 1594 / 846
  8. Al Arbour (St. Louis, NY Islanders) - 1607 / 782
  9. John Tortorella (NY Rangers, Tampa Bay, Vancouver, Columbus, Philadelphia) - 1620 / 770
  10. Darryl Sutter (Chicago, San Jose, Calgary, Los Angeles) - 1479 / 737

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina592810615207:16982
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Montreal592211917208:19375
5Detroit602311620178:18174
6Pittsburgh582641315198:17373
7Islanders602212521177:16873
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Ottawa59236822197:18866
11Columbus58209821184:18566
12Flyers591981121174:18665
13Florida59246326181:19563
14Toronto60198924193:20863
15Devils601910229151:18260
16Rangers59149729156:18553
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado58363910221:14687
    2Dallas59297914200:16381
    3Minnesota6022131015203:17680
    4Vegas592171417199:18670
    5Anaheim581913323196:20467
    6Utah59247424190:16366
    7Edmonton61227824215:20666
    8Seattle Kraken59226922169:17565
    9Kings591591421153:17562
    10Nashville59207824175:20362
    11San Jose571711425177:20160
    12Winnipeg58203926167:18255
    13Calgary58204628146:17254
    14Chicago59175928157:19253
    15St. Louis59201929153:20751
    16Vancouver59126734152:21843

       

