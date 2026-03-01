Bowman je jiná liga. Kouč Gudase a Dostála se vrátil do NHL a zapsal 1000. vítězství
Po středečním vítězství hokejistů Anaheimu nad Edmontonem 6:5 dostal jako dárek několik láhví kvalitního vína a doutníky. Ale oslavu plánoval jen s pivem. Joel Quenneville se stal po Scottym Bowmanovi druhým trenérem, který v základní části NHL vyhrál 1000 utkání. „Nezáleželo mi na čísle,“ řekl 67letý kouč. „Prostě jsem chtěl, abychom hráli dobře a našli způsob, jak dosáhnout vítězství. To byla moje motivace a nakonec z toho vyplynulo i něco velmi výjimečného,“ uvedl.
Hráči Ducks si po památném utkání nalepili falešné bílé knírky. Vousatý porost nosí Joel Quenneville pod nosem celý dospělý život. Jen mezitím zbělal. Historického milníku dosáhl v 1825. utkání své trenérské kariéry, v níž vyčnívají tři triumfy ve Stanley Cupu s Chicagem. Obrat Anaheimu v pátečním duelu proti Winnipegu mu vynesl další, 1001. výhru.
Scotty Bowman končil v roce 2002 na 1244 vítězstvích a jako trenér získal Pohár devětkrát. Tisícovky dosáhl s Detroitem 8. února 1997. Jen měsíc poté, co Quenneville v NHL debutoval na střídačce St. Louis Blues. „Když se podívám na jeho dobu, je to úplně jiná liga,“ řekl k Bowmanovi, který byl během Quennevillova nejlepšího období u Blackhawks hlavním poradcem pro hokejové operace. Syn trenérské legendy Stan Bowman tehdy dělal generálního manažera.
„Byl jsem s nimi v Chicagu a dosáhli jsme několika skvělých úspěchů. Myslím, že s číslem, co má, zůstával Scotty příliš sám.“ usmál se Q. Už není. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost vrátit se k hokeji hokeje a stát se součástí týmu, jako je ten náš,“ pokračoval.
V NHL je zpátky nucené odstávce, jež trvala čtyři roky. Koncem roku 2021 rezignoval coby kouč Floridy kvůli starému případu sexuálního zneužívání v Chicagu, k němuž mělo dojít během play off 2010. Loni v červenci byl jmenován koučem Anaheimu. Tým předchozích sedm let nepostoupil do play off. Quenneville ho má do vyřazovacích bojů vrátit.
Jako robustní obránce hrál v NHL třináct sezon. V roli hlavního trenéra působil 26 let a na každé štaci měl kladnou bilanci. Blues dovedl sedmkrát po sobě do play off. V Coloradu vydržel jen tři sezony, nicméně dvakrát se s ním probojoval do vyřazovacích bojů. V roce 2008 v Chicagu nahradil klubovou ikonu Denise Savarda a s klubem Original Six byl v play off osmkrát po sobě. Blackhawks se pod jeho vedením stali třikrát šampiony, triumf ve Stanley Cupu z roku 2010 byl první po 59 letech.
Některé věci jsem mohl a měl udělat jinak
V dubnu 2019 převzal Quenneville tým Floridy, během své třetí sezony však ze dne na den skončil. Se Stanem Bowmanem a dalším činovníkem Chicaga Alem MacIsaacem byli vyobcováni z NHL kvůli tomu, že v roce 2010 v dostatečné míře nereagovali na informace o sexuálním zneužívání, z nějž tehdejší hráč Blackhawks Kyle Beache obvinil videokouče týmu.
„Neuvědomil jsem si, že to připomíná sexuální napadení, protože jsem nekladl další otázky. Nesu za to zodpovědnost. Myslím, že kdybych věděl víc, mohl jsem - zachoval bych se úplně jinak,“ řekl odstupem času. „Znal jsem svou roli a pracovní náplň. Nikoho neobviňuji. Obviňuju sám sebe za některé věci, které jsem mohl a měl udělat jinak,“ dodal Quenneville.
Než od šéfa ligy Garyho Bettmana dostal opět svolení zapojit se do NHL, hokeji se dál intenzivně věnoval. Ze svého domu na Floridě každý večer sledoval zápasy v televizi, zůstával v kontaktu s přáteli z celého hokejového světa. Jeden z nich, Pat Verbeek, s ním hrával za Hartford Whalers. Mezitím se stal generálním manažerem Anaheimu.
Po minulé sezoně propustil kouče Grega Cronina a přesvědčil majitele klubu Henryho Samueliho, aby najal Quennevillea. Tenhle krok se zatím osvědčil. Mladý a talentovaný tým Ducks se výrazně zlepšil a má šanci na play off, jako už dlouho ne. Když se „Q“ ptali, zda někdy přemýšlel o tom, že bude mít šanci dosáhnout 1 000 vítězství v NHL, odpověděl: „Myslím, že mou motivací a mým cílem vždy bylo hrát o Pohár. Jakmile ho jednou získáte, nemůžete se dočkat, až to zopakujete. Tohle byl vždy důvod, proč děláme, co děláme.“ Quenneville byl vždycky hlavně vítěz.
Kdo má nejvíc výher v NHL mezi trenéry
- Scotty Bowman (St.Louis, Montreal, Buffalo, Pittsburgh, Detroit) - 2141 zápasů / 1244 výher
- Joel Quenneville (St. Louis, Colorado, Chicago, Florida, Anaheim) -1826 / 1001
- Paul Maurice (Hartford/Carolina, Toronto, Winnipeg, Florida) - 1989 / 946
- Lindy Ruff (Buffalo, Dallas, New Jersey) -1915 / 935
- Barry Trotz (Nashville, Washington, NY Islanders ) - 1812 / 914
- Ken Hitchcock (Dallas, Philadelphia,Columbus, St. Louis, Edmonton) - 1598 / 849
- Peter Laviolette (NY Islanders, Carolina, Philadelphia, Nashville, Washington, NY Rangers) - 1594 / 846
- Al Arbour (St. Louis, NY Islanders) - 1607 / 782
- John Tortorella (NY Rangers, Tampa Bay, Vancouver, Columbus, Philadelphia) - 1620 / 770
- Darryl Sutter (Chicago, San Jose, Calgary, Los Angeles) - 1479 / 737
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|59
|28
|10
|6
|15
|207:169
|82
|2
Tampa
|58
|29
|9
|4
|16
|209:153
|80
|3
Buffalo
|60
|29
|6
|6
|19
|206:181
|76
|4
Montreal
|59
|22
|11
|9
|17
|208:193
|75
|5
Detroit
|60
|23
|11
|6
|20
|178:181
|74
|6
Pittsburgh
|58
|26
|4
|13
|15
|198:173
|73
|7
Islanders
|60
|22
|12
|5
|21
|177:168
|73
|8
Boston
|59
|25
|8
|5
|21
|200:187
|71
|9
Washington
|62
|26
|5
|7
|24
|197:186
|69
|10
Ottawa
|59
|23
|6
|8
|22
|197:188
|66
|11
Columbus
|58
|20
|9
|8
|21
|184:185
|66
|12
Flyers
|59
|19
|8
|11
|21
|174:186
|65
|13
Florida
|59
|24
|6
|3
|26
|181:195
|63
|14
Toronto
|60
|19
|8
|9
|24
|193:208
|63
|15
Devils
|60
|19
|10
|2
|29
|151:182
|60
|16
Rangers
|59
|14
|9
|7
|29
|156:185
|53
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|58
|36
|3
|9
|10
|221:146
|87
|2
Dallas
|59
|29
|7
|9
|14
|200:163
|81
|3
Minnesota
|60
|22
|13
|10
|15
|203:176
|80
|4
Vegas
|59
|21
|7
|14
|17
|199:186
|70
|5
Anaheim
|58
|19
|13
|3
|23
|196:204
|67
|6
Utah
|59
|24
|7
|4
|24
|190:163
|66
|7
Edmonton
|61
|22
|7
|8
|24
|215:206
|66
|8
Seattle Kraken
|59
|22
|6
|9
|22
|169:175
|65
|9
Kings
|59
|15
|9
|14
|21
|153:175
|62
|10
Nashville
|59
|20
|7
|8
|24
|175:203
|62
|11
San Jose
|57
|17
|11
|4
|25
|177:201
|60
|12
Winnipeg
|58
|20
|3
|9
|26
|167:182
|55
|13
Calgary
|58
|20
|4
|6
|28
|146:172
|54
|14
Chicago
|59
|17
|5
|9
|28
|157:192
|53
|15
St. Louis
|59
|20
|1
|9
|29
|153:207
|51
|16
Vancouver
|59
|12
|6
|7
|34
|152:218
|43