Palát asistoval proti šampionům, slaví i Dostál. Hertl u drtivé porážky Vegas

Ondřej Palát se v dresu New York Islanders poprvé ukazuje v New Jersey
Ondřej Palát se v dresu New York Islanders poprvé ukazuje v New JerseyZdroj: ČTK / AP / Noah K. Murray
Český hokejový brankář Lukáš Dostál 32 zákroky a dvěma zlikvidovanými nájezdy pomohl Anaheimu k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad Calgary. Útočník Ondřej Palát asistoval u vítězství New York Islanders 5:4 nad Floridou. Tomáš Hertl musel skousnout drtivou porážku Las Vegas v poměru 0:5 od Pittsburghu.

Dostál v brance Anaheimu naskočil i do třetího zápasu po olympijské pauze a pomohl Ducks ke třetí výhře. Poprvé však dostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. V duelu s Calgary chytal s úspěšností zákroků 94,1 procenta a za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Výbornou formu po pauze potvrdili také hokejisté newyorských Islanders, kteří stejně jako Anaheim vyhráli potřetí za sebou. V domácím zápase proti Floridě k tomu pomohl i Palát, který v polovině třetí třetiny připravil branku pro obránce Matthewa Shaefera.

Tomáš Hertl v dresu Las Vegas byl u drtivé porážky v poměru 0:5 proti Pittsburghu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina592810615207:16982
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Pittsburgh592741315203:17375
5Montreal592211917208:19375
6Islanders612312521182:17275
7Detroit602311620178:18174
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Ottawa59236822197:18866
11Columbus58209821184:18566
12Flyers591981121174:18665
13Toronto60198924193:20863
13Florida60246327185:20063
15Devils601910229151:18260
16Rangers59149729156:18553
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado58363910221:14687
    2Dallas59297914200:16381
    3Minnesota6122131016204:17980
    4Vegas602171418199:19170
    5Anaheim591914323199:20669
    6Utah60247425190:16766
    7Edmonton61227824215:20666
    8Seattle Kraken59226922169:17565
    9Kings591591421153:17562
    10San Jose581712425179:20262
    11Nashville59207824175:20362
    12Winnipeg592031026168:18456
    13Calgary59204728148:17555
    14Chicago60185928161:19255
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver59126734152:21843
