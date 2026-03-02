Předplatné

NHL ONLINE: Nečas měří síly s Los Angeles, Hronek s Kämpfem proti Faksovi

NHL jde do akce už ve 20:00 SEČ soubojem Nashvillu s Detroitem. V noci se představí Martin Nečas, jehož Colorado prahne po bodech na ledě Los Angeles. Čeští hráči Filip Hronek a David Kämpf soupeří s Dallasem. Hraje i Philadelphia, zaujme místo v bráně Daniel Vladař? Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35681036112
2.Nathan MacKinnonColorado4057975750
3.Nikita KučerovTampa3164955532
4.Leon DraisaitlEdmonton3154855811
5.Macklin CelebriniSan Jose295483588
6.Kirill KaprizovMinnesota344074619
7.David PastrňákBoston225072542
8.Mark ScheifeleWinnipeg274370590
9.Matt BoldyMinnesota3534695716
10.Mikko RantanenDallas204969542

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina592810615207:16982
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Pittsburgh592741315203:17375
5Montreal592211917208:19375
6Islanders612312521182:17275
7Detroit602311620178:18174
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Ottawa59236822197:18866
11Columbus58209821184:18566
12Flyers591981121174:18665
13Toronto60198924193:20863
13Florida60246327185:20063
15Devils601910229151:18260
16Rangers59149729156:18553
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado58363910221:14687
    2Dallas59297914200:16381
    3Minnesota6122131016204:17980
    4Vegas602171418199:19170
    5Anaheim591914323199:20669
    6Utah60247425190:16766
    7Edmonton61227824215:20666
    8Seattle Kraken59226922169:17565
    9Kings591591421153:17562
    10San Jose581712425179:20262
    11Nashville59207824175:20362
    12Winnipeg592031026168:18456
    13Calgary59204728148:17555
    14Chicago60185928161:19255
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver59126734152:21843

       

