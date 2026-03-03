Předplatné

Nečas jako lavina, po ZOH je nejproduktivnější. Neuznaný gól? To mě naštvalo, řekl

Nečas řídil výhru Colorada v Los Angeles, ke gólu přidal dvě asistence • Zdroj: nhl.com
Martin Nečas v dresu Colorada proti Los Angeles
Martin Nečas v akci proti Minnesotě
Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za Colorado
Martin podepsal fantastickou smlouvu.
Český útočník Martin Nečas bude v NHL ještě lépe placený než David Pastrňák
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení na olympijském turnaji hodil rychle za hlavu. Martin Nečas se do zámoří vrátil s velkým odhodláním a rozjel bodové žně. V žádném z dosavadních čtyř utkání nebral méně než dva zápisy do statistik a úterní výhrou nad Los Angeles se vrátil na cestu za stobodovou metou. „MacKinnonova lajna s Nečasem a Landeskogem byla vynikající,“ chválil kouč Jared Bednar. Žádný jiný hráč z NHL neměl po přestávce tak vydařený start jako český útočník.

Mohl se postarat o největší šok hokejového turnaje na olympiádě. Martin Nečas v závěru čtvrtfinálového utkání mezi Českem a Kanadou ujížděl sám na branku, měl jedinečnou možnost poslat Javorové listy domů. I kvůli nepotrestanému faulu dojíždějícího bránícího hráče ale neuspěl a zbytek se zapsal do dějin. Kanada urvala atraktivní bitvu v prodloužení a došla ke smutnému stříbru, Češi vypadli a Nečas zamířil zpátky do Colorada.

„Bylo to nereálné. Něco, o čem jsem vždycky snil. Bylo to skvělé, jenom výsledek nebyl takový, jaký jsme chtěli. Přál jsem si, abychom bojovali o medaile, ale teď už je to minulost. Jsem šťastný, že jsem zpátky a můžu bojovat zase za Avs,“ vykládal český útočník po návratu do NHL.

Na olympiádě zazářil, z matného výkonu národního týmu vyčníval. V pěti zápasech pomohl osmi body (3+5) a dostal se do první pětky produktivity na turnaji. „Cítil jsem se dobře. Těšil jsem se na to a v hlavě nepochyboval, že budu dobrý. Byl jsem nahecovaný na každý zápas, čekali jsme na to tak dlouho,“ popisoval Nečas.

Zklamání z vyřazení přeměnil v novou motivaci a do závěru základní části NHL vletěl jako lavina. První tři zápasy Colorada po pauze? Pokaždé dva kanadské body. Naposledy proti Los Angeles se Nečas blýskl třemi zápisy a v ročníku už je na metě 71 zářezů (26+45). Stejné je i jeho maximum z ročníku 2022/23, tentokrát ale zbývá odehrát ještě 23 utkání. Raketovým startem se český útočník vrátil na cestu ke stobodové metě. Pokud udrží nastolené tempo, měl by na ni dosáhnout.

Český útočník těží ze spolupráce s hvězdným Nathanem MacKinnonem a kapitánem Gabrielem Landeskogem. „Byli celou noc nebezpeční, od začátku do konce. Celou noc nepolevili,“ chválil kouč Bednar elitní lajnu po výhře 4:2 nad Kings.

Během ní asistoval Nečas oběma parťákům už v průběhu prvních 11 minut. Ve druhé části se sám trefil pohotovou dorážkou, ale kvůli pochybení rozhodčích o zápis přišel. Sudí mysleli, že gólman Anton Forsberg má puk pod kontrolou, a předčasně hru přerušili.

Produktivita NHL po ZOH

Pořadí

Hráč (tým)

Zápasy

Body

Góly

Asistence

1.

Martin Nečas (Colorado)

4

9

4

5

2.

Matt Boldy (Minnesota)

3

7

3

4

3.

Connor McDavid (Edmonton)

3

7

1

6

4.

Evan Bouchard (Edmonton)

3

6

2

4

5.

Nathan MacKinnon (Colorado)

3

6

1

5

6.

Matthew Savoie (Edmonton)

3

6

1

5

„Nevím, nikdy to nepřikryl. Byli jsme tam dvě minuty v útočném pásmu. Jo, tohle mě naštvalo,“ přiznával po utkání Nečas.

Chuť si spravil aspoň trefou do odkryté branky v závěru a po přestávce se posunul na devět bodů (4+5) v pouhých čtyřech zápasech. Žádný jiný hráč nebyl ve stejném období úspěšnější. K Nečasovu výkonu se nejvíce přiblížili Matt Boldy z Minnesoty (3+4) a Connor McDavid z Edmontonu (1+6). Oba však zatím odehráli o utkání méně než Čech.

Jenže zatímco Wild i Oilers klopýtají, Avalanche pokračují vítězně a dál vládnou celé NHL. I díky přínosu Martina Nečase, druhého nejproduktivnějšího muže týmu. „Měli jsme opravdu speciální začátek sezony. Ale jako tým jste vždycky jen tak dobří, jak dobří jste dnes. Ještě jsme ničeho nedosáhli. Máme velká očekávání, vysoké standardy v kabině a tak to bude. Musíte se postarat, abyste se pořád zlepšovali. Až přijde jaro, musíte hrát svůj nejlepší hokej,“ velel kapitán Landeskog.

Podobně rozmlouval po návratu z Milána i Nečas. Po loňském trejdu z Caroliny cítí v Coloradu šanci na Stanley Cup. „Těším se na to. Čeká nás teď hodně zápasů v pár dnech. Musíme dál hrát svoji hru a připravovat se na play off,“ vyhlašoval před opětovným rozjezdem NHL. Svoje slova zatím plní do puntíku. Tomáš Hertl jako druhý nejproduktivnější Čech po pauze bodoval dvakrát (1+1), David Pastrňák bral po restartu soutěže jen jednu asistenci. V celkové produktivitě už má za sebou krajana jen o jeden zápis do statistik.

Nejproduktivnější Češi v NHL

Pořadí

Hráč (tým)

Zápasy

Body

Góly

Asistence

1.

David Pastrňák (Boston)

54

72

22

50

2.

Martin Nečas (Colorado)

56

71

26

45

3.

Tomáš Hertl (Vegas)

60

51

23

28

4.

Pavel Zacha (Boston)

56

38

15

23

5.

Filip Hronek (Vancouver)

60

32

5

27

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35681036112
2.Nathan MacKinnonColorado4158995853
3.Nikita KučerovTampa3164955532
4.Leon DraisaitlEdmonton3154855811
5.Macklin CelebriniSan Jose295483588
6.Kirill KaprizovMinnesota344074619
7.David PastrňákBoston225072542
8.Martin NečasColorado2645715641
9.Jason RobertsonDallas3436706021
10.Mark ScheifeleWinnipeg274370590

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina602810616208:17182
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Detroit612411620182:18376
5Pittsburgh592741315203:17375
6Montreal592211917208:19375
7Islanders612312521182:17275
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Columbus592010821189:18968
11Flyers601991121177:18867
12Ottawa59236822197:18866
13Toronto611981024195:21164
14Florida60246327185:20063
15Devils601910229151:18260
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado59373910225:14889
    2Dallas60307914206:16483
    3Minnesota6122131016204:17980
    4Vegas602171418199:19170
    5Anaheim591914323199:20669
    6Seattle Kraken60236922171:17667
    7Utah60247425190:16766
    8Edmonton61227824215:20666
    9San Jose581712425179:20262
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville60207825177:20762
    12Winnipeg592031026168:18456
    13Calgary59204728148:17555
    14Chicago60185928161:19255
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver60126735153:22443

