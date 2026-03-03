Nečas jako lavina, po ZOH je nejproduktivnější. Neuznaný gól? To mě naštvalo, řekl
Zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení na olympijském turnaji hodil rychle za hlavu. Martin Nečas se do zámoří vrátil s velkým odhodláním a rozjel bodové žně. V žádném z dosavadních čtyř utkání nebral méně než dva zápisy do statistik a úterní výhrou nad Los Angeles se vrátil na cestu za stobodovou metou. „MacKinnonova lajna s Nečasem a Landeskogem byla vynikající,“ chválil kouč Jared Bednar. Žádný jiný hráč z NHL neměl po přestávce tak vydařený start jako český útočník.
Mohl se postarat o největší šok hokejového turnaje na olympiádě. Martin Nečas v závěru čtvrtfinálového utkání mezi Českem a Kanadou ujížděl sám na branku, měl jedinečnou možnost poslat Javorové listy domů. I kvůli nepotrestanému faulu dojíždějícího bránícího hráče ale neuspěl a zbytek se zapsal do dějin. Kanada urvala atraktivní bitvu v prodloužení a došla ke smutnému stříbru, Češi vypadli a Nečas zamířil zpátky do Colorada.
„Bylo to nereálné. Něco, o čem jsem vždycky snil. Bylo to skvělé, jenom výsledek nebyl takový, jaký jsme chtěli. Přál jsem si, abychom bojovali o medaile, ale teď už je to minulost. Jsem šťastný, že jsem zpátky a můžu bojovat zase za Avs,“ vykládal český útočník po návratu do NHL.
Na olympiádě zazářil, z matného výkonu národního týmu vyčníval. V pěti zápasech pomohl osmi body (3+5) a dostal se do první pětky produktivity na turnaji. „Cítil jsem se dobře. Těšil jsem se na to a v hlavě nepochyboval, že budu dobrý. Byl jsem nahecovaný na každý zápas, čekali jsme na to tak dlouho,“ popisoval Nečas.
Zklamání z vyřazení přeměnil v novou motivaci a do závěru základní části NHL vletěl jako lavina. První tři zápasy Colorada po pauze? Pokaždé dva kanadské body. Naposledy proti Los Angeles se Nečas blýskl třemi zápisy a v ročníku už je na metě 71 zářezů (26+45). Stejné je i jeho maximum z ročníku 2022/23, tentokrát ale zbývá odehrát ještě 23 utkání. Raketovým startem se český útočník vrátil na cestu ke stobodové metě. Pokud udrží nastolené tempo, měl by na ni dosáhnout.
Český útočník těží ze spolupráce s hvězdným Nathanem MacKinnonem a kapitánem Gabrielem Landeskogem. „Byli celou noc nebezpeční, od začátku do konce. Celou noc nepolevili,“ chválil kouč Bednar elitní lajnu po výhře 4:2 nad Kings.
Během ní asistoval Nečas oběma parťákům už v průběhu prvních 11 minut. Ve druhé části se sám trefil pohotovou dorážkou, ale kvůli pochybení rozhodčích o zápis přišel. Sudí mysleli, že gólman Anton Forsberg má puk pod kontrolou, a předčasně hru přerušili.
Produktivita NHL po ZOH
Pořadí
Hráč (tým)
Zápasy
Body
Góly
Asistence
1.
Martin Nečas (Colorado)
4
9
4
5
2.
Matt Boldy (Minnesota)
3
7
3
4
3.
Connor McDavid (Edmonton)
3
7
1
6
4.
Evan Bouchard (Edmonton)
3
6
2
4
5.
Nathan MacKinnon (Colorado)
3
6
1
5
6.
Matthew Savoie (Edmonton)
3
6
1
5
Chuť si spravil aspoň trefou do odkryté branky v závěru a po přestávce se posunul na devět bodů (4+5) v pouhých čtyřech zápasech. Žádný jiný hráč nebyl ve stejném období úspěšnější. K Nečasovu výkonu se nejvíce přiblížili Matt Boldy z Minnesoty (3+4) a Connor McDavid z Edmontonu (1+6). Oba však zatím odehráli o utkání méně než Čech.
Jenže zatímco Wild i Oilers klopýtají, Avalanche pokračují vítězně a dál vládnou celé NHL. I díky přínosu Martina Nečase, druhého nejproduktivnějšího muže týmu. „Měli jsme opravdu speciální začátek sezony. Ale jako tým jste vždycky jen tak dobří, jak dobří jste dnes. Ještě jsme ničeho nedosáhli. Máme velká očekávání, vysoké standardy v kabině a tak to bude. Musíte se postarat, abyste se pořád zlepšovali. Až přijde jaro, musíte hrát svůj nejlepší hokej,“ velel kapitán Landeskog.
Podobně rozmlouval po návratu z Milána i Nečas. Po loňském trejdu z Caroliny cítí v Coloradu šanci na Stanley Cup. „Těším se na to. Čeká nás teď hodně zápasů v pár dnech. Musíme dál hrát svoji hru a připravovat se na play off,“ vyhlašoval před opětovným rozjezdem NHL. Svoje slova zatím plní do puntíku. Tomáš Hertl jako druhý nejproduktivnější Čech po pauze bodoval dvakrát (1+1), David Pastrňák bral po restartu soutěže jen jednu asistenci. V celkové produktivitě už má za sebou krajana jen o jeden zápis do statistik.
Nejproduktivnější Češi v NHL
Pořadí
Hráč (tým)
Zápasy
Body
Góly
Asistence
1.
David Pastrňák (Boston)
54
72
22
50
2.
Martin Nečas (Colorado)
56
71
26
45
3.
Tomáš Hertl (Vegas)
60
51
23
28
4.
Pavel Zacha (Boston)
56
38
15
23
5.
Filip Hronek (Vancouver)
60
32
5
27
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|68
|103
|61
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|41
|58
|99
|58
|53
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|31
|64
|95
|55
|32
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|31
|54
|85
|58
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|29
|54
|83
|58
|8
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|34
|40
|74
|61
|9
|7.
|David Pastrňák
Boston
|22
|50
|72
|54
|2
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|26
|45
|71
|56
|41
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|36
|70
|60
|21
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|43
|70
|59
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|60
|28
|10
|6
|16
|208:171
|82
|2
Tampa
|58
|29
|9
|4
|16
|209:153
|80
|3
Buffalo
|60
|29
|6
|6
|19
|206:181
|76
|4
Detroit
|61
|24
|11
|6
|20
|182:183
|76
|5
Pittsburgh
|59
|27
|4
|13
|15
|203:173
|75
|6
Montreal
|59
|22
|11
|9
|17
|208:193
|75
|7
Islanders
|61
|23
|12
|5
|21
|182:172
|75
|8
Boston
|59
|25
|8
|5
|21
|200:187
|71
|9
Washington
|62
|26
|5
|7
|24
|197:186
|69
|10
Columbus
|59
|20
|10
|8
|21
|189:189
|68
|11
Flyers
|60
|19
|9
|11
|21
|177:188
|67
|12
Ottawa
|59
|23
|6
|8
|22
|197:188
|66
|13
Toronto
|61
|19
|8
|10
|24
|195:211
|64
|14
Florida
|60
|24
|6
|3
|27
|185:200
|63
|15
Devils
|60
|19
|10
|2
|29
|151:182
|60
|16
Rangers
|60
|14
|9
|8
|29
|160:190
|54
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|59
|37
|3
|9
|10
|225:148
|89
|2
Dallas
|60
|30
|7
|9
|14
|206:164
|83
|3
Minnesota
|61
|22
|13
|10
|16
|204:179
|80
|4
Vegas
|60
|21
|7
|14
|18
|199:191
|70
|5
Anaheim
|59
|19
|14
|3
|23
|199:206
|69
|6
Seattle Kraken
|60
|23
|6
|9
|22
|171:176
|67
|7
Utah
|60
|24
|7
|4
|25
|190:167
|66
|8
Edmonton
|61
|22
|7
|8
|24
|215:206
|66
|9
San Jose
|58
|17
|12
|4
|25
|179:202
|62
|10
Kings
|60
|15
|9
|14
|22
|155:179
|62
|11
Nashville
|60
|20
|7
|8
|25
|177:207
|62
|12
Winnipeg
|59
|20
|3
|10
|26
|168:184
|56
|13
Calgary
|59
|20
|4
|7
|28
|148:175
|55
|14
Chicago
|60
|18
|5
|9
|28
|161:192
|55
|15
St. Louis
|60
|21
|1
|9
|29
|156:208
|53
|16
Vancouver
|60
|12
|6
|7
|35
|153:224
|43