Hejduk, Pastrňák i Stanley Cup! Český Hockeytown chystá atraktivní Den hokeje
Setkat se s Milanem Hejdukem, jedním z nejlepších českých útočníků v historii NHL? Pořídit si fotku se Stanley Cupem? Vidět v akci legendy? A ještě k tomu se podívat, jak hraje David Pastrňák? A tohle všechno v Česku? Je to možné! Stačí se zúčastnit Dne hokeje, který se tentokrát koná v pátek 6. a v sobotu 7. března v Pardubicích. Tradiční akce NHL Global Fan Tour se zúčastní právě i olympijský šampion Hejduk, vrcholem sobotního programu pak bude sledování přímého přenosu zápasu Boston – Washington. K tomu se uskuteční řada dalších doprovodných akcí pro celou rodinu.
Lákavý dvoudenní program se uskuteční na Pernštýnském náměstí v Pardubicích ve vyhřívaném stanu o rozloze 1 200 m². V pátek bude otevřeno od 16.00 do 21.00, v sobotu od 12.00 do 22.00. Akce je zdarma a otevřená široké veřejnosti.
NHL Global Fan Tour tradičně nabízí spoustu interaktivních aktivit, včetně dovednostních soutěží. „Snažíme se program neustále zatraktivňovat, aby bavil co největší počet lidí. Jak dospělých, tak pochopitelně i dětí,“ říká Adam Šaffer, z pořádající agentury Perinvest Group. A sám někdejší útočník, mistr extraligy se Slavií.
K dispozici bude 20 interaktivních stánků – zájemci si mohou vyzkoušet rychlost střely, přesnost nebo se popasovat s fyzickými testy, které musejí splnit mladíci před draftem. „Určitě je to výborná akce. Lidi mohou nahlédnout trochu pod pokličku NHL. Což se jim musí líbit,“ uvedl během října bývalý útočník Jiří Tlustý, jenž se byl s rodinou podívat na NHL Global Fan Tour, která se uskutečnila v pražské Harfě. A i tam přilákala tisíce lidí.
Pardubicím se říká český Hockeytown, takže se dá čekat, že o akci bude velký zájem. Součástí programu je i zápas hvězd mezi legendami Dynama Pardubice a bývalými hráči NHL. Utkání se hraje v sobotu v enteria areně od 15.15 hodin. Součástí utkání bude i autogramiáda hráčů, která je naplánovaná od 13.30 do 14.30 hodin.
V týmu legend Dynama by se měli představit třeba Ján Lašák, Tomáš Rolinek, Petr Čáslava, Jakub Nakládal nebo Petr Sýkora. Za tým legend NHL by měli naskočit Dušan Salfický, David Výborný, Jaroslav Bednář, Rostislav Klesla, Patrik Eliáš nebo Radim Vrbata.
Kanonýr Milan Hejduk, držitel Stanley Cupu a olympijský šampion z Nagana, by si měl zahrát za oba týmy. A na hokejový svátek se těší. „Zatím nevím, co od toho mám očekávat, ale myslím, že to bude dobrá akce,“ řekl bývalý útočník pro českou verzi nhl.com.
Fanoušci se dokonce budou moct vyfotit se Stanley Cupem! Tedy s nejslavnější hokejovou trofejí Ta do Pardubic v rámci NHL Global Fan Tour zamíří po 25 letech. Tehdy ji přivezl Hejduk spolu s Martinem Škoulou poté, co v sezoně 2000/01 vyhráli s Colorado Avalanche.
Bohatý program vyvrcholí v sobotu veřejnou projekcí utkání Boston Bruins – Washington Capitals. Ten startuje v sobotu v 18.30 hodin a přímo na Pernštýnském náměstí bude umístěné studio Nova Sport.
„Věříme, že to bude jedinečný zážitek pro nás i pro fanoušky,“ říká Roman Jedlička, vedoucí hokejové sekce Nova Sport. „Stejně jako v předchozích letech bude kamera zabírat i návštěvníky fanouškovské zóny a záběry se promítnou na obrazovce nad ledem přímo v aréně TD Garden v Bostonu,“ dodává dlouholetý komentátor zámořských zápasů.
Hlavní hvězdou bude pochopitelně David Pastrňák, osminásobný držitel Zlaté hokejky.
Páteční a sobotní program však nabízí mnohem víc. Vyjma utkání legend jsou všechny akce v rámci Dne hokeje zdarma.
Co program NHL Global Fan Tour nabídne
(Pernštýnské náměstí a enteria arena)