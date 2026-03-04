NHL ONLINE: Anaheim s Gudasem čelí Palátovi. V akci i Hronek s Kämpfem proti Carolině

Předplatné

NHL
Program zámořské NHL pokračuje v noci pěti zápasy. Anaheim s Lukášem Dostálem a Radko Gudasem hostí Ondřeje Paláta v dresu New York Islanders. Vancouver s Filipem Hronkem a Davidem Kämpfem přivítá Carolinu. V dalších duelech Vegas Golden Knights hrají na ledě Detroitu, New Jersey vyzve Toronto a St. Louis zabojuje o body proti Seattlu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35701056212
2.Nathan MacKinnonColorado41591005954
3.Nikita KučerovTampa3264965631
4.Leon DraisaitlEdmonton3357905913
5.Macklin CelebriniSan Jose305787598
6.Kirill KaprizovMinnesota3540756211
7.Mark ScheifeleWinnipeg284573603
8.Matt BoldyMinnesota3537725818
9.Jason RobertsonDallas3438726121
10.Martin NečasColorado2745725742

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina602810616208:17182
2Tampa59299417210:15880
3Buffalo61306619209:18378
4Detroit612411620182:18376
5Pittsburgh602741316204:17575
6Montreal602211918213:20075
7Islanders612312521182:17275
8Boston60268521202:18873
9Columbus602110821192:19170
10Washington63265725199:18969
11Ottawa60236922201:19367
12Flyers601991121177:18867
13Toronto611981024195:21164
14Florida61246328186:20563
15Devils612010229156:18362
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado60383910230:14991
    2Dallas61317914212:16585
    3Minnesota6223131016209:18082
    4Vegas612171419201:19470
    5Anaheim601914324200:21169
    6Utah61257425193:16968
    7Edmonton62228824220:21068
    8Seattle Kraken60236922171:17667
    9San Jose591812425186:20764
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville61207826179:21062
    12Winnipeg602041026171:18658
    13Chicago611851028163:19556
    14Calgary60204729149:18155
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver60126735153:22443

