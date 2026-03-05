Předplatné

Mrtka na obětním tácu. Buffalo šlo po velké rybě, ale… Parayko přesun odmítl

Filip Ardon
NHL
Po dlouhých patnácti letech míří za postupem do play off, v Buffalu vycítili šanci na úspěch. Nakupujeme, zněla zpráva před uzávěrkou přestupů a zámořští experti měli jasno, že obranu Sabres zpevní Kanaďan Colton Parayko ze St. Louis. „Nevěřil bych, že tohle budu říkat. Ale můžeme je považovat za uchazeče o Stanley Cup,“ tvrdil analytik stanice TSN Craig Button. Nakonec je všechno jinak. A stěhovat se nebude ani zadák Radim Mrtka, údajná součást plánovaného trejdu.

Při pohledu na aktuální tabulku NHL se v očích fanoušků Buffala musí zalesknout slzy dojetí. Tým, jenž chyběl čtrnáctkrát v řadě v play off, se vyhřívá na třetím místě Východní konference a míří do vyřazovacích bojů. Od 1. prosince v NHL nikdo neposbíral více bodů.

„Posunuli se do pozice týmu, který může myslet na Stanley Cup. Nejen, že mají nejlepší zápis od prvního prosince, teď ještě posilují. Nejsou daleko od prvního místa v Atlantické divizi,“ vyjmenovával analytik TSN Craig Button.

U Sabres vycítili unikátní šanci, podle toho se chtěli zařídit i na trhu. V zámoří zvěstovali poselství, že mužstvo posílí zkušený obránce Colton Parayko. „Tohle je vylepší. Parayko je velký, má dosah a nemusí je trápit jeho produktivita. Mají dost ofenzivního přínosu od obránců, mají kandidáta na Norris Trophy v Rasmusi Dahlinovi,“ vyjmenovával Button.

Čekalo se jen na schválení...

Jenže nedávný kanadský olympionik hodil do úvah vidle, když odmítl odvolat klauzuli o nevyměnitelnosti. To se dotklo také osudu českého obránce Radima Mrtky. Devatenáctiletý talent měl zamířit opačným směrem jako protihodnota spolu s volbou v prvním kole draftu.

Výměna podle všeho stála už jen na schválení samotným Paraykem. Sabres by v něm získali nejen účastníka letošních Her, který má na kontě 11 odehraných ročníků v NHL a Stanley Cup z roku 2019. V této sezoně odehrál 58 zápasů a zapsal 14 bodů (1+13).

O tom, jak moc Buffalo o téměř dvoumetrového zadáka stálo, vypovídal balíček, který bylo ochotné zaslat opačným směrem. Obecně se ví, že Mrtka má před sebou zářnou budoucnost. Sabres si ho zvolili na draftu teprve loni, na výběru talentů přišel na řadu hned jako devátý.

Vytáhlý obránce se skvěle předvedl už na kempu a v přípravě. Z organizace na něj zněla chvála, sezonu poněkud neočekávaně začal na farmě, než se vrátil do juniorky. „Ten kluk na mě udělal velký dojem svou soutěživostí, tvrdým tréninkovým zápalem i tím, jak se s ohledem na věk snaží hrát. Když se podíváte, co dokázal od začátku kempu pro nováčky až po současnost, jeho hra je na dost dobré úrovni. Opravdu dobře bruslí, a to i při tréninku,“ chválil osmnáctiletého hráče kouč Lindy Ruff.

Parayko? Mrtkova zkušenější verze

Přesto se organizace s Mrtkou byla ochotna rozloučit za cenu, že přivede v zásadě jeho zkušenější verzi. Ke komu býval Čech přirovnáván před draftem? Ano, správně. Ke Coltonu Paraykovi. Podle oficiálních údajů měří oba beci 197 centimetrů, Kanaďan má k dobru ještě pět kilo navíc. Počítá se však s tím, že Mrtka postupně zesílí.

U Blues by rozšířil už tak početnou základnu českého talentu. Pod dohledem šéfa evropského amatérského skautingu Jana Vopata se pod hlavičkou St. Louis tvoří slušná kolonie Čechů. Na šanci v klubu čekají obránce Adam Jiříček a útočníci Jakub Štancl, Ondřej Kos s Adamem Jechem. Blues drží i práva na Slováka Juraje Pekarčíka, jeho krajan Dalibor Dvorský už sbírá zkušenosti v elitní soutěži.

„Byl by to opravdu dobrý zisk pro St. Louis. Mrtka a Jiříček spolu budou nahánět hrůzu,“ předvídal chybně zámořský novinář Steven Ellis na síti X. Zmíněné duo táhlo defenzivní řady české dvacítky. Mrtka na juniorském šampionátu nebodoval, dozadu platil za jistotu. Jiříček zazářil v sedmi utkáních šesti body (5+1). V budoucnu by mohli být oba oporami svých klubů.

Mezitím nabírají zkušenosti a herní praxi v zámořských juniorkách. Mrtka odehrál za Seattle 35 utkání s bilancí 1+28, Jiříček je dokonce jedním z nejproduktivnějších beků OHL. Zdánlivě nejblíže do NHL má z Čechů v organizaci St. Louis Štancl, který už druhým rokem působí ve farmářském týmu ve Springfieldu.

Češi v organizaci St. Louis

  • Adam Jiříček, O (19) / Brantford (OHL), 47 zápasů, 49 bodů (15+34)
  • Jakub Štancl, Ú (20) / Springfield (AHL), 42 zápasů, 17 bodů (9+8)
  • Ondřej Kos, Ú (19) / Ilves U20 (Fin.), 2 zápasy, 1 bod (0+1)
  • Adam Jecho, Ú (19) / Edmonton (WHL), 39 zápasů, 30 bodů (8+22)

