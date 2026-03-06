Velká noc! Už bylo na čase... První trefa v NHL a úsměvy. Kdo a jak pokroutil Chmelařovi helmu?
Před kamerami při pozápasovém rozhovoru mu na tváři zářil upřímný úsměv. Český útočník Jaroslav Chmelař nastoupil v noci na pátek posedmé za New York Rangers a při výhře 6:2 nad Torontem zapsal první zásah v nejlepší lize světa. „Nedokážu teď přesně popsat, jaký to byl pocit. Asi to bude trvat pár hodin. Nevím, jestli dneska budu spát,“ vykládal dvaadvacetiletý urostlý forvard. Chválu slyšel i od kouče a spoluhráčů.
Jeho chvíle přišla v polovině třetí třetiny. Jaroslav Chmelař ve středním pásmu bránil rozvíjející se útok Toronta, u vlastní modré čáry získal puk a vyrazil vpřed. Před brankou si kotouč připravil a šikovnou střelou ho hodil za brankáře Josepha Wolla. Radost mohla vytrysknout naplno, Čech rychle skončil v obětí parťáka Adama Edströma.
„Ani nevím, jestli jsem koukal na gólmana. Prostě rád zakončuju na kratší tyč. Emoce byly úžasné, ani to nedokážu popsat,“ sypal ze sebe mladý Čech po důležitém milníku. Přímo na ledě si užíval podporu spoluhráčů. Jeho gól poslal Rangers do pohodlnějšího vedení 4:2, domácí pak už náskok uhájili a navýšili o další dvě přesné trefy.
„Všichni přišli, poklepali mě po helmě, takže byla celá pokroucená. Byli za mě opravdu šťastní,“ popisoval Chmelař s úsměvem na tváři. A od spoluhráčů slyšel pochvalná slova.
„Je skvělý kluk. Před zápasem jsem mu říkal, že je na čase, aby dal první gól. Pak se to stalo. Speciální moment, jsem rád, že jsem to s ním mohl sdílet,“ říkal centr čtvrté řady Edström. „Bylo to skvělé, navíc hezký gól. Šlo pro něj o obrovský moment. Odehrál skvělý zápas,“ přidal se další forvard Will Cuylle, jenž zazářil dvěma góly.
Chmelař nastoupil za Rangers poprvé od poloviny prosince, celkově odehrál sedmý zápas v NHL. Na ledě strávil devět a půl minuty a z omezeného prostoru vytěžil maximum. Dost možná si řekl o další šanci a možnost zabojovat o stálé místo na soupisce. „Cítím se tu líp každým zápasem. Chci hrát fyzicky, přinést klukům energii, být hrozbou na forčeku a otáčet hru. A snad se dokážu i prosazovat,“ přál si mladý Čech.
U Rangers by mohl dostat vysněný prostor. Klub z New Yorku zažívá sezonu plnou zklamání, na východě je úplně poslední a o play off si může nechat zdát. Také proto byl tým z Original Six před uzávěrkou přestupů v pozici prodávajícího a pustil na přestup hvězdného Artěmije Panarina. I to dává Chmelařovi šanci, že by kouč Mike Sullivan mohl v závěru sezony dávat možnost mladým hráčům.
„Všichni jsou nadšení, když vidí hráče dát první gól v NHL. Každý si ho zapamatuje navždycky, nikdy to nezapomenete. A navíc to byl opravdu hezký gól. Můžete vidět radost, kterou všichni hráči cítí za Jara. Je to skvělé pro celý tým,“ prohlásil kouč po utkání s Torontem.
V něm zapsali Rangers teprve druhou výhru z posledních osmi střetnutí, po olympijské přestávce střídají výhry s porážkami. „V první třetině jsme měli pomalý vstup do zápasu, pak jsme se o tom pobavili a začali jsme chodit do branky. Z toho vzešly dobré věci,“ popisoval Chmelař, co stálo za úspěchem.
Na druhé straně se ještě prohloubila krize další velké značky. Maple Leafs padli pošesté v řadě a v tabulce Východní konference jsou rovněž mimo pozice zajišťující postup do play off. „Musíte se prostě držet herního plánu a to my neděláme. Tohle se pak stane,“ vysvětloval trenér kanadského celku Craig Berube.
Kamery ho během utkání zachytili na střídačce, jak hráčům hlasitě spílá. Reakce svěřenců byla prakticky nulová, což jen podtrhuje, v jak velké jámě se momentálně Toronto nachází. Rangers i díky Chmelařovi zažili aspoň dílek radosti v nepovedené sezoně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|61
|29
|10
|6
|16
|214:175
|84
|2
Tampa
|60
|29
|9
|4
|18
|211:162
|80
|3
Buffalo
|62
|31
|6
|6
|19
|214:184
|80
|4
Detroit
|62
|24
|11
|7
|20
|185:187
|77
|5
Pittsburgh
|61
|27
|4
|13
|17
|205:180
|75
|6
Montreal
|60
|22
|11
|9
|18
|213:200
|75
|7
Islanders
|63
|23
|12
|5
|23
|186:182
|75
|8
Boston
|61
|26
|8
|5
|22
|205:194
|73
|9
Columbus
|61
|22
|10
|8
|21
|196:193
|72
|10
Ottawa
|61
|24
|6
|9
|22
|205:194
|69
|11
Washington
|63
|26
|5
|7
|25
|199:189
|69
|12
Flyers
|61
|19
|9
|11
|22
|177:191
|67
|13
Toronto
|63
|19
|8
|11
|25
|200:221
|65
|14
Devils
|62
|20
|11
|2
|29
|160:186
|64
|15
Florida
|62
|24
|6
|3
|29
|188:209
|63
|16
Rangers
|61
|15
|9
|8
|29
|166:192
|56
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|60
|38
|3
|9
|10
|230:149
|91
|2
Dallas
|61
|31
|7
|9
|14
|212:165
|85
|3
Minnesota
|62
|23
|13
|10
|16
|209:180
|82
|4
Vegas
|62
|21
|8
|14
|19
|205:197
|72
|5
Anaheim
|61
|20
|14
|3
|24
|205:212
|71
|6
Utah
|62
|26
|7
|4
|25
|196:169
|70
|7
Edmonton
|62
|22
|8
|8
|24
|220:210
|68
|8
Seattle Kraken
|61
|23
|6
|9
|23
|173:179
|67
|9
San Jose
|59
|18
|12
|4
|25
|186:207
|64
|10
Kings
|61
|16
|9
|14
|22
|160:182
|64
|11
Nashville
|62
|21
|7
|8
|26
|185:213
|64
|12
Winnipeg
|61
|21
|4
|10
|26
|175:187
|60
|13
Chicago
|61
|18
|5
|10
|28
|163:195
|56
|14
Calgary
|61
|20
|4
|7
|30
|150:185
|55
|15
St. Louis
|61
|22
|1
|9
|29
|159:210
|55
|16
Vancouver
|61
|12
|6
|7
|36
|157:230
|43