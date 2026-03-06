Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák hraje s Washingtonem, Nečas zápolí v Dallasu. Gudas proti Montrealu

Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston BruinsZdroj: profimedia.cz
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas se raduje ze své trefy
Kapitán Anaheimu Radko Gudas
Ani tři body Filipa Hronka nestačily, Vancouver padl s Carolinou
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
David Pastrňák v NHL chce zapsat body proti Washingtonu, Martin Nečas s Coloradem bojuje o vítězství v Dallasu. Z českých hráčl jde do akce kapitán Anaheimu Radko Gudas, který se představuje proti Montrealu. Proti Chicagu se v dresu Vancouveru objevuje Filip Hronek a David Kämpf. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.094.083.11Detail
LIVE
--Tipsport2.664.032.39Detail
LIVE
--Tipsport2.114.13.06Detail
LIVE
--Tipsport2.644.092.37Detail
LIVE
--Tipsport2.514.112.48Detail
LIVE
--Tipsport2.513.972.54Detail
LIVE
--Tipsport2.234.132.83Detail
LIVE
--Tipsport2.053.913.01Detail
LIVE
--Tipsport2.13.73.02Detail
LIVE
--Tipsport1.954.013.19Detail
LIVE
--Tipsport2.053.913Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35701056212
2.Nathan MacKinnonColorado41591005954
3.Nikita KučerovTampa3264965729
4.Leon DraisaitlEdmonton3357905913
5.Macklin CelebriniSan Jose305787598
6.Kirill KaprizovMinnesota3540756211
7.Mark ScheifeleWinnipeg294675615
8.Matt BoldyMinnesota3537725818
9.Jason RobertsonDallas3438726121
10.Martin NečasColorado2745725742

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina612910616214:17584
2Tampa60299418211:16280
3Buffalo62316619214:18480
4Detroit622411720185:18777
5Pittsburgh612741317205:18075
6Montreal602211918213:20075
7Islanders632312523186:18275
8Boston61268522205:19473
9Columbus612210821196:19372
10Ottawa61246922205:19469
11Washington63265725199:18969
12Flyers611991122177:19167
13Toronto631981125200:22165
14Devils622011229160:18664
15Florida62246329188:20963
16Rangers61159829166:19256
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado60383910230:14991
    2Dallas61317914212:16585
    3Minnesota6223131016209:18082
    4Vegas622181419205:19772
    5Anaheim612014324205:21271
    6Utah62267425196:16970
    7Edmonton62228824220:21068
    8Seattle Kraken61236923173:17967
    9San Jose591812425186:20764
    10Kings611691422160:18264
    11Nashville62217826185:21364
    12Winnipeg612141026175:18760
    13Chicago611851028163:19556
    14Calgary61204730150:18555
    15St. Louis61221929159:21055
    16Vancouver61126736157:23043

