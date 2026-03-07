Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák i Zacha pomohli k výhře. Chytají Vejmelka a Dobeš. Hraje Hronek

iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Národní hokejová liga uprostřed víkendu nabízí program jedenácti zápasů. Boston už v sobotu večer díky Davidu Pastrňákovi (0+2) a Pavlu Zachovi (1:0) vyhrál 3:1 nad Washingtonem. Za New York Rangers nastupuje po premiérovém gólu v NHL Jaroslav Chmelař. Do akce jdou také brankáři Daniel Vladař (Philadelphia), Karel Vejmelka (Utah) a Jakub Dobeš (Montreal). Hrají rovněž Adam Klapka za Calgary a Filip Hronek v dresu Vancouveru. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Pavel Zacha 16. gólem v sezoně a David Pastrňák dvěma asistencemi pomohli Bostonu k výhře 3:1 nad Washingtonem. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.

Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.

Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.

Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35711066312
2.Nathan MacKinnonColorado42611036055
3.Nikita KučerovTampa3264965729
4.Leon DraisaitlEdmonton3358916011
5.Macklin CelebriniSan Jose315788607
6.Martin NečasColorado2848765843
7.Kirill KaprizovMinnesota3540756311
8.Mark ScheifeleWinnipeg294675615
9.Jason RobertsonDallas3440746221
10.David PastrňákBoston22527457-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina623010616220:17886
2Tampa60299418211:16280
3Buffalo62316619214:18480
4Detroit632411721186:19077
5Montreal6122111018218:20676
6Pittsburgh612741317205:18075
7Boston62278522208:19575
8Islanders632312523186:18275
9Columbus612210821196:19372
10Ottawa61246922205:19469
11Washington64265726200:19269
12Flyers611991122177:19167
13Florida63256329191:21065
14Toronto631981125200:22165
15Devils622011229160:18664
16Rangers61159829166:19256
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado61384910235:15393
    2Dallas623171014216:17086
    3Minnesota6324131016213:18284
    4Anaheim622015324211:21773
    5Vegas632181420207:20172
    6Utah62267425196:16970
    7Edmonton63228825223:21668
    8Seattle Kraken61236923173:17967
    9San Jose601812525188:21065
    10Kings611691422160:18264
    11Nashville62217826185:21364
    12Winnipeg612141026175:18760
    13St. Louis62222929162:21257
    14Chicago621851029166:20156
    15Calgary61204730150:18555
    16Vancouver62136736163:23345

