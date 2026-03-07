NHL ONLINE: Pastrňák i Zacha pomohli k výhře. Chytají Vejmelka a Dobeš. Hraje Hronek
Národní hokejová liga uprostřed víkendu nabízí program jedenácti zápasů. Boston už v sobotu večer díky Davidu Pastrňákovi (0+2) a Pavlu Zachovi (1:0) vyhrál 3:1 nad Washingtonem. Za New York Rangers nastupuje po premiérovém gólu v NHL Jaroslav Chmelař. Do akce jdou také brankáři Daniel Vladař (Philadelphia), Karel Vejmelka (Utah) a Jakub Dobeš (Montreal). Hrají rovněž Adam Klapka za Calgary a Filip Hronek v dresu Vancouveru. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
NHL - Základní část - 2025/2026
Pavel Zacha 16. gólem v sezoně a David Pastrňák dvěma asistencemi pomohli Bostonu k výhře 3:1 nad Washingtonem. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.
Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.
Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.
Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|71
|106
|63
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|42
|61
|103
|60
|55
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|32
|64
|96
|57
|29
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|33
|58
|91
|60
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|31
|57
|88
|60
|7
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|28
|48
|76
|58
|43
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|35
|40
|75
|63
|11
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|29
|46
|75
|61
|5
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|40
|74
|62
|21
|10.
|David Pastrňák
Boston
|22
|52
|74
|57
|-1
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|62
|30
|10
|6
|16
|220:178
|86
|2
Tampa
|60
|29
|9
|4
|18
|211:162
|80
|3
Buffalo
|62
|31
|6
|6
|19
|214:184
|80
|4
Detroit
|63
|24
|11
|7
|21
|186:190
|77
|5
Montreal
|61
|22
|11
|10
|18
|218:206
|76
|6
Pittsburgh
|61
|27
|4
|13
|17
|205:180
|75
|7
Boston
|62
|27
|8
|5
|22
|208:195
|75
|8
Islanders
|63
|23
|12
|5
|23
|186:182
|75
|9
Columbus
|61
|22
|10
|8
|21
|196:193
|72
|10
Ottawa
|61
|24
|6
|9
|22
|205:194
|69
|11
Washington
|64
|26
|5
|7
|26
|200:192
|69
|12
Flyers
|61
|19
|9
|11
|22
|177:191
|67
|13
Florida
|63
|25
|6
|3
|29
|191:210
|65
|14
Toronto
|63
|19
|8
|11
|25
|200:221
|65
|15
Devils
|62
|20
|11
|2
|29
|160:186
|64
|16
Rangers
|61
|15
|9
|8
|29
|166:192
|56
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|61
|38
|4
|9
|10
|235:153
|93
|2
Dallas
|62
|31
|7
|10
|14
|216:170
|86
|3
Minnesota
|63
|24
|13
|10
|16
|213:182
|84
|4
Anaheim
|62
|20
|15
|3
|24
|211:217
|73
|5
Vegas
|63
|21
|8
|14
|20
|207:201
|72
|6
Utah
|62
|26
|7
|4
|25
|196:169
|70
|7
Edmonton
|63
|22
|8
|8
|25
|223:216
|68
|8
Seattle Kraken
|61
|23
|6
|9
|23
|173:179
|67
|9
San Jose
|60
|18
|12
|5
|25
|188:210
|65
|10
Kings
|61
|16
|9
|14
|22
|160:182
|64
|11
Nashville
|62
|21
|7
|8
|26
|185:213
|64
|12
Winnipeg
|61
|21
|4
|10
|26
|175:187
|60
|13
St. Louis
|62
|22
|2
|9
|29
|162:212
|57
|14
Chicago
|62
|18
|5
|10
|29
|166:201
|56
|15
Calgary
|61
|20
|4
|7
|30
|150:185
|55
|16
Vancouver
|62
|13
|6
|7
|36
|163:233
|45