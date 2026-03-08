Vejmelka má jako první gólman sezony třicátou výhru. Pastrňák se Zachou bodovali
Boston už v sobotu večer díky Davidu Pastrňákovi (0+2) a Pavlu Zachovi (1:0) vyhrál 3:1 nad Washingtonem. Brankář Karel Vejmelka 27 zákroky pomohl Utahu k vítězství 5:4 v prodloužení nad Columbusem a jako první gólman v aktuálním ročníku NHL vychytal 30. výhru. Z vítězství se radoval také Jakub Dobeš, jenž se při výhře 4:3 nad Los Angeles blýskl 36 zásahy.
Utah na ledě Columbusu přišel o dvoubrankové vedení, nakonec se ale přeci jen radoval z výhry. V prodloužení o důležitém vítězství v boji o postup do play off rozhodl Logan Cooley. Mammoth se v tabulce Západní konference posunuli na páté místo, Blue Jackets na východě vypadli z elitní osmičky.
Na čtvrté místo ve vyrovnané Východní konferenci se po výhře v Los Angeles posunul Montreal. Brankář Dobeš k tomu pomohl úspěšností zákroků přesahující 92 procent a potvrdil, že se mu v novém kalendářním roce daří. Z deseti zápasů, do kterých nastoupil, se poosmé radoval z výhry.
Pavel Zacha 16. gólem v sezoně a David Pastrňák dvěma asistencemi pomohli Bostonu k výhře 3:1 nad Washingtonem. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.
Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.
Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.
Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.
NHL - Základní část - 2025/2026
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|71
|106
|63
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|42
|61
|103
|60
|55
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|32
|68
|100
|58
|32
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|33
|58
|91
|60
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|32
|57
|89
|61
|7
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|48
|78
|62
|6
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|28
|48
|76
|58
|43
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|35
|40
|75
|63
|11
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|40
|74
|62
|21
|10.
|David Pastrňák
Boston
|22
|52
|74
|57
|-1
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|63
|30
|10
|6
|17
|224:183
|86
|2
Tampa
|61
|30
|9
|4
|18
|216:164
|82
|3
Buffalo
|63
|32
|6
|6
|19
|217:186
|82
|4
Montreal
|62
|23
|11
|10
|18
|222:209
|78
|5
Islanders
|64
|23
|13
|5
|23
|188:183
|77
|6
Detroit
|63
|24
|11
|7
|21
|186:190
|77
|7
Pittsburgh
|62
|27
|4
|14
|17
|208:184
|76
|8
Boston
|62
|27
|8
|5
|22
|208:195
|75
|9
Columbus
|62
|22
|10
|9
|21
|200:198
|73
|10
Ottawa
|62
|25
|6
|9
|22
|212:198
|71
|11
Washington
|64
|26
|5
|7
|26
|200:192
|69
|12
Flyers
|62
|19
|10
|11
|22
|181:194
|69
|13
Devils
|63
|21
|11
|2
|29
|166:189
|66
|14
Florida
|63
|25
|6
|3
|29
|191:210
|65
|15
Toronto
|64
|19
|8
|11
|26
|202:226
|65
|16
Rangers
|62
|15
|9
|8
|30
|169:198
|56
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|61
|38
|4
|9
|10
|235:153
|93
|2
Dallas
|62
|31
|7
|10
|14
|216:170
|86
|3
Minnesota
|63
|24
|13
|10
|16
|213:182
|84
|4
Anaheim
|62
|20
|15
|3
|24
|211:217
|73
|5
Utah
|63
|26
|8
|4
|25
|201:173
|72
|6
Vegas
|63
|21
|8
|14
|20
|207:201
|72
|7
Edmonton
|63
|22
|8
|8
|25
|223:216
|68
|8
Seattle Kraken
|62
|23
|6
|9
|24
|177:186
|67
|9
San Jose
|61
|18
|12
|6
|25
|189:212
|66
|10
Kings
|62
|16
|9
|14
|23
|163:186
|64
|11
Nashville
|63
|21
|7
|8
|27
|187:216
|64
|12
Winnipeg
|62
|21
|5
|10
|26
|178:189
|62
|13
Calgary
|62
|21
|4
|7
|30
|155:189
|57
|14
St. Louis
|62
|22
|2
|9
|29
|162:212
|57
|15
Chicago
|62
|18
|5
|10
|29
|166:201
|56
|16
Vancouver
|63
|13
|6
|8
|36
|165:236
|46