Vejmelka má jako první gólman sezony třicátou výhru. Pastrňák se Zachou bodovali

NHL
Boston už v sobotu večer díky Davidu Pastrňákovi (0+2) a Pavlu Zachovi (1:0) vyhrál 3:1 nad Washingtonem. Brankář Karel Vejmelka 27 zákroky pomohl Utahu k vítězství 5:4 v prodloužení nad Columbusem a jako první gólman v aktuálním ročníku NHL vychytal 30. výhru. Z vítězství se radoval také Jakub Dobeš, jenž se při výhře 4:3 nad Los Angeles blýskl 36 zásahy.

Utah na ledě Columbusu přišel o dvoubrankové vedení, nakonec se ale přeci jen radoval z výhry. V prodloužení o důležitém vítězství v boji o postup do play off rozhodl Logan Cooley. Mammoth se v tabulce Západní konference posunuli na páté místo, Blue Jackets na východě vypadli z elitní osmičky.

Na čtvrté místo ve vyrovnané Východní konferenci se po výhře v Los Angeles posunul Montreal. Brankář Dobeš k tomu pomohl úspěšností zákroků přesahující 92 procent a potvrdil, že se mu v novém kalendářním roce daří. Z deseti zápasů, do kterých nastoupil, se poosmé radoval z výhry.

Pavel Zacha 16. gólem v sezoně a David Pastrňák dvěma asistencemi pomohli Bostonu k výhře 3:1 nad Washingtonem. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.

Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.

Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.

Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35711066312
2.Nathan MacKinnonColorado42611036055
3.Nikita KučerovTampa32681005832
4.Leon DraisaitlEdmonton3358916011
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Martin NečasColorado2848765843
8.Kirill KaprizovMinnesota3540756311
9.Jason RobertsonDallas3440746221
10.David PastrňákBoston22527457-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Tampa61309418216:16482
3Buffalo63326619217:18682
4Montreal6223111018222:20978
5Islanders642313523188:18377
6Detroit632411721186:19077
7Pittsburgh622741417208:18476
8Boston62278522208:19575
9Columbus622210921200:19873
10Ottawa62256922212:19871
11Washington64265726200:19269
12Flyers6219101122181:19469
13Devils632111229166:18966
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers62159830169:19856
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado61384910235:15393
    2Dallas623171014216:17086
    3Minnesota6324131016213:18284
    4Anaheim622015324211:21773
    5Utah63268425201:17372
    6Vegas632181420207:20172
    7Edmonton63228825223:21668
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9San Jose611812625189:21266
    10Kings621691423163:18664
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13Calgary62214730155:18957
    14St. Louis62222929162:21257
    15Chicago621851029166:20156
    16Vancouver63136836165:23646

