NHL ONLINE: Jízda Čechů! Zacha i Pastrňák gólově sráží Pittsburgh, Nečas bez bodu

NHL
Velmi atraktivní podívanou nabízí NHL na konci víkendu. Už v neděli večer šel do akce Martin Nečas. Útočník Colorada vyšel poprvé po olympiádě bodově naprázdno. Avalanche porazili Minnesotu 3:2 na nájezdy, ve kterých Nečas svůj pokus neproměnil. David Pastrňák společně s parťákem Pavlem Zachou hrají za Boston v Pittsburghu. V noci jde rovněž do akce Anaheim s brankářem Lukášem Dostálem a kapitánem Radko Gudasem proti St. Louis. Tomáš Hertl hájí barvy Vegas Golden Knights v duelu s Edmontonem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Český kanonýr Colorada po návratu z Milána zaznamenal impozantních 14 bodů, v neděli však ze šesti střel ani jednou nepřekonal švédského gólmana Jespera Wallstedta. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský útočník Nathan MacKinnon.

Druhý muž kanadského bodování a člen stříbrného olympijského týmu Kanady na nedávných hrách MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě. Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení. Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
25Detail
LIVE Po prodl.
45Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
54Detail
LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE
47Detail
LIVE Sam. nájezdy
32Detail
LIVE 2. třetina
13Tipsport166,61,18Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,642,35Detail
LIVE 1. třetina
02Tipsport2,13,93Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.584.042.45Detail
LIVE
--Tipsport1.964.243.35Detail
LIVE
--Tipsport2.54.142.49Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35711066312
2.Nathan MacKinnonColorado44611056156
3.Nikita KučerovTampa32681005832
4.Leon DraisaitlEdmonton3358916011
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Kirill KaprizovMinnesota364076649
8.Martin NečasColorado2848765944
9.Jason RobertsonDallas3440746221
10.David PastrňákBoston22527457-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Tampa61309418216:16482
3Buffalo63326619217:18682
4Montreal6223111018222:20978
5Islanders642313523188:18377
6Detroit632411721186:19077
7Pittsburgh622741417208:18476
8Boston62278522208:19575
9Columbus622210921200:19873
10Ottawa62256922212:19871
11Washington64265726200:19269
12Flyers6219101122181:19469
13Devils632111229166:18966
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers62159830169:19856
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado62385910238:15595
    2Dallas623171014216:17086
    3Minnesota6424131116215:18585
    4Anaheim622015324211:21773
    5Utah63268425201:17372
    6Vegas632181420207:20172
    7Edmonton63228825223:21668
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9San Jose611812625189:21266
    10Kings621691423163:18664
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13Calgary62214730155:18957
    14St. Louis62222929162:21257
    15Chicago621851029166:20156
    16Vancouver63136836165:23646

