NHL ONLINE: Rozjetý Nečas hostí Minnesotu, Pastrňák a Zacha hrají v Pittsburghu

Martin Nečas v utkání proti Dallasu
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
Martin Nečas v dresu Colorada
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Martin Nečas se raduje ze své trefy
David Pastrňák v akci proti Pittsburghu
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Velmi atraktivní podívanou nabízí NHL na konci víkendu. Už v neděli večer jde do akce Martin Nečas i David Pastrňák. Útočník Colorada, který po olympiádě září, na domácím hřišti nastupuje proti Minnesotě. Snajpr z Havířova společně s parťákem Pavlem Zachou hrají za Boston v Pittsburghu. V noci jde rovněž do akce Anaheim s brankářem Lukášem Dostálem a kapitánem Radko Gudasem proti St. Louis. Tomáš Hertl hájí barvy Vegas Golden Knights v duelu s Edmontonem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
25Detail
LIVE Po prodl.
45Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
54Detail
LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE
47Detail
LIVE
--Tipsport1.894.383.49Detail
LIVE
--Tipsport2.354.12.68Detail
LIVE
--Tipsport2.654.042.39Detail
LIVE
--Tipsport1.64.754.81Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.553.962.51Detail
LIVE
--Tipsport1.964.243.34Detail
LIVE
--Tipsport2.494.12.51Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35711066312
2.Nathan MacKinnonColorado42611036055
3.Nikita KučerovTampa32681005832
4.Leon DraisaitlEdmonton3358916011
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Martin NečasColorado2848765843
8.Kirill KaprizovMinnesota3540756311
9.Jason RobertsonDallas3440746221
10.David PastrňákBoston22527457-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Tampa61309418216:16482
3Buffalo63326619217:18682
4Montreal6223111018222:20978
5Islanders642313523188:18377
6Detroit632411721186:19077
7Pittsburgh622741417208:18476
8Boston62278522208:19575
9Columbus622210921200:19873
10Ottawa62256922212:19871
11Washington64265726200:19269
12Flyers6219101122181:19469
13Devils632111229166:18966
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers62159830169:19856
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado61384910235:15393
    2Dallas623171014216:17086
    3Minnesota6324131016213:18284
    4Anaheim622015324211:21773
    5Utah63268425201:17372
    6Vegas632181420207:20172
    7Edmonton63228825223:21668
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9San Jose611812625189:21266
    10Kings621691423163:18664
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13Calgary62214730155:18957
    14St. Louis62222929162:21257
    15Chicago621851029166:20156
    16Vancouver63136836165:23646

