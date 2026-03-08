NHL ONLINE: Zachův hattrick a Pastův gól stačily Bostonu jen na bod. Hraje Hertl či Hronek
Velmi atraktivní podívanou nabízí NHL na konci víkendu. Už v neděli večer šel do akce Martin Nečas. Útočník Colorada vyšel poprvé po olympiádě bodově naprázdno. Avalanche porazili Minnesotu 3:2 na nájezdy, ve kterých Čech svůj pokus neproměnil. David Pastrňák a Pavel Zacha si zastříleli v Pittsburghu, druhý z krajanů dal dokonce hattrick, Penguins ale vyhráli 5:4 v prodloužení. V noci jde do akce Anaheim s brankářem Lukášem Dostálem a kapitánem Radko Gudasem proti St. Louis. Tomáš Hertl hájí barvy Vegas Golden Knights v duelu s Edmontonem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Český kanonýr Colorada po návratu z Milána zaznamenal impozantních 14 bodů, v neděli však ze šesti střel ani jednou nepřekonal švédského gólmana Jespera Wallstedta. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský útočník Nathan MacKinnon.
Druhý muž kanadského bodování a člen stříbrného olympijského týmu Kanady na nedávných hrách MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě. Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení. Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|71
|106
|63
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|44
|61
|105
|61
|56
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|32
|68
|100
|58
|32
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|33
|58
|91
|60
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|32
|57
|89
|61
|7
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|48
|78
|62
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|36
|40
|76
|64
|9
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|28
|48
|76
|59
|44
|9.
|David Pastrňák
Boston
|23
|52
|75
|58
|-2
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|40
|74
|63
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|63
|30
|10
|6
|17
|224:183
|86
|2
Tampa
|61
|30
|9
|4
|18
|216:164
|82
|3
Buffalo
|63
|32
|6
|6
|19
|217:186
|82
|4
Pittsburgh
|63
|27
|5
|14
|17
|213:188
|78
|5
Montreal
|62
|23
|11
|10
|18
|222:209
|78
|6
Islanders
|64
|23
|13
|5
|23
|188:183
|77
|7
Detroit
|63
|24
|11
|7
|21
|186:190
|77
|8
Boston
|63
|27
|8
|6
|22
|212:200
|76
|9
Columbus
|62
|22
|10
|9
|21
|200:198
|73
|10
Ottawa
|62
|25
|6
|9
|22
|212:198
|71
|11
Washington
|64
|26
|5
|7
|26
|200:192
|69
|12
Flyers
|62
|19
|10
|11
|22
|181:194
|69
|13
Devils
|63
|21
|11
|2
|29
|166:189
|66
|14
Florida
|63
|25
|6
|3
|29
|191:210
|65
|15
Toronto
|64
|19
|8
|11
|26
|202:226
|65
|16
Rangers
|62
|15
|9
|8
|30
|169:198
|56
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|62
|38
|5
|9
|10
|238:155
|95
|2
Dallas
|63
|31
|8
|10
|14
|220:173
|88
|3
Minnesota
|64
|24
|13
|11
|16
|215:185
|85
|4
Anaheim
|62
|20
|15
|3
|24
|211:217
|73
|5
Utah
|63
|26
|8
|4
|25
|201:173
|72
|6
Vegas
|63
|21
|8
|14
|20
|207:201
|72
|7
Edmonton
|63
|22
|8
|8
|25
|223:216
|68
|8
Seattle Kraken
|62
|23
|6
|9
|24
|177:186
|67
|9
San Jose
|61
|18
|12
|6
|25
|189:212
|66
|10
Kings
|62
|16
|9
|14
|23
|163:186
|64
|11
Nashville
|63
|21
|7
|8
|27
|187:216
|64
|12
Winnipeg
|62
|21
|5
|10
|26
|178:189
|62
|13
Calgary
|62
|21
|4
|7
|30
|155:189
|57
|14
Chicago
|63
|18
|5
|11
|29
|169:205
|57
|15
St. Louis
|62
|22
|2
|9
|29
|162:212
|57
|16
Vancouver
|63
|13
|6
|8
|36
|165:236
|46