Zacha má druhý hattrick v sezoně, Pastrňák první gól od ZOH. Boston i tak bere jen bod

Hokejisté Bostonu oslavují gól Pavla Zachy (uprostřed)
Hokejisté Bostonu oslavují gól Pavla Zachy (uprostřed)Zdroj: ČTK / AP / Gene J. Puskar
Útočník Bostonu Pavel Zacha v Pittsburghu dává svůj druhý hattrick v NHL
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
Pavel Zacha.
Martin Nečas v dresu Colorada
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Martin Nečas se raduje ze své trefy
iSport.cz, ČTK
NHL
Útočník Pavel Zacha svým druhým hattrickem v této sezoně NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu v nedělním utkání s Pittsburghem 4:5 v prodloužení. Za Bruins se střelecky prosadil také David Pastrňák.

Zacha navázal na svůj první hattrick v zámořské soutěži, který zaznamenal při vysoké výhře 10:2 nad New York Rangers 10. ledna. V tomto ročníku NHL se žádný jiný český hokejista z třígólového utkání neradoval.

Osmadvacetiletý rodák z Brna, který kvůli zranění přišel o olympijské hry v Miláně, otevřel svůj střelecký účet v desáté minutě ranou bez přípravy v početní převaze Bruins. Do dvoubrankového vedení dostal Boston těsně před polovinou zápasu, kdy se blýskl bekhendovou kličkou. A hattrick zkompletoval v čase 48:34, kdy po předchozím vyrovnání Penguins na 3:3 svým devatenáctým gólem v sezoně poslal hosty ještě jednou do vedení.

Pastrňák se gólově prosadil poprvé po restartu NHL po olympijské pauze, a to až v šestém zápase. Ve 33. minutě po chybné rozehrávce brankáře Pittsburghu Arturse Šilovse u zadního mantinelu zakončil bekhendem do prázdné klece a zvýšil na 3:0.

Prodloužení si na startu závěrečné desetiminutovky vynutil druhým gólem v zápase Anthony Mantha. Bonusový bod zařídil Pittsburghu po pouhých sedmnácti sekundách nastavení Tommy Novak.

Boston bodoval v jedenáctém z posledních třinácti zápasů a ve Východní konferenci mu patří osmá pozice. Na Pittsburgh ztrácí ve vyrovnaném středu tabulky dva body.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35731086413
2.Nathan MacKinnonColorado43611046156
3.Nikita KučerovTampa34691035933
4.Leon DraisaitlEdmonton3458926111
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Kirill KaprizovMinnesota364076649
8.Martin NečasColorado2848765944
9.David PastrňákBoston23527558-2
10.Jason RobertsonDallas3440746322

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Buffalo64336619225:19384
3Tampa62309419223:17282
4Detroit642511721189:19079
5Pittsburgh632751417213:18878
6Montreal6223111018222:20978
7Islanders642313523188:18377
8Boston63278622212:20076
9Columbus622210921200:19873
10Ottawa62256922212:19871
11Washington64265726200:19269
12Flyers6219101122181:19469
13Devils642111230166:19266
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers62159830169:19856
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado62385910238:15595
    2Dallas633181014220:17388
    3Minnesota6424131116215:18585
    4Anaheim632015325211:22173
    5Utah63268425201:17372
    6Vegas642181421209:20572
    7Edmonton64238825227:21870
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9San Jose611812625189:21266
    10Kings621691423163:18664
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13St. Louis63232929166:21259
    14Calgary62214730155:18957
    15Chicago631851129169:20557
    16Vancouver63136836165:23646

