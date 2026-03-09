Předplatné

Uzávěrka přestupů NHL: Carlson byl šok, jinak hodně týmů při zdi. Kam dál s Kämpfem?

Jak moc se kluby NHL rozjely při uzávěrce přestupů? Kvůli novým omezením byly spíše při zdi, došlo ale i na šok i Čechy
Pavel Bárta
NHL
V pátek vypršela lhůta pro výměny hokejistů v NHL. Téměř žádné veletoče se nekonaly, horečka z velkých očekávání zase opadla. Některé týmy zabodovaly, jiné promarnily příležitost. „Myslím, že máme hotovo,“ pravil GM Edmontonu Stan Bowman už ve čtvrtek s tím, že nechce riskovat. Nenaplnily se spekulace, že Oilers uloví brankáře. Sergej Bobrovskij i Jordan Binnington, o nichž se mluvilo nejčastěji, zůstali ve svých klubech.

Vždycky nemusí lít jak z konve. Loni se před uzávěrkou přestupů stěhovali Mikko Rantanen a Brad Marchand. Letos naplnil definici opravdu kapitálního úlovku John Carlson, který byl oporou zadních řad Washingtonu. Po 17 sezonách se stěhuje do Anaheimu.

„Jsem v šoku, je to nejtěžší den v mé kariéře,“ komentoval Alexander Ovečkin odchod jednoho z nejlepších beků, jakého Capitals kdy měli. Jinak bylo dění před trading deadline spíš poklidné. Mohla to způsobit i nová omezení vyplývající z kolektivní smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA, tedy platnost platového stropu pro play off a nemožnost třetí strany převzít část platu hráče. Nicméně z českého pohledu uzávěrka určitě zajímavá byla.

Kämpf s ním?

Anaheim po sedmi letech míří do play off. Do Calgary vyměnil útočníka Ryana Stromea, jemuž po sezoně vyprší smlouva. V podobné situaci je Radko Gudas, ten však zůstal, navíc obranu posílil další zkušený pravák Carlson. Do pohybu se však dali jiní Češi.

Šestka draftu 2022 David Jiříček podruhé změnil klub. V minulé sezoně ho z Columbusu trejdovali do Minnesoty, odkud ho minulý týden poslali do Philadelphie. Snad dostane větší šanci, ačkoli generální manažer Danny Briere nevyloučil jeho přesun na farmu.

V případě Davida Kämpfa se výměna z Vancouveru dala očekávat víc. Ve Washingtonu by se mistr světa z Prahy a účastník olympiády v Miláně měl zhostit role čtvrtého centra. Kam s ním však dál? Po sezoně mu končí smlouva a jeho budoucnost je zatím mlhavá.

Jak se staví dům

Mezi týmy, které předvedly tah na branku, patřili New York Islanders. Mathieu Darche jako generální manažer vyrostl v úspěšné organizaci Tampy Bay a ví, jak stavět tým vítězů. Už před olympiádou přivedl Ondřeje Paláta, dvojnásobného šampiona Stanley Cupu. Před deadline do toho říznul znovu a získal dalšího útočníka Braydena Schenna, jenž vyhrál Pohár se St. Louis.

Dlouhé spekulace o výměně útočníka Flames Nazema Kadriho změnilo ve skutečnost Colorado, jemuž dnes 35letý centr pomohl před čtyřmi lety vyhrát Stanley Cup. Avalanche mají svůj dům víceméně hotový. K Nathanu MacKinnonovi a Brocku Nelsonovi přibyl do středu útoku taky Nicolas Roy, který ještě před Kadriho návratem přiletěl do Denveru z Toronta.

K vítězům trading deadline patří i Dallas. Jeho manažer Jim Nill se umí vytasit s prozíravým tahem. Letos přivedl obránce Tylera Myerse z Vancouveru a útočníka Michaela Buntinga z Nashvillu.

Kdo se držel při zdi

Velký výprodej se očekával v St. Louis.  Nakonec se Blues rozloučili s kapitánem Braydenem Schennem a zkušeným bekem Justinem Faulkem, který posílil Detroit. Žádné další velké změny se nekonaly. Jordan Binnington, Robert Thomas, Jordan Kyrou i Colton Parayko zůstávají.

Přitom přesun posledního z nich do Buffala už se bral jako hotová věc. Stříbrný medailista z Milána však výměnu vetoval. To znamenalo, že v Sabres setrval Radim Mrtka, jehož klub loni draftoval v prvním kole z deváté pozice a kterého byl ochoten obětovat v rámci trejdu.

Buffalo, které může po 15 letech postoupit do play off, rychle změnilo plány a zacílilo na Winnipeg, odkud přišli útočník Tanner Pearson, zadáci Logan Stanley a Luke Schenn, který v NHL vystřídá už desátou štaci. Útok vyztužil ještě Sam Carrick z New York Rangers.

Hodně týmů zůstalo při zdi. Pravděpodobně největším zklamáním ligy jsou New York Rangers. Nejhorší tým Východní konference se nepochlapil ani před uzávěrkou přestupů. Centr Vincent Trocheck, jehož odchod očekávala spousta lidí, dál obléká dres Blueshirts.

Edmonton provedl jen dílčí úpravy. Zbavili se Andrewa Mangiapaneho, nově příchozí obránce Connor Murphy a centr Jason Dickinson nejsou změny, jež by tým posunuly dál. V jiných letech velmi aktivní Florida neprovedla téměř nic. Ponechala si brankáře Sergeje Bobrovského, jemuž končí smlouva. Možná věří, že stará parta může znovu uspět. Pokud vůbec postoupí do play off.

