Jedinečný Burns: Nejstarší hráč NHL měnil vizáž, choval hady a pořád chce Stanley Cup

Pavel Bárta
NHL
Nejstarší aktivní hráč NHL oslavil 9. března 41. narozeniny. Brent Burns není úplně všední. Ofenzivní bek, který v současné době hraje za Colorado, patří k nejpozoruhodnějším postavám ligy. Už tím, že během kariéry občas nastupoval v útoku. Získal Norris Trophy, jako obránce rozhodl v prodloužení dva po sobě jdoucí zápasy. Odlišuje se i svou vizáží. Mezi většinou hráčů panuje konformita. A pak je tady Brent Burns.

Monotónní přehlídku obleků a upravených zevnějšků nabourává 195 centimetrů vysoký a 104 kilogramů těžký zadák někdy lehce výstředními oděvy, velkým maskáčovým batohem na zádech a hustou, rozcuchanou bradkou kolem bezzubého úsměvu. Burns v průběhu let měnil podobu. Z oplácaného holobrádka s dlouhými vlasy se stal vousatý divous. Pořád však zůstal velkým dítětem. Jen v těle statného muže po čtyřicítce.

V lize se najde spousta pozoruhodných hokejistů. Ale jen jeden „Burnzie“. „Když ho vidíte poprvé, působí zastrašujícím dojmem. Velký a potetovaný. Nevzpomínám si, jestli tenkrát měl zuby. Myslím, že ne. Ale pak jste s ním promluvili a zjistili jste, že je to prostě veselý, bezstarostný chlap, který pořád vtipkuje. Má charisma, prostě hned připoutá pozornost,“ řekl o něm Logan Couture, bývalý spoluhráč ze San Jose.

V roce 2003 ho draftovali v prvním kole Minnesota Wild. Z útočníka se přeškolil na beka. Dlouho nastupoval na obou pozicích. Sbíral body, zároveň byl schopný vyřídit najednou tři chlapy jak hrdina akčních filmů Jason Bourne. Burns je mužem mnoha tváří a mnoha zájmů. Velmi inteligentní. Informace vstřebává, jako by byl napojený do Matrixu. Taky miluje zvířata. Spoluhráče bral v různých městech do zoo nebo na hadí farmy.

Jednou na něj zaútočil gepard. Jeho sbírka exotických tvorů byla svého času stejně početná jako množství tetování na těle. Než si pořídil karavan, měl velký dům. Vlastnil varana, hady, kteří občas utekli. Vyprávělo se toho hodně, byť všemu se nedá věřit. „Akvária, terária, všechno možné. Slyšel jsem, že má v suterénu gorilu nebo v garáži aligátora,“ prohlásil další bývalý spoluhráč Brenden Dillon.

Pak je tu Burnsův tajemný těžký batoh, který všude vláčí. Nosí v něm údajně vlastní kávovar, pití a vitamíny, éterické oleje na uvolnění nebo k potlačení bolesti a masáži. Jeho vášní jsou rovněž nože. Jeden používá k odstranění pásky ze své hokejky mezi třetinami. Údajně se mu podařilo přesvědčit na letišti kanadskou celnici, aby ho pustila i s ním.

Mocná touha po Stanley Cupu

Umí taky hrát na kytaru, vařit, vyzná se snad úplně ve všem. „Můžete si s ním povídat 24 hodin v kuse a možná ani jednou se nezmíní o hokeji. Baví se o UFC, boxu, cyklistice nebo fotbale, o všem má obrovské znalosti,“ řekl Dillon. „Měli jsme společné zájmy, ať jde o víno, jídlo, knížky nebo podcasty. Seznámil mě s mnoha autory, které čtu. Najde si něco, co ho zajímá, a hned se do toho ponoří,“ přidal se Couture.

V NHL za 22 sezon sehrál Burns 1560 utkání, dalších 135 v play off. Je příkladný profík, jeden z nejlíp natrénovaných hráčů, který ve fyzických testech pořád patří k nejlepším. Nezměnil se, umí se přizpůsobit, pořád působí mladistvě, je zvídavý, chce se zlepšovat. Pro mnoho hráčů jeho věku by bylo snadné říct, že už vědí všechno. Jenže to není Burnsův přístup.

Ví, kdy se musí soustředit a zachovat vážnost, stejně jako kdy odlehčit atmosféru. Má úžasnou pracovní morálku. Nejstarší a největší dítě v kabině, které miluje hokej. Stejně tak neutuchá jeho touha vyhrát Stanley Cup.

Po osmi sezonách v Minnesotě patřil jedenáct let k pilířům obrany San Jose. V roce postoupili Sharks do finále Poháru, ale podlehli Pittsburghu. Ještě o tři sezony později se dostali do finále konference, během předchozích tří sezon se Burns probojoval stejně daleko ještě dvakrát s Carolinou. V červenci podepsal roční smlouvu v Coloradu. Stále věří, že se mu splní velký sen.

