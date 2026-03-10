Jízda Buffala! Do play off míří po 15 letech. Jsem šťastný za celé město, září kapitán
Zase zažili rozpačitý vstup do sezony, fanouškům Sabres se až do poloviny listopadu musely vybavovat vzpomínky na předešlé neúspěšné sezony. Pak ale přišel zlom. Od začátku prosince není v NHL lepšího týmu než Buffala, které míří poprvé po patnácti letech do play off. „Konečně jsme tam, kde chceme být. Jsem opravdu šťastný za Buffalo jako město a taky za všechny fanoušky. Znamená to pro mě celý svět,“ zářil kapitán Rasmus Dahlin po výhře 8:7 nad Tampou.
Když se v Buffalu hrálo naposledy play off, jeho dres oblékali Andrej Sekera, Thomas Vanek nebo Rob Niedermayer. Králem produktivity se stal Daniel Sedin před Martinem St. Louisem a Coreym Perrym a Jaromír Jágr ještě působil v KHL před svým návratem za oceán. Od té doby uběhlo dlouhých patnáct let, pro fanoušky Sabres často nabitých utrpením. Dvojnásobný finalista Stanley Cupu se čtrnáctkrát neprosmýkl do vyřazovacích bojů a během let prošel zásadní přestavbou.
Pojítko mezi poslední postupovou sezonou a letošním ročníkem přesto najdete. Na lavičce znovu stojí zkušený stratég Lindy Ruff. K týmu se vrátil před minulým ročníkem, a přestože mohl mít pozici ještě loni na podzim nahnutou, dostal důvěru. A teď ji s týmem splácí.
Neuspokojivé výsledky z úvodu odnesl generální manažer Kevyn Adams. V půlce prosince dostal padáka a na jeho místo nastoupil Jarmo Kekäläinen. A v NHL není od 1. 12. lepšího týmu než Sabres. „Byla to pořádná jízda,“ přiznal nový GM.
Buffalo od začátku prosince vyhrálo 29 z 39 utkání a do tabulky přidalo hned šedesát bodů. Druhé nejúspěšnější Colorado zaostalo ve stejném období o sedm bodů. Sabres vypilovali ofenzivní hru, nyní nejlepší v celé lize. I díky přínosu hráčů, jako jsou Tage Thompson, Rasmus Dahlin a Alex Tuch, se mužstvo vyhřívá v čele Atlantické divize.
„Musíme jít den po dni. Už během trade deadline jsme hráčům řekli, že ukázali hodně charakteru. A na to se nejvíc soustředíme. Víme, že jsme vždycky měli dovednosti, ale charakter a soutěživost se ukazují teď. To nám přináší výsledky,“ upozorňoval Kekäläinen.
Jeho slova nejlépe podtrhl poslední duel mezi Buffalem a Tampou. Divoký průběh přinesl pět bitek, bláznivou přestřelku a nakonec triumf Sabres 8:7. V minulosti by tým podobné zápasy nezvládl překlopit na svoji stranu. Teď nabídl týmového ducha i sebedůvěru a kvalitu.
Symbol semknutí Dahlin
„V poslední době jsme ukázali hodně charakteru a tohle byla poslední ukázka. Neudělali jsme ani krok zpátky, taky jsme na ně tlačili a tvrdě bojovali,“ přikyvoval generální manažer. „Hráči si věří, podporují se. O tom jsou týmové sporty. Říkám, že hokej je nejlepší sport, protože potřebujete každého,“ dodal.
Příklad semknutí ukázal i kapitán Rasmus Dahlin. Jeden z vážných kandidátů na Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže se v pěstním souboji utkal s Darrennem Raddyshem. Přestože bitku prohrál, vyslal do mužstva i zbytku soutěže jasný vzkaz o nastavení Buffala.
„Nemyslím si, že měl Rasmus Dahlin někdy v kariéře bitku. Nejsem si jistý, nekontroloval jsem statistiky. Ale i on tvrdě bojoval a odehrál jeden z nejlepších zápasů,“ chválil lídra Kekäläinen.
Díky dobrým výkonům z poslední doby mohl během uzávěrky přestupů posilovat. Přivedl obránce Logana Stanleyho s Lukem Schennem a útočníky Sam Carricka a Tannera Pearsona. Spolu s Ruffem se nyní musí postarat o to, aby Sabres nezpomalili a dobře se připravili na play off. Velká část kádru si ho ještě nezahrála.
„Zkušenosti jsou vždycky cenné. Nějaké jsme přidali během deadline. Máme i zkušené hráče, kteří tam ale ještě nebyli a nemůžou se dočkat. Jak říkám, zkušenosti jsou důležité, ale schopnosti a síla party jsou nejdůležitější,“ věřil generální manažer Buffala. Fanouškům dává spolu s hráči po dlouhých letech strádání pocit radosti.
Nejproduktivnější hráči Buffala
|Hráč
|Zápasy
|Body (G+A)
|Tage Thompson (ú)
|64
|70 (34+36)
|Rasmus Dahlin (o)
|60
|57 (13+44)
|Alex Tuch (ú)
|63
|56 (27+29)
|Ryan McLeod (ú)
|64
|45 (12+33)
|Josh Doan (ú)
|64
|44 (21+23)
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|73
|108
|64
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|43
|61
|104
|61
|56
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|69
|103
|59
|33
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|58
|92
|61
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|32
|57
|89
|61
|7
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|48
|78
|62
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|36
|40
|76
|64
|9
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|28
|48
|76
|59
|44
|9.
|David Pastrňák
Boston
|23
|52
|75
|58
|-2
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|40
|74
|63
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|63
|30
|10
|6
|17
|224:183
|86
|2
Buffalo
|64
|33
|6
|6
|19
|225:193
|84
|3
Tampa
|62
|30
|9
|4
|19
|223:172
|82
|4
Detroit
|64
|25
|11
|7
|21
|189:190
|79
|5
Pittsburgh
|63
|27
|5
|14
|17
|213:188
|78
|6
Montreal
|62
|23
|11
|10
|18
|222:209
|78
|7
Islanders
|64
|23
|13
|5
|23
|188:183
|77
|8
Boston
|63
|27
|8
|6
|22
|212:200
|76
|9
Columbus
|63
|22
|10
|10
|21
|204:203
|74
|10
Ottawa
|63
|26
|6
|9
|22
|214:198
|73
|11
Washington
|65
|27
|5
|7
|26
|207:195
|71
|12
Flyers
|63
|19
|10
|11
|23
|183:200
|69
|13
Devils
|64
|21
|11
|2
|30
|166:192
|66
|14
Florida
|63
|25
|6
|3
|29
|191:210
|65
|15
Toronto
|64
|19
|8
|11
|26
|202:226
|65
|16
Rangers
|63
|16
|9
|8
|30
|175:200
|58
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|62
|38
|5
|9
|10
|238:155
|95
|2
Dallas
|63
|31
|8
|10
|14
|220:173
|88
|3
Minnesota
|64
|24
|13
|11
|16
|215:185
|85
|4
Utah
|64
|26
|8
|5
|25
|203:176
|73
|5
Anaheim
|63
|20
|15
|3
|25
|211:221
|73
|6
Vegas
|64
|21
|8
|14
|21
|209:205
|72
|7
Edmonton
|64
|23
|8
|8
|25
|227:218
|70
|8
Seattle Kraken
|62
|23
|6
|9
|24
|177:186
|67
|9
Kings
|63
|16
|10
|14
|23
|168:190
|66
|10
San Jose
|61
|18
|12
|6
|25
|189:212
|66
|11
Nashville
|63
|21
|7
|8
|27
|187:216
|64
|12
Winnipeg
|62
|21
|5
|10
|26
|178:189
|62
|13
Chicago
|64
|18
|6
|11
|29
|172:207
|59
|14
St. Louis
|63
|23
|2
|9
|29
|166:212
|59
|15
Calgary
|63
|21
|4
|7
|31
|158:196
|57
|16
Vancouver
|64
|13
|6
|8
|37
|165:238
|46