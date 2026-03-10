Předplatné

Jízda Buffala! Do play off míří po 15 letech. Jsem šťastný za celé město, září kapitán

Buffalo se semklo, po 15 letech míří do play off
Zase zažili rozpačitý vstup do sezony, fanouškům Sabres se až do poloviny listopadu musely vybavovat vzpomínky na předešlé neúspěšné sezony. Pak ale přišel zlom. Od začátku prosince není v NHL lepšího týmu než Buffala, které míří poprvé po patnácti letech do play off. „Konečně jsme tam, kde chceme být. Jsem opravdu šťastný za Buffalo jako město a taky za všechny fanoušky. Znamená to pro mě celý svět,“ zářil kapitán Rasmus Dahlin po výhře 8:7 nad Tampou.

Když se v Buffalu hrálo naposledy play off, jeho dres oblékali Andrej Sekera, Thomas Vanek nebo Rob Niedermayer. Králem produktivity se stal Daniel Sedin před Martinem St. Louisem a Coreym Perrym a Jaromír Jágr ještě působil v KHL před svým návratem za oceán. Od té doby uběhlo dlouhých patnáct let, pro fanoušky Sabres často nabitých utrpením. Dvojnásobný finalista Stanley Cupu se čtrnáctkrát neprosmýkl do vyřazovacích bojů a během let prošel zásadní přestavbou. 

Pojítko mezi poslední postupovou sezonou a letošním ročníkem přesto najdete. Na lavičce znovu stojí zkušený stratég Lindy Ruff. K týmu se vrátil před minulým ročníkem, a přestože mohl mít pozici ještě loni na podzim nahnutou, dostal důvěru. A teď ji s týmem splácí. 

Neuspokojivé výsledky z úvodu odnesl generální manažer Kevyn Adams. V půlce prosince dostal padáka a na jeho místo nastoupil Jarmo Kekäläinen. A v NHL není od 1. 12. lepšího týmu než Sabres. „Byla to pořádná jízda,“ přiznal nový GM. 

Buffalo od začátku prosince vyhrálo 29 z 39 utkání a do tabulky přidalo hned šedesát bodů. Druhé nejúspěšnější Colorado zaostalo ve stejném období o sedm bodů. Sabres vypilovali ofenzivní hru, nyní nejlepší v celé lize. I díky přínosu hráčů, jako jsou Tage Thompson, Rasmus Dahlin a Alex Tuch, se mužstvo vyhřívá v čele Atlantické divize. 

„Musíme jít den po dni. Už během trade deadline jsme hráčům řekli, že ukázali hodně charakteru. A na to se nejvíc soustředíme. Víme, že jsme vždycky měli dovednosti, ale charakter a soutěživost se ukazují teď. To nám přináší výsledky,“ upozorňoval Kekäläinen. 

Jeho slova nejlépe podtrhl poslední duel mezi Buffalem a Tampou. Divoký průběh přinesl pět bitek, bláznivou přestřelku a nakonec triumf Sabres 8:7. V minulosti by tým podobné zápasy nezvládl překlopit na svoji stranu. Teď nabídl týmového ducha i sebedůvěru a kvalitu. 

Symbol semknutí Dahlin

„V poslední době jsme ukázali hodně charakteru a tohle byla poslední ukázka. Neudělali jsme ani krok zpátky, taky jsme na ně tlačili a tvrdě bojovali,“ přikyvoval generální manažer. „Hráči si věří, podporují se. O tom jsou týmové sporty. Říkám, že hokej je nejlepší sport, protože potřebujete každého,“ dodal. 

Příklad semknutí ukázal i kapitán Rasmus Dahlin. Jeden z vážných kandidátů na Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže se v pěstním souboji utkal s Darrennem Raddyshem. Přestože bitku prohrál, vyslal do mužstva i zbytku soutěže jasný vzkaz o nastavení Buffala.

„Nemyslím si, že měl Rasmus Dahlin někdy v kariéře bitku. Nejsem si jistý, nekontroloval jsem statistiky. Ale i on tvrdě bojoval a odehrál jeden z nejlepších zápasů,“ chválil lídra Kekäläinen.

Díky dobrým výkonům z poslední doby mohl během uzávěrky přestupů posilovat. Přivedl obránce Logana Stanleyho s Lukem Schennem a útočníky Sam Carricka a Tannera Pearsona. Spolu s Ruffem se nyní musí postarat o to, aby Sabres nezpomalili a dobře se připravili na play off. Velká část kádru si ho ještě nezahrála. 

„Zkušenosti jsou vždycky cenné. Nějaké jsme přidali během deadline. Máme i zkušené hráče, kteří tam ale ještě nebyli a nemůžou se dočkat. Jak říkám, zkušenosti jsou důležité, ale schopnosti a síla party jsou nejdůležitější,“ věřil generální manažer Buffala. Fanouškům dává spolu s hráči po dlouhých letech strádání pocit radosti.

Nejproduktivnější hráči Buffala

HráčZápasyBody (G+A)
Tage Thompson (ú)6470 (34+36)
Rasmus Dahlin (o)6057 (13+44)
Alex Tuch (ú)6356 (27+29)
Ryan McLeod (ú)6445 (12+33)
Josh Doan (ú)6444 (21+23)

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35731086413
2.Nathan MacKinnonColorado43611046156
3.Nikita KučerovTampa34691035933
4.Leon DraisaitlEdmonton3458926111
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Kirill KaprizovMinnesota364076649
8.Martin NečasColorado2848765944
9.David PastrňákBoston23527558-2
10.Jason RobertsonDallas3440746322

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Buffalo64336619225:19384
3Tampa62309419223:17282
4Detroit642511721189:19079
5Pittsburgh632751417213:18878
6Montreal6223111018222:20978
7Islanders642313523188:18377
8Boston63278622212:20076
9Columbus6322101021204:20374
10Ottawa63266922214:19873
11Washington65275726207:19571
12Flyers6319101123183:20069
13Devils642111230166:19266
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers63169830175:20058
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado62385910238:15595
    2Dallas633181014220:17388
    3Minnesota6424131116215:18585
    4Utah64268525203:17673
    5Anaheim632015325211:22173
    6Vegas642181421209:20572
    7Edmonton64238825227:21870
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9Kings6316101423168:19066
    10San Jose611812625189:21266
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13Chicago641861129172:20759
    14St. Louis63232929166:21259
    15Calgary63214731158:19657
    16Vancouver64136837165:23846

