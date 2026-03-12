Slafkovský přepsal klubový rekord. Dobeš s Vladařem sledovali výhry ze střídaček

Předplatné

Zimák NHL s Radkem Gudasem: Hit na Crosbyho? Nic zákeřného. Nechceš, aby se někomu něco stalo • Zdroj: isportTV
Juraj Slafkovský svým 164. bodem do 22 let vytvořil klubový rekord
Parťákem brankáře Jakuba Dobeše v Montrealu je i Slovák Juraj Slafkovský
ČTK, iSport.cz
NHL
Hokejisté Montrealu porazili v NHL Ottawu 3:2 a ukončili její sérii sedmi zápasů, v nichž pokaždé bodovala. Philadelphia v druhém středečním utkání přehrála Washington 4:1. Jak gólman Canadiens Jakub Dobeš, tak jednička Flyers Daniel Vladař zůstali tentokrát jen na střídačce jako náhradníci.

V souboji kanadských celků otevřel Montreal gólový účet už po 76 sekundách od úvodního vhazování. Postaral se o to v početní převaze čtyřiadvacátou brankou v sezoně slovensky reprezentant Juraj Slafkovský. Ten zároveň vytvořil nový klubový rekord, když si připsal 164. bod v kariéře před dosažením 22 let, čímž předčil dosavadní maximum Henriho Richarda.

Dlouho smírné skóre 2:2 zlomil až ruský hokejista Ivan Děmidov v 53. minutě vítězným gólem. Stal se druhým nováčkem v sezoně po Beckettu Senneckem z Anaheimu, jenž dosáhl na metu 50 bodů.

První hvězdou zápasu byl vyhlášen Jacob Fowler, který se do brankoviště Canadiens postavil poprvé od 15. ledna. Měl 32 úspěšných zákroků, z toho jeden klíčový v poslední minutě utkání.

„Po tak dlouhé pauze to pro mne bylo dost náročné utkání, ale myslím si, že díky předchozím startům v NHL jsem na něj byl vnitřně už lépe připravený, než když pro mne bylo ještě všechno úplně nové. Teď šlo spíš jen o návrat do známého prostředí, do týmu, jehož už jsem byl součástí. Ale jsem za to rád, stejně jako za vítězství,“ uvedl jednadvacetiletý Fowler.

Montreal zvítězil potřetí za sebou a ve Východní konferenci je čtvrtý. Ottawě patří desátá pozice.

Philadelphia porazila Capitals

Dařilo se i druhému brankáři Flyers, Švédovi Samuelu Erssonovi, který dostal proti Washingtonu přednost před Vladařem. Inkasoval jen jednou z 22 střeleckých pokusů soupeře a byl zvolen třetí hvězdou utkání.

Capitals šli po přesilovkovém gólu Ryana Leonarda z konce desáté minuty do vedení, všechny další branky však dali domácí Flyers. Ve druhé třetině překlopili vývoj utkání na stranu Philadelphie Travis Konecny a Trevor Zegras, jenž tak byl autorem vítězné trefy. Do střelecké listiny se zapsali také Jamie Drysdale a Owen Tippett, pro kterého to byl 100. gól v dresu klubu z Pensylvánie.

Washington, na který se ve Východní konferenci Philadelphia bodově dotáhla, prohrál čtvrté z posledních pěti utkání.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton36741106514
2.Nathan MacKinnonColorado43611046255
3.Nikita KučerovTampa34701046033
4.Leon DraisaitlEdmonton3460946210
5.Macklin CelebriniSan Jose335790626
6.Kirill KaprizovMinnesota3741786511
7.Mark ScheifeleWinnipeg304878633
8.Martin NečasColorado2948776042
9.David PastrňákBoston23537659-2
10.Nick SuzukiMontreal2154756425

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina643011617229:18788
2Buffalo65346619231:19686
3Tampa63309420225:17782
4Montreal6425111018228:21282
5Pittsburgh642751517217:19379
6Islanders652314523192:18679
7Detroit652511722192:19479
8Boston64279622214:20178
9Columbus6423101021209:20576
10Ottawa64266923216:20173
11Washington66275727208:19971
12Flyers6420101123187:20171
13Florida64266329195:21367
14Devils642111230166:19266
15Toronto651981127203:22965
16Rangers64179830179:20060
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado63385911241:15995
    2Dallas643281014222:17490
    3Minnesota6525131116220:18587
    4Anaheim642115325215:22275
    5Utah65268526203:18173
    6Edmonton65248825231:22172
    7Vegas652181422210:20772
    8Seattle Kraken63236925179:19067
    9Kings6416101523169:19267
    10San Jose621812626192:21866
    11Nashville64227827191:21866
    12Winnipeg632151027179:19362
    13St. Louis642321029169:21660
    14Chicago641861129172:20759
    15Calgary64214732158:20057
    16Vancouver64136837165:23846

